Motomondiale, GP della Malesia: Anteprima e orari tv

Sarà il primo di tre weekend di fuoco per il Motomondiale, che si sposta in Asia. Questo fine settimana è la volta della Malesia, dove si disputerà una gara che potrebbe dimostrarsi un momento chiave per il Campionato. Marc Márquez arriva a Sepang portandosi dietro lo strascico delle polemiche di due settimane fa, dove ad Aragón buttò giù Pedrosa. La penalità inflitta al rookie però non influirà sulla classifica piloti. Lo spagnolo della Honda resta saldamente al comando con 39 punti di margine sul secondo, Jorge Lorenzo. Per il centauro della Yamaha un buon risultato è d’obbligo per restare aggrappato al sogno iridato. Deve ridurre il distacco per potersela giocare fino alla fine. Meno positiva è la situazione di Dani Pedrosa, che al momento si trova a meno 59 dalla vetta. Dopo la gara sfortunata di Aragón il pilota della HRC vuole riscattarsi, anche se ormai vede allontanarsi sempre di più l’idea di poter lottare per il titolo. Valentino Rossi invece, seppur matematicamente contendente al titolo, pensa a migliorare il set up della moto e ad essere competitivo per poter combattere con i piloti davanti.

IL CIRCUITO – Il circuito di Sepang, il cui nome originale è “Sepang International Circuit”, è situato a breve distanza dalla capitale malese, Kuala Lumpur. Progettato dal noto architetto tedesco Hermann Tilke ed inaugurato nel 1999, è stato ideato per ospitare le gare di Formula 1 prima e le due ruote poi. Si snoda lungo 5543 metri, fatti da 15 curve e da due rettilinei paralleli, uniti da un tornante che si percorre a velocità molto bassa. Ricco di ottime aree di servizio e di tribune funzionali, è utilizzato come esempio per il progetto di altri nuovi circuiti.

Il Sepang International Circuit è tristemente noto per la morte di Marco Simoncelli, avvenuta nel 2011 durante la gara della MotoGP, cancellata poco dopo. Ancora oggi è presente una targa in ricordo del pilota scomparso, voluta da Fausto Gresini e situata alla curva dell’incidente.

LE ASPETTATIVE – Il favorito è in assoluto Marc Márquez, che si presenta a Sepang come leader della classifica. Nonostante le polemiche riguardanti l’episodio che l’ha visto protagonista ad Aragón con Pedrosa e che gli è costato un punto sulla patente dei piloti, il piccolo campione non sembra intimorito. Vuole continuare sulla linea positiva e non vede l’ora di scendere in pista: “Sepang è un circuito che mi piace, è stato il primo vero circuito dove siamo stati in grado di provare la MotoGP ed è bello tornarci, ritrovare il feeling e vedere ciò che abbiamo imparato nel corso della stagione”.

Dani Pedrosa, che vuole riscattarsi dello zero in classifica dopo la gara di due settimane fa in Spagna, spera di ottenere un buon risultato nonostante gli acciacchi causati dalla caduta ad Aragón causata dal suo compagno di squadra: “Nell’ultima gara avevo un ottimo feeling, ero davanti e non vedo l’ora di ritrovare le stesse sensazioni a Sepang. La pista ha un po’ di tutto, curve veloci e lente, brusche frenate e lunghi rettilinei. Purtroppo le condizioni meteo rendono difficile il lavoro. Fisicamente è stata una settimana dura, per tre giorni non sono riuscito a camminare a causa del dolore al fianco, ma va sempre meglio ogni giorno, quindi spero di essere in perfette condizioni per il fine settimana.”

In casa Yamaha troviamo un Jorge Lorenzo agguerrito, che promette battaglia e ha dichiarato di non voler mollare. Fino alla fine lotterà per rivendicare il titolo, pur sapendo che non sarà un’impresa facile: “Sepang è una pista che tutti conoscono molto bene, e credo che tutti i piloti saranno forti lì perché vi abbiamo fatto un paio di test pre-stagionali. Sepang è un circuito molto tecnico, con due lunghi rettilinei e alcune belle curve. La cosa peggiore è che c’è sempre il pericolo ‘temporali’ e non si sa mai quando sta per piovere. Ho dei bei ricordi legati a questa pista, ma ora abbiamo bisogno di stare concentrati sulla gara e cercare di recuperare un po’ di punti a Marquez. Vincere il campionato sarà difficile, ma noi vogliamo lottare fino alla fine. Vediamo cosa succede”.

Chi è più preoccupato per le condizioni atmosferiche è Valentino Rossi. Il pesarese spera di poter continuare a progredire con la sua M1 e la pista di Sepang potrebbe aiutarlo ad essere più competitivo: “Il circuito di Sepang mi piace molto, ho ottenuto molte grandi vittorie lì. Penso che la Yamaha si adatti abbastanza bene a questa pista. È molto impegnativa fisicamente, perché fa molto caldo, ma è anche una pista molto larga, e questo la rende ancor di più una sfida. Voglio provare a fare un buon fine settimana e lavorare sodo sul set-up per essere competitivo per la gara di domenica”.

GLI ORARI DEL WEEKEND MALESE:

VENERDÌ 11 OTTOBRE

02.00 Moto3 – FP1 (diretta Italia 2)

03.55 MotoGP – FP1 (diretta Italia 2)

04.55 Moto2 – FP1 (diretta Italia 2)

07.10 Moto3 – FP2 (diretta Italia 2)

08.05 MotoGP – FP2 (diretta italia 2)

09.05 Moto2 – FP2 (diretta italia 2)

SABATO 12 OTTOBRE

03.00 Moto3 – FP3 (diretta italia 2)

03.55 MotoGP – FP3 (diretta italia 2)

04.55 Moto2 – FP3 (diretta Italia 2)

06.35 Moto3 – Qualifiche (diretta Italia 1 e Italia 2)

07.30 MotoGP – FP4+ Qualifiche (diretta Italia 1 e Italia 2)

09.05 Moto2 – Qualifiche (diretta Italia 1 e Italia 2)

DOMENICA 13 OTTOBRE

04.40 Moto3 – Warm up (diretta italia 2)

05.10 Moto2 – Warm up (diretta italia 2)

05.40 MotoGP – Warm up (diretta italia 2)

07.00 Moto3 – GARA (diretta Italia 1 e Italia 2)

08.20 Moto2 – GARA (diretta Italia 1 e Italia 2)

10.00 MotoGP – GARA (diretta Italia 1 e Italia 2)