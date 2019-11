Ferrari – Raikkonen, é ufficiale

Raikkonen sará il nuovo pilota Ferrari a partire dalla prossima stagione. Lo ha ufficializzato la scuderia di Maranello dopo che giá la Bild aveva riportato la notizia della firma di un contratto. Raikkonen torna dunque in Ferrari dopo il triennio 2007 – 2009; vinse il Mondiale al suo primo anno con la Rossa, prima di lasciare per vari motivi.

Fernando Alonso ha subito reagito alla ufficialità dichiarando che sará “felice di correre con Kimi”. Ieri Felipe Massa aveva annunciato su Twitter che avrebbe lasciato la Ferrari alla fine di questa stagione. Ora non ci sono piú dubbi sul suo sostituto. Alonso ha anche salutato Massa su Twitter con queste parole: "Buona fortuna per i prossimi anni, sarai un rivale difficile da battere. E abbiamo ancora 7 GP per divertirci".

All the luck for next years! You will be a strong opponent in any team! And we still have 7 GP to have some fun! pic.twitter.com/gsHQvVY9hT — Fernando Alonso (@alo_oficial) September 11, 2013

Raikkonen è stato lontano dalla Formula 1 per due anni e ha corso nel campionato Rally. Ingaggiato dalla Lotus, è tornato in F1 e ha vinto due GP, a Dubai e in Australia. Questo è il tweet con cui la Ferrari ha salutato l'addio di Massa e il ritorno di Kimi Raikkonen".

Domenicali: “Felipe, un vero uomo squadra. Bentornato Kimi!” http://t.co/Umo7uDVBNt — Scuderia Ferrari (@InsideFerrari) September 11, 2013

Nelle ore successive all'annuncio, Stefano Domenicali ha voluto innanzitutto ringraziare Felipe Massa: "Voglio ringraziare Felipe con tutto il cuore, anche a nome dei nostri tifosi sparsi in tutto il mondo, per lo straordinario lavoro che ha fatto per la squadra in tutti questi anni. Felipe si è sempre comportato da vero uomo squadra, insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi ed altri drammatici". In Ferrari si apre un nuovo capitolo, con un pilota che conosce bene Maranello. "E sono contento di dare il bentornato a Kimi nella scuderia in cui si è laureato Campione del Mondo. Ho parlato con lui ed era molto felice e determinato ad affrontare nel modo migliore il lavoro che lo attende".