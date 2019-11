GP d'Italia 2013 di Formula 1 in diretta

15:40 - Grande festa sul podio mentre la solita fiumana di gente invade la pista ed espone il bandierone Ferrari. Jean Alesi arringa la folla e grida "Forza Ferrari!" mentre partono i cori di "Alonso! Alonso!". I primi sei al traguardo

1 - Vettel

2 - Alonso

3 - Webber

4 - Massa

5 - Hulkenberg

6 - Rosberg

15:26 - La gioia di Vettel alla radio, un'altra vittoria per il tedesco che si avvicina ancora di piú al titolo mondiale. Ha condotto la gara dall'inizio alla fine, e Alonso si è dovuto accontentare del secondo posto, non male considerando le qualifiche di ieri. Bene anche Massa, che è rimasto sempre nel gruppo di testa e chiude quarto.

Nel Mondiale Vettel sale a 222 punti contro i 169 di Alonso, Hamilton terzo a 141 e Raikkonen quarto con 134 punti.

VETTEL VINCE IL GP D'ITALIA DAVANTI AD ALONSO, completa il podio Mark Webber. Massa è quarto, poi Hulkenberg e Rosberg sesto. Nono Hamilton, decimo Button e undicesimo Raikkonen

51/53 - Hamilton passa anche Button dopo Kimi ed è nono. Vettel, Alonso, Webber, Massa, Hulkenberg, Rosberg, Ricciardo, Grosjean ed Hamilton

50/53 - Ultimi 3 giri per Vettel, che sta volando verso un'altra vittoria mentre Alonso deve guardarsi da Webber e Massa è quarto

48/53 - Raikkonen e Hamilton lottano per l'undicesima posizione: week-end da dimenticare per entrambi ma in gara hanno dato tutto per recuperare.

47/53 - Webber continua a tallonare Alonso, che difende la seconda posizione e ha circa mezzo secondo di vantaggio sul pilota Red Bull. Alonso recupera qualcosa su Vettel, ma a meno di eventi clamorosi non puó raggiungerlo

45/53 - Sempre 12 secondi di vantaggio per Vettel su Alonso con Webber terzo a 8 giri dal termine. Seguono Massa, Hulkenberg, Rosberg, Ricciardo, Button e Grosjean

42/53 - Alonso reagisce ma Webber non molla. Vettel, Alonso, Webber, Massa, Hulkenberg nelle prime 5 posizioni

41/53 - Battaglia tra Alonso (2') e Webber (3') mentre Vettel é sempre al comando con 12 secondi di vantaggio sullo spagnolo

40/53 - Webber si avvicina ad Alonso, lo spagnolo deve difendersi

39/53 - Risponde Hamilton scendendo sotto l'1:27:200 ma gli dicono di rientrare ai box. Vettel sempre al comando su Alonso e Webber, Massa quarto. Buon sorpasso di Grosjean a Perez.

37/53 - Giro veloce di Raikkonen (1:27:238), ma è solo quattordicesimo. Fuoripista di Rosberg, è settimo dietro a Hulkenberg e davanti a Ricciardo

36/53 - Giro veloce di Hamilton che mette nel mirino Massa. Vettel continua al comando e Alonso (secondo) cerca di diminuire lo svantaggio (11 secondi). Non c'è rischio di pioggia

35/53 - Giro veloce personale di Alonso ma Vettel è piú rapido e aumenta il vantaggio a 11 secondi

33/53 - Vettel, Alonso, Webber, Massa ed Hamilton nelle prime 5 posizioni. Hamilton è quinto e sta facendo una buonissima gara

31/53 - Vettel sempre primo con una decina di secondi su Alonso. Entra anche Raikkonen ai box e torna a metá classifica

29/53 - Vettel , Alonso, Webber, Massa, Raikkonen, Hulkenberg e Hamilton nelle prime sette posizioni. Vettel ha 10 secondi di vantaggio su Alonso, tallonato da Webber. Gran rimonta di Kimi dopo che aveva rotto l'alettone alla prima chicane ed era stato costretto a rientrare. Hulkenberg lo attacca, è a mezzo secondo

28/53 - ENTRA ALONSO AI BOX, pit-stop rapidissmo e torna in pista davanti a Webber. Vettel, Alonso, Webber nelle prime tre posizioni

