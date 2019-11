SBK, 6° round del Mondiale da Portimao

Tutto pronto per il sesto appuntamento del Mondiale Superbike che andrà in scena questo weekend sul circuito portoghese di Portimao, da sempre teatro di gare combattute e spettacolari con le gomme a fare ancora una volta da ago della bilancia di questo Mondiale quanto mai incerto e combattuto.

Questo round è un crocevia fondamentale per piloti e case in cerca di conferme (Sykes, Guintoli e l’Aprilia), riscatti (Laverty, Melandri e Davies) e chi deve ritrovarsi in fretta come Ducati, ancora alle prese con una moto problematica e ancora un po’ acerba.

Ducati che sul circuito portoghese ha quasi sempre fatto bene e i tifosi della rossa sperano che i suoi piloti possano ottenere delle belle prestazioni per il proseguimento del campionato. Un buon risultato qui in Portogallo sarebbe una bella iniezione di fiducia per il team di Francesco Batta per la seconda parte del campionato

Il Circuito

L’autodromo, inaugurato, nell’ottobre del 2008, è situato nell’Algarve, la regione più meridionale del Portogallo continentale, poco distante dalla città di Portimao. Nel novembre dello stesso anno ha ospitato la prima competizione ufficiale: l’ultima prova del Mondiale Superbike di quell’anno che ha visto la doppietta di Troy Bayliss, all’ultima gara della sua carriera

Il tracciato è lungo 4.592 metri e conta 15 curve, di cui 9 a destra e 6 a sinistra, una pendenza massima di 57 metri e raggi di curva che vanno da un minimo di 23 metri ad un massimo di 207 metri. Il rettilineo d’arrivo ha una lunghezza di 835 metri e chi si trova in pole position parte dal lato destro della pista.

Per la sua conformazione fatta di saliscendi, ricorda il Nurburgring e Spa-Francorschamps, con grandi discese e curve a destra dopo il rettilineo di partenza. È un circuito che facilita i sorpassi data la sede stradale ampia e non presenta staccate particolarmente impegnative.

Le aspettative

Tom Sykes è sicuramente il favorito per questo round portoghese forte della doppia netta vittoria ottenuta a Donington Park con una facilità imbarazzante per i suoi inseguitori. Il leader del Mondiale Guintoli e il suo compagno di squadra Laverty cercheranno di non rendere facile la vita all’inglese della Kawasaki, mentre il duo BMW Melandri e Davies è chiamato ad una pronta risposta per non perdere terreno nei confronti dei tre di testa in lotta per il mondiale.

Attenzione ai possibili outsider come Giuliano, Baz, e Cluzel, vere e proprie “mine vaganti” del mondiale e in lotta sempre per posti vicini al podio. Anche Rea potrà essere della partita quantomeno per un posto sul podio se la sua Honda lo asseconderà. E Ducati? Riuscirà la Panigale a risorgere sul tracciato portoghese?

Le gomme

Pirelli porterà delle gomme a mescola morbida, data la poca abrasività dell’asfalto. Al posteriore, oltre alla SC0 di gamma, i piloti avranno a disposizione una nuova versione a pari mescola (S502) che presenta una resistenza termica e una stabilità al calore superiori. In caso di problemi di durata, saranno disponibili anche due versioni della SC1, leggermente più dure per migliorare la resistenza termica e la dissipazione di calore, e già adottate a Philip Island e Monza.

Stesso discorso per l'anteriore, sollecitato costantemente da forti staccate: alle SC1 e SC2 di gamma si aggiungono altre due varianti di mescola in ordine di solidità crescente, per gli "staccatori" più violenti.

Gli orari del GP di Portimao

Venerdì 7 Giugno

10.00 – 10.45 SUPERSTOCK 600 Prove Libere (Italia 2)

11.00 – 11.45 WSUPERSPORT Prove Libere (Italia 2)

12.00 - 12.30 SUPERSTOCK 1000 Prove Libere (Italia 2)

12.45– 13.30 WSBK Prove Libere 1 (Italia 2)

13.45 – 14.30 SUPERSTOCK 600 Qualifiche (italia 2)

14.45 – 15.30 WSUPERSPORT Qualifiche (Italia 2)

15.45 – 16.15 SUPERSTOCK 1000 Qualifiche (Italia 2)

16.30– 17.15 WSBK Qualifica 1 (Italia 2)

Sabato 8 Giugno

10.00-10.30 SUPERSTOCK 1000 Qualifiche (Italia 2)

10.45 – 11.30 WSBK Qualifica 2 (Italia 2)

11.45 – 12.30 WSUPERSPORT Prove Libere 2 (Italia 2)

12.45 – 13.15 SUPERSTOCK 600 Qualifiche (Italia 2)

13.30 – 14.15 WSBK Prove Libere 3 (Italia 2)

16.00 – 16.50 WSBK Superpole (Italia 1 + Italia 2)

17.05 – 17.50 WSUPERSPORT Qualifiche 2 (Italia 2)

18.05- 18.35 SUPERSTOCK1000 Qualifiche 2 (Italia 2)

19.00 SUPERSTOCK 600 Gara (10 giri KM. 45.920) (Italia 2)

Domenica 9 Giugno

10.00 – 10.10 SUPERSTOCK 1000 Warm Up (Italia 2)

10.20 – 10.35 WSBK Warm Up (Italia 2)

10.45 – 11.00 WSUPERSPORT Warm Up (Italia 2)

11.30 SUPERSTOCK 1000 gara (12 giri KM.55.104) (Italia 2)

13.00 WSBK Gara 1 (22 giri KM.101.024) (Italia 1 + Italia 2)

14.30 WSUPERSPORT Gara (20 giri KM. 91.840) (Italia 2)

16.30 WSBK Gara 2 (22 giri KM.101.024) (Italia 1 + Italia 2)