Dakar: le tragiche morti di piloti, giornalisti e spettatori nella storia del Raid più estremo

Dal 1979 al 2014 hanno perso la vita 26 concorrenti, se si includono spettatori, giornalisti, il tragico bilancio sale a oltre 50 vittime. Destino tragico anche per l’inventore della Dakar, Thierry Sabine, morto nel 1986, mentre seguiva la sua corsa, su un elicottero. Le ultime vittime del raid più discusso del mondo sono: il centauro belga, Eric Palante, e i due giornalisti argentini Agustín Ignacio Mina, 20 anni, e Daniel Eduardo D'Ambrosio, 51 anni, di Cordoba. Nella lunga lista dei morti nel Rally è finito anche l’italiano, Fabrizio Meoni, nel 2005.



ECCO UNA LISTA DELLE VITTIME DELLA DAKAR, DURANTE LE 36 EDIZIONI:



-1979: il motociclista Patrick Dodin muoreper una caduta, mentre tentava di sistemarsi il casco che gli si era allentato

alla partenza della tappa Agadez-Tahoua

-1981: una macchina con tre persone a bordo, un giornalista e due meccanici, esce fuori strada e piroetta in aria più

volte. I tre muoiono sul colpo

-1982: l'olandese Bert Oosterhuis muore cadendo da una Yamaha; un camion esce di strada e provoca la morte della

giornalista tedesca Ursula Zentsch, che stava seguendo la corsa.

-1983: muore il 'centauro' francese Jean-Noel Pineau che si schianta su un tronco

-1984: muore una spettatrice investita mentre seguiva la gara ai bordi di una strada

-1985: muore una bambina nigeriana investita a bordo pista

-1986: durante il trasferimento verso Sète, il motociclista giapponese Yasuo Kaneko viene investito e ucciso da un'automobilista. Il 14 gennaio, ai margini del Niger, cade un elicottero che seguiva la corsa. Nell'incidente muoiono l'inventore della Dakar, Thierry Sabine, e altre quattro persone

-1987: in Mauritania viene investito, e muore, il farmacista francese Henri Mouren

-1988: Kees Van Loevezijn, navigatore olandese della Daf di Van de Rijt, muore sul colpo dopo essere stato sbalzato via dal mezzo su cui si trovava. Patrick Canado, copilota di Boubet, muore invece dopo una collisione con un altro mezzo. Perdono la vita tre spettatori investiti: una bambina del Mali e una donna e un bambino in Mauritania

-1990: muore un giornalista finlandese coinvolto in un incidente nel Mali

-1991: Charles Cabannes, pilota francese di un camion d'assistenza, viene ucciso da un proiettile vagante in Mali

-1992: TIn LIbia Jean-Marie Sounillac e Laurent Le Bourgeois, a bordo di una vettura d'assistenza, hanno un incidente e muoiono dopo una serie di 'giravolte' del loro mezzo.Il motociclista Gilles Lalay vittima per le ferite riportate in una collisione con un'auto del servizio di assistenza medica. Un veicolo di assistenza investe un bambino in Senegal

-1994: muore per una caduta il belga Michel Sansen

-1996: Laurent Gueguen muore dopo l'esplosione del suo camion. In Guinea il francese Marcel Pilet investe e uccide una bambina con la sua moto Ktm

-1997: il motociclista Jean-Pierre Leduc muore dopo una caduta nel Mali



-1998: quattro persone muoiono e altre 3 rimangono ferite in un incidente a Nouakchott tra un'automobile di un cittadino locale e una vettura iscritta alla gara

-2002: Daniel Vergnes, preparatore dei veicoli del team Toyota Trophy, muore durante il trasferimento in Mauritania

-2003: Il navigatore Bruno Cauvy, alla sua prima Dakar, muore dopo che la sua vettura si capovolge nel deserto in Libia

-2005: muore in ospedale il motociclista spagnolo Josè Manuel Perez, che era caduto quattro giorni prima nel corso della 7.a tappa, in Mauritania. Perde la vita Fabrizio Meoni, 47enne toscano della Ktm, che aveva vinto la Dakar nel 2001 e nel 2002: lo stronca un arresto cardiaco successivo a una caduta in cui era rimasto coinvolto nel corso dell'11.a tappa, da Atar a Kiffa

-2006: muore a 41 anni il centauro australiano Andy Cadelcott, vittima di una caduta nel corso della speciale

della 9.a tappa;

-2007: due i morti in questa edizione.Nella 4.a tappa fatale l'incidente per il motociclista 29enne sudafricano Elmer Symons, mentre nel corso della 14.a un altro centauro, il francese Eric Aubijoux, viene stroncato da un malore

-2008: gara annullata per l'uccisione di 4 turisti francesi in Mauritania



-2009: questa edizione è segnata dalla morte del motociclista francese Pascal Terry, trovato senza vita tre giorni dopo la sua scomparsa, avvenuta nella 2.a tappa in Argentina: a causarne la morte un arresto cardiaco generato da un edema polmonare

-2010: la vettura del tedesco Schultis esce di strada e piomba sul pubblico: sei feriti e una donna deceduta

-2011: un automobilista muore scontrandosi con un pilota, l'argentino Eduardo Amor

-2012: un motociclista argentino, Jorge Martinez Boero, muore in seguito alle ferite riportate dopo una caduta

-2014: muore centauro belga, Eric Palante, e due giornalisti argentini.