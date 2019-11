Jerez, Moto2: Kallio mette a segno la prima pole del suo 2014

Nel Marc VDS Racing Team si festeggia, si perché quando non ci pensa Rabat a portare al top i colori della squadra allora lo fa Mika Kallio e ci piazza il suo 1:42.766 prendendosi la prima pole di stagione. In prima fila dietro di lui si portano Sandro Cortese e Luis Salom che finalmente inizia a vedere le posizioni che tanto gli erano mancate. Seconda fila svizzera con Luthi e Aegerter sulle loro Kalex e in chiusura un Tito Rabat un po’ indietro rispetto le aspettative. Scendono di classifica il tedesco Folger che apre la terza fila con dietro un Vinales un po’ in difficoltà, chiude Schrotter la terza fila.

Gli italiani si fanno vedere dalla 11° posizione in poi, il primo è Corsi sulla KLX del Team Forward. Per trovarne altri dobbiamo scendere in 19° piazza dove un tris di italiani (De Angelis è sanmarinese ma lo sentiamo nostro) ci attende nel seguente ordine: Pasini, De Angelis e Baldassarri. Morbidelli è 23°.

Non ha preso parte alla sessione di qualifiche Nico Terol poiché portato in ospedale in seguito alla caduta della mattina.

La gara sarà interessante, la griglia di partenza è insolita, il leader di campionato Rabat è 6°, Vinales addirittura in terza fila. Sarà interessante vedere se verrà ristabilito l’ordine delle gare precedenti o se sarà l’inizio di una nuova era, dove daranno battaglia per la prima posizione anche Cortese, Salom, Luthi e Aegerter.

Risultati QP - Moto2 Jerez