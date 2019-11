Qualifiche - Rosberg e Mercedes sugli scudi, Alonso 5°

Si aspettava una giornata all'insegna della Spagna, ma è arrivato un dominio tedesco tutto Mercedes con Rosberg ancora in pole ed Hamilton al suo fianco. I driver delle frecce d'argento hanno messo in mostra una qualifica sopra le righe, sfruttando un importante asso nella manica nel terzo settore dove nessuno è riuscito a far meglio dell'accoppiata guidata da Brawn. Resta adesso da capire se la casa di Stoccarda ha risolto i problemi di usura degli pneumatici emersi nello scorso appuntamento del Bahrain, poichè il valore della qualifica è stato spesso svalutato dall'inefficienza del passo gara.

La lotta alla pole ha coinvolto anche Vettel, Raikkonen ed Alonso, in ordine così come partiranno domani, ma RedBull, Lotus e Ferrari non hanno trovato il guizzo giusto per recuperare il gap nel terzo settore quantificabile in circa due decimi. Grande prestazione anche per Felipe Massa che completa la terza fila tutta rossa pur distando appena 1 millesimo dal compagno di squadra. Il brasiliano però risulta sotto investigazione per aver rallentato Webber nel Q2 e potrebbe essere soggetto a penalità.

Chiudono la Top Ten: Grosjean, Webber, Perez e Di Resta, autori di una qualifica a parte per decidere le posizioni di partenza delle file di mezzo. Continua così il momento no in casa McLaren dove peraltro Button è stato eliminato in Q2 e prenderà il via dalla 14esima piazza.

Ottimo sabato anche in Toro Rosso, presente interamente in griglia sulla sesta fila, mentre Sauber registra un piccolo calo dopo un inizio di stagione interessante. Resta invece un lontano ricordo la prima fila ottenuta da Maldonado lo scorso anno. A distanza di 12 mesi il team di Grove è stato eliminato già in Q1 e scatterà soltanto dalla nona fila.