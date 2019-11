Alonso positivo: "Gran lavoro di squadra"

Il suo compagno, Felipe Massa, è stato, invece, di poche parole: «Al 1° giro non c’è stato alcun contatto tra me e Fernando. La cosa buona è che nessuno mi ha toccato e ho potuto continuare. Con la Safety Car ho dato tutto me stesso e ho ottenuto qualcosa durante la gara. Oggi c’erano 3 scuderie più forti di noi, noi nono potevamo fare altro. Non sono soddisfatto: questa era una gara nella quale avrei potuto certamente lottare per rimanere nella top 5. Per noi il grande problema era la curva 3, all’inizio della gara»

Problemi alla schiena, probabile operazione a fine stagione, qualifica deludente. Eppure, Kimi Raikkonen è arrivato sul podio, seconda posizione. Il pilota Lotus è molto soddisfatto della sua prestazione e di quella del team: «Abbiamo cambiato strategia in gara per uscire dal traffico. Senza safety car forse avrei perso una posizione. È andata bene. Avevo problemi di sottosterzo e quindi ho dovuto gestire le gomme posteriori, come mi dicevano dal box. Fin dall’inizio ho recuperato posizioni, sono andato forte nel primo rettilineo, poi ho approfittato di un incidente e della safety car. Oggi eravamo veloci. Romain ha fatto un errore alla penultima curva e io ero uscito molto veloce da lì. Sapevo che si sarebbe spostato a sinistra poco prima della prima curva. Mi hanno detto via radio che alla curva 2 c’erano le bandiere gialle, quindi non avrebbe potuto ripassarmi usando il DRS: così l’ho attaccato, e non è stato difficile mettere in pratica il mio piano».

Anche l’altra Lotus, quella di Romain Grosjean, è salita sul podio: «È stato divertente lottare con Hamilton. Ho aspettato il rettilineo opposto a quello del traguardo e usato il kers per superarlo e poi difendermi alla quinta curva. Stavolta la Red Bull era vicina e avevamo possibilità di prenderli, purtroppo per me e per il team è giunta la seconda Safety Car. Ho fatto un piccolo errore, è stata colpa mia, Kimi lo ha sfruttato e mi ha superato. All’uscita della curva c’erano le bandiere gialle, quindi non ho potuto usare il DRS e riprendermi la posizione. Non mi sono concentrato molto sui team radio che arrivavano. Ero più veloce di Kimi, anche se su questo tracciato è molto difficile superare. Se non avessi toccato l’erba sintetica della curva 15, questo avrebbe messo fine a tutti i team radio successivi. Ho cercato di spingere duro ed è bello essere salito sul podio; è positivo per il team».

Eric Boullier ha invece detto: «Romain si sente frustrato, ovviamente, perché ha fatto un piccolo errore sulla ripartenza dopo la safety car e Kimi l’ha subito passato. Penso che lui stesse quasi implorando alcuni ordini di scuderia, ma ha sbagliato ed è stato normale lasciarli correre»

Lewis Hamilton è arrivato 5° al GP di Corea, dopo un’ottima prestazione nelle libere e in qualifica: «Giornata frustrante, non c’era niente da fare. Forse avremmo meritato di più come una squadra. Grosjean era davanti a me, all’inizio, e non c’era modo per sorpassarlo; sembrava stessimo perdendo tanto giro dopo giro. Nel mio secondo stint la mia anteriore destra si era leggermente rovinata. Quando ciò accade, si inizia a perdere temperatura, avere sottosterzo e bloccaggi in frenata, quindi è stato davvero difficile mantenere il ritmo in quei giri. È stata una parte molto difficile della gara. Dopo la Safety Car, stavamo perdendo in trazione a causa della Sauber. La nostra macchina era veramente forte, soprattutto nel T2, ma non abbastanza veloce in rettilineo per rimanere davanti. È stata una bella battaglia con Fernando, ma è difficile quando è solo per un P5 o P6. Ma almeno abbiamo la possibilità di riprenderci a Suzuka, speriamo bene!».

Nico Rosberg, invece, è stato più sfortunato. Durante il sorpasso ai danni proprio del suo compagno di squadra, ha visto l’ala anteriore distruggersi all’improvviso, stile Fernando Alonso in Malesia. Per fortuna non è andata a finire sotto la vettura, impedendone la guida, ma ha “emanato scintille” per tutto il giro, permettendo al tedesco di rientrare ai box per il cambio. «Un’altra gara molto difficile per me. Non potevo credere a quello che era successo con l’ala: ero in corsa per un posto sul podio dopo il sorpasso di Lewis e due secondi dopo, l‘ala anteriore si è rotta. Era molto difficile perché questa sarebbe potuta essere una situazione di pericolo, ma i tecnici mi hanno detto alla radio che era sotto controllo e che potevo tranquillamente arrivare ai box. È un peccato, perché la macchina era ottima oggi e ho trovato un buon equilibrio ottenendo il massimo dalla macchina, cosa che non ero riuscito a fare fino a questo punto del weekend. È stato un vero e proprio su e giù stagione finora per me, ma è bene che noi abbiamo un’altra gara nel giro di una settimana. La nostra macchina è molto competitiva e ho avuto un buon passo rispetto alle vetture sul podio. Quindi non vedo l’ora di disputare le prossime gare»