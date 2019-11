MotoGP, Jerez: quarta pole per Marquez

Come in FP4 (sessione non valevole per l'entrata in Q1 e Q2) è stato ancora il Cabroncito Marc Marquez a fare da padrone di casa, per lui è di nuovo pole. Jorge Lorenzo si prende la seconda posizione davanti a Dani Pedrosa e dietro Valentino Rossi. Un dominio Honda-Yamaha.

In Q1 se la giocano coloro rimasti fuori dalla top ten delle libere precedenti (ad esclusione -come già detto- delle FP4), per riuscire ad aggiudicarsi l'accesso in Q2, solo i primi due ce la faranno e quest'oggi sono Nicky Hayden e Alvaro Bautista. Gira male la ruota per l'altro alfiere Gresini, ancora una volta fuori dai primi 12 partenti in griglia, fuori anche Cal Crutchlow, i nostri Andrea Iannone e Danilo Petrucci.

Le Q2 sono la lotta tra leoni. Non sembra accontentarsi il pilota Repsol Honda con il 93, nonostante le quattro pole e le quattro vittorie niente lo ferma e macina da subito tempi sull'1.38 in risposta al maiorchino Lorenzo che non vuole di certo rimanere indietro. Cade Aleix Espargaro sul circuito sempre più infuocato dal caldo e dai piloti che si prestano a stabilire il miglior tempo. Ma tra tutti spicca Marquez che in 1'38.120 stampa la pole mettendosi dietro Lorenzo e Pedrosa. Aprirà la seconda fila Valentino Rossi seguito da Espargaro e Andrea Dovizioso.

Tempi QP