26/53 - Giro veloce di Vettel, 1:27:599: Alonso tira come un matto e tra poco entrerá ai box

25/53 - Alonso primo in questo momento, ma deve ancora entrare per il cambio gomme. Vettel vola coi nuovi pneumatici

25/53 - ENTRA MASSA AI BOX. Alonso chiede di rimanere in pista finché i tempi sono buoni, dal box invitano alla calma

ENTRA VETTEL AI BOX, doppio pit-stop per le Red Bull e Webber ha l'alettone anteriore molto rovinato

24/53 - 4.8 secondi di ritardo per Alonso su Vettel. Terzo Massa, poi Webber che entra i box

23/53 - Altro mezzo secondo recuperato da Alonso su Vettel. Entra Button ai box, la strategia di quasi tutti i piloti dovrebbe essere di un solo pit-stop.

22/53 - Recupera qualche decimo Alonso ed è a 5.8 da Vettel. Massa è terzo e mantiene la posizione su Webber

20/53 - Per la prima volta Alonso gira piú rapido di Vettel, tra poco cominceranno i pit-stops. Hamilton lontanissimo dai primi in sedicesima posizione.

17/53 - Vettel aumenta ancora il vantaggio su Alonso, 6.5 secondi, mentre Massa resiste all'attacco di Webber

16/53 - Webber attacca Massa, sono vicinissimi. Abbandona Vergne, parcheggia l'auto su un lato della pista

14/53 - Hamilton è undicesimo e ha problemi a comunicare via radio. 6 secondi di vantaggio di Vettel su Alonso, che fa segnare il suo giro veloce personale. Vettel, Alonso, Massa, Webber, Hulkenberg e Rosberg nelle prime sei posizioni

12/53 - Alonso continua a perdere terreno nei confronti di Vettel che sembra imprendibile e porta a 5.5 secondi il suo vantaggio

10/53 - Alonso è a 4.8 secondi da Vettel che sta girando velocissimo. Terzo Massa, poi Webber, Hulkenberg, Rosberg e Ricciardo

8/53 - ALONSO PASSA MASSA ED È SECONDO DIETRO A VETTEL

7/53 - Comanda Vettel davanti a Massa e Alonso. Gran battaglia per la sesta posizione tra Rosberg, Ricciardo, Perez, Vermullen e Hamilton racchiusi in un secondo

6/53 - Massa a 2.6 secondi da Vettel, che prova ad andare via. Alonso terzo. Gara finita per Di Resta e gravemente compromessa per Raikkonen, che ha tamponato Perez alla chicane nel primo giro

4/53 - Gran manovra di Alonso che ha passato Webber sull'esterno, si sono anche toccati leggermente. Vettel, Massa, Alonso, Webber, Hulkenberg e Rosberg nelle prime sei posizioni

3/53 - Sempre Vettel in testa, giro veloce per lui. Massa lo tallona a un secondo e Alonso cerca di attaccare Webber e LO PASSA! ALONSO TERZO

1/53 - Gran partenza anche di Massa, secondo dietro a Vettel. Fuori Di Resta con l'alettone anteriore distrutto. Anche Kimi è senza alettone e rientra ai box. Vettel, Massa, Webber, Alonso, Hulkenberg, Rosberg

PARTITI! BUON PARTENZA DI ALONSO CHE GUADAGNA UNA POSIZIONE, c'è stato un contatto di Perez

14:00 - Inizia il giro di ricognizione a Monza

13:57 - Tre minuti al via, occhi puntati sulla prima chicane dove spesso ci sono dei contatti. Inquadrata la mitica parabolica mentre il cielo rimane nuvoloso

13:54 - Il poleman Sebastian Vettel ha vinto a Monza nel 2008 su Toro Rosso e nel 2011 con la Red Bull. Vettel comanda la classifica del mondiale piloti con 197 punti, Alonso è secondo con 151

13:51 - Asfalto ormai asciutto mentre Alonso parla con i suoi ingegneri e mancano pochissimi minuti al via. Lo spagnolo ha vinto due volte a Monza: nel 2007 con la McLaren e su Ferrari nel 2010

13:45 - Un quarto d'ora alla partenza, cielo grigio ma pioggia ormai molto leggera sull'autodromo di Monza. In 11 delle ultime 17 gare corse a Monza ha vinto chi è partito in pole position

