La Formula 1 a New York, dal prossimo anno

Il mondo della Formula 1 è in continua espansione e alla ricerca di nuove frontiere da superare. La notizia di oggi riguarda il Gran Prix of America, che a partire dal 2014 si correrá, se non sorgeranno altri imprevisti, in un circuito nei pressi di New York. I promotori locali dell’iniziativa speravano di poter inserire il nuovo GP giá nel calendario di quest’anno, ma nello scorso autunno si resero conto che i tempi erano ancora lunghi. Problemi finanziari avevano impedito l’organizzazione di quello che promette di essere uno dei Gran Premi piú suggestivi della prossima stagione.

Secondo diversi media, Ecclestone avrebbe aiutato finanziariamente il gruppo di imprenditori, cancellando parte dei loro debiti e nelle ultime ore sarebbe arrivato ad un accordo della durata di 15 anni, a partire dal 2014.

Il nuovo GP si dovrebbe correre nel mese di giugno, subito dopo il GP del Canada. Leo Hindery jr, race promoter della GPA (Grand Prix of America) ha dichiarato entusiasta: “Il Gran Premio a Port Imperial è stato un sogno di molti sportivi negli ultimi dieci anni”. Port Imperial è il nome della localitá dove si correrà la gara, si trova nel distretto di New York, vicino al fiume Hudson.”Speravamo di essere pronti per giugno 2013, ma poi ci siamo resi conto di avere ancora bisogno di tempo per soddisfare i requisiti di una corsa di Formula 1. Grazie al sostegno paziente di Bernie Ecclestone e della FOM (Formula One Management) siamo arrivati ad un accordo a lungo termine, che inizierá nel giugno 2014”. La F1 a New York potrebbe dunque diventare realtà a partire dal prossimo ano.