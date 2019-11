Jorge Lorenzo, “Re di Sparta” alla cena del suo Fan Club

Per il quinto anno consecutivo, il Fan Club ufficiale di Jorge Lorenzo ha organizzato una cena di gala alla quale potevano partecipare i soci per trascorrere una serata all’insegna del divertimento e del ricordo della passata stagione. Non solo, le oltre 250 persone presenti hanno potuto passare un’intera serata a fianco del loro idolo. Infatti Jorge Lorenzo prende parte ormai da sempre alle cene che il Fan Club ufficiale organizza a fine stagione. Gli “Spartani” (così vengono chiamati i tifosi del “X-Fuera”) si sono riuniti al Ristorante Mas Corts, di proprietà della famiglia Cardús, nei pressi di Barcellona per una festa che difficilmente dimenticheranno. Video celebrativi, sorteggi, concorsi e premiazioni speciali hanno animato la cena, rendendo l’atmosfera piacevole e trasmettendo un calore ed un affetto reciproco tra Jorge Lorenzo ed i suoi tifosi.

Ad attendere gli ospiti all’ingresso della sala c’erano due “X-Fuera”, logo di Jorge Lorenzo

Successivamente gli invitati hanno avuto l’opportunità di essere fotografati con i due caschi che Lorenzo ha usato durante la stagione 2013. Immancabile Lorenzin, la mascotte che ha accompagnato Jorge durante il Campionato

Ad animare la serata c’erano due nomi importanti del giornalismo sportivo spagnolo: Marco Rocha di Mediaset España e Gemma Martos.

Tutti a tavola! Gli invitati si sono accomodati tra gli oltre venti tavoli per cenare fianco a fianco con il loro idolo. A fine cena è iniziata la vera festa. Il concorso ha aperto le danze: ogni tavolo costituiva una squadra. Questa doveva rispondere a delle domande per vincere un ambito premio messo in palio dalla Sector, sponsor personale di Jorge Lorenzo.

La vittoria è andata al tavolo 14 e, una volta assegnati i premi, si è passati ad una cerimonia di premiazione vera e propria. Protagonisti sono stati i ragazzi dello staff di Jorge Lorenzo, tra cui Héctor Martín, addetto stampa, e Albert Valera, manager del pilota. Non sono mancati i riconoscimenti anche ai soci del Fan Club che lavorano alle attività organizzate ad ogni Gran Premio e che si impegnano a migliorare la squadra di lavoro giorno dopo giorno.

Non poteva certo mancare un premio al festeggiato! Il Fan Club aveva in serbo una sorpresa anche per Jorge Lorenzo, premiato in qualità di “più valoroso dell’anno”.

Ma la festa non finisce qui, perché arriva il momento “talent show”! Entra in sala David Bisbal, un noto cantante spagnolo, giudice del talent “La Voz”, versione spagnola del nostro “The Voice”. Ma è un David Bisbal sui generis quello che fa capolino alla cena. Il cantante è infatti un ragazzo dello staff di Jorge Lorenzo che indossa una parrucca (immediato è il richiamo al vero Bisbal, biondo e riccio).

Che la gara di canto abbia inizio! Il duro lavoro di “Bisbal” è stato quello di decretare due campioni, in base alle due manches che si sono svolte. In palio c’erano il casco replica di Lorenzo del 2013 e una giacca della Yamaha come quella che il Campione usa ai GP. Sembra che Jorge Lorenzo si sia divertito molto durante la gara…

…complice anche il balletto di Javi Vico, Campione spagnolo di Motocross e amico di Jorge Lorenzo.

Javi Vico ha aperto le danze e, una volta finiti i concorsi e premiati i vincitori, tutti in pista! La sala si è trasformata in una discoteca, dove gli invitati hanno ballato tutta la notte insieme al loro idolo.