13:40 - Sutil è stato retrocesso dalla posizione 14 sulla griglia alla 17 per aver ostacolato Hamilton durante la Q2

13:38 - Tutti o quasi i piloti partiranno con le gomme intermedie, la pioggia diminuisce e secondo le previsioni non dovrebbero esserci altri rovesci durante la corsa

13:30 - CONTINUA A PIOVERE sul circuito a 30 minuti dalla partenza. Come sempre l'Autodromo è stato invaso da migliaia di tifosi e si calcola che in tutto il week-end siano stati circa 160.000 i presenti

13:22 - A Monza STA PIOVENDO IN QUESTO MOMENTO, ci sono molte probabilitá di avere una partenza bagnata. In attesa dell'inizio vediamo alcune immagini dell'edizione 2012.

13:08 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta del GP d'Italia (inizio ore 14:00). Sta per cominciare uno dei GP piú affascinanti della stagione e ormai l'unico che si disputa in Italia. Quella di Monza è una pista con grande tradizione, soprattutto per la Ferrari, che in questa edizione finora ha deluso. Con Vettel ancora una volta in pole position, Massa partirá quarto e Alonso solamente quinto. Nelle prove di ieri non sono mancate le polemiche per una comunicazione via radio tra il pilota spagnolo e la scuderia, in cui Alonso criticava la strategia delle "scie" che a conti fatti non ha portato i risultati sperati. Non sará facile per Alonso lottare per la vittoria ma l'asturiano ci ha abituato a grandi rimonte.

La griglia di partenza vede lontanissimi altri due protagonisti: Raikkonene ed Hamilton sono stati eliminati ieri nella Q2 e partiranno rispettivamente dalla undicesima e dodicesima posizione. Questa è la griglia di partenza con i tempi delle qualifiche:

1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m23.755s

2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m23.968s +0.213s

3. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m24.065s +0.310s

4. Felipe Massa Ferrari 1m24.132s +0.377s

5. Fernando Alonso Ferrari 1m24.142s +0.387s

6. Nico Rosberg Mercedes 1m24.192s +0.437s

7. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m24.209s +0.454s

8. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m24.502s +0.747s

9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m24.515s +0.760s

10. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m28.050s +4.295s

11. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m24.610s +0.633s

12. Lewis Hamilton Mercedes 1m24.803s +0.826s

13. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m24.848s +0.871s

14. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m24.932s +0.955s *

15. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m25.011s +1.034s

16. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m25.077s +1.100s

17. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m25.226s +0.907s

18. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m25.291s +0.972s

19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m26.406s +2.087s

20. Charles Pic Caterham-Renault 1m26.563s +2.244s

21. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m27.085s +2.766s

22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m27.480s +3.161s

La reazione di Alonso negli ultimi istanti delle prove ("Ma siete davvero scemi" ha detto in radio al suo box con Montezemolo e Elkann in ascolto...) ha riaperto il dibattito sulla chimica esistente tra il pilota e la scuderia. Non è la prima volta che Alonso si mostra insofferente rispetto al ritardo della Ferrari dalla Red Bull e anche da altre scuderie.

Mentre si discute su chi sostituirá Massa come secondo pilota nella prossima stagione, si parla anche di un possibile cambio di volante per lo spagnolo. Secondo alcuni la rottura tra pilota e scuderia sarebbe insanabile e l'episodio di ieri potrebbe essere l'ultima goccia. Dall'autodromo, Luca di Montezemolo ha dichiarato: "Ci incontreremo a metá settimana per decidere quali saranno i nostri piloti per il 2014. Non abbiamo fretta. Vogliamo fare una scelta ben ponderata che speriamo si riveli poi la migliore". Per sostituire Massa il candidato piú probabile sembra in questo momento Hulkenberg, che ieri ha staccato il terzo tempo. Secondo Derapate.it i capi della Ferrari avrebbero incontrato il manager di Hulkenberg giá prima di questo week-end.

Per quanto riguarda Alonso, secondo alcuni potrebbe addirittura lasciare Maranello e tornare alla McLaren. A suffragare questa possibilitá anche una dichiarazione di Button dopo le qualifiche: "Mi sono arrivate delle voci che Fernando Alonso sia vicino al ritorno in McLaren. La cosa avrebbe del clamoroso. Oltretutto mi risulta che non si siano lasciati molto bene ma non si può mai dire. Aspettiamo e vediamo”.