Diretta MotoGP Assen: Il live della gara

la Nostra cronaca finisce qua.. Un saluto da VaVEL e Alessandro Pozzi Ciao ciao!

grandissima gara di Marquez che che anche sotto l' acqua e in condizioni a metà è riuscito a vincere.. Onore anche a Dovizioso che porta la Ducati al secodno posto... Chiude il podio l' altra Honda Hrc di Dani Pedrosa.

giro 26 ANcora MArquez! secondo Dovizioso e terzo Pedrosa. Poi Espargaro, ROssi, Iannone, Bautista, Smith, Crutchclow, Bradl, Parkes

giro 26: ultimo giro di questa gara pazza e anomala..

giro 25 : Pedrosa Continua a Guadagnare su Dovizioso ma sono ancora 5 i secondi di Vantaggio per l' italiano.. a due giri dal termine sembra fatta per il la seconda posizione.

giro 23: Le posizioni sono cristallizzate.Bautista (7) inizia a far derapare la sua moto.

giro 22: Marquez ormai è lanciato verso l' 8 sigillo.. Rossi stacca Iannone

giro 21: Pedrosa gira mezzo secondo più veloce di Dovizioso che però si trova a 7 secondi

giro 20: Rossi ha 13 secondi da recuperare dalla 4 posizione di EsA. Pedrosa Stabile 3

giro 19:Valentino recupera 5 decimi su EsA. Intanto Lorenzo passa Petrucci.. Da sottolineare la Gara favolosa di Broc Parkes che è 10

giro 19 Il distacco di Marq aumenta fino all' secondo. Intanto Rossi è Battaglia con Iannone per la quinta piazza

giro 18 Marquez Allunga... 5 decimi il vantaggio su Dovi.... Allunga con il record del giro in gara... Intanto ancora battaglia tra i due spagnoli Esa e Pedrosa

giro 17 Attacco di Marquez su Dovi.. ora vediamo se riesce scappar via. Giro Veloce di Rossi.

Giro 16 Lotta Bellissima ALeix Espargaro- Pedrosa per la terza posizione.. Intanto Caduta di Pol Espargaro

giro 15 Il distacco di Marquez è sotto il secondo. La pioggia però non sembra rallentare Dovi e Marquez

giro 14 Tute le moto sono pronte.. ci sarà un altro cambio? per ora DOvi tira dritto. Intanto Gara anonima di Lorenzo solo 17

giro 13: ATTENZIONE STA TORNANDO LA PIOGGIA. EDWARDS CAMBIA LA MOTO

giro 12 Marquez recupara qualcosa su Dovizioso.. il distacco è ora intorno ai 3 secondi

giro 11 EsA ripassa Pedrosa.. il podio con la moto del team Forward è un sogno....

giro 10 Rossi Best Lap. ma è lontano 25 secondi dalla vetta. Intanto Dovizioso su Ducati allunga su Marquez

giro 9 Dovizioso Guida con 3.9 secondi su Marquez. Intanto Broc Parkes sta facendo una Gara memorabile.. è 7

Giro 8 DOvi davanti. si ferma anche Lorenzo.. nel frattempo rischio in corsia Box tra Abhram e ESpargarò P

giro 7 Lungo di Marquez gomma fredda o un po' d'acqua.

giro 7 dei big Solo Lorenzo non siè fermatao a cambiare la moto. Spettacolari i salti da una moto all' altra

giro 6 In corsia Box inziano a togliere le coperture sulle moto con gomme rain. Intanto giro veloce di Broc Parkes con gomme SLick

giro 5 Cru davanti anche a Iannone. Ora il pilota ufficiale ducati è 5

giro 5 Ha ancora smesso di piovere. Intanto giro veloce del DOvi che rifila 2 decimi a Marquez

giro 4 Dovi e MArq spingono. EsA sempre terzo ma perde dal duo. Rossi 13

giro 3: Crutchclow Passa Lorenzo e si prende la 6 posizione.

giro 2: Aleix Espargaro terzo, Marquez allunga e torna la pioggia

giro 1 Battagia e allungo per Dovi e Marquez. terzo Pedrosa

giro 1: Partito benissimo Dovizioso che infila Marquez

Giro 1: Valentino Cambia moto. esce con la moto con le gomme rain e parte dai box

14:17 Iniziato il giro di ricognizione.

14:15 sgombero della pit line, ora solo i piloti con le loro moto. Rossi spera che non venga più a piovere anche se i nuvoloni neri sovrastano il circuito.. vedremo

14:14 i piloti stanno ritrovando tutti la concentrazione..

14:11 Interessante e coraggiosa la scelta di Rossi. Intanto viene data WET RACE

14:10 Rossi è l' unico per ora che si schiera con gomme d'asciutto. all' anteriore non ha scelto la gomma più soft

14:08 tanti sono rientrati ai box, Valentino Rossi ha cambiato la moto ed è sulle gomme ad'asciutto. Marquez non è rientrato ai box e si è già schierato senza fare il secondo giro di allineamento.

14:06 Sembrerebbero esserci linee d'asfalto più asciutte... non sta più piovendo.. è un terno al lotto la decisione delle gomme.. a differenza delle altre categorie la motogp può cambiare la moto

14:04 parte il primo dei due giri di ricognizione

14:01 In questo momento ci sono le condizioni per partire con gomme rain.. il problema è che non durano per tutti i 26 giri.. qualcuno azzarderà a montare le gomme da asciutto? stiamo a vedere.. probabile cambio moto durante la gara

13:58 Ecco che riappare un po di sole.... si poteva immaginare condizioni così... la pit line verrà riaperta alle 14:05

13:54 Intanto Bradl si è riuscito a schierare. Con la procedura start delay, le moto si possono riportare nei box e poi fare un paio di giri per poi rischierarsi

13:52 Tutti gli ombrelli Aperti, Intanto altro ritardo per la partenza

13:47 Sta tornando a piovere. A fare le spese di questo scroscio di pioggia è Stefan Bradl che all' ultima chicane caccia la sua moto nella sabbia.. ora corre in pit per prendere la seconda moto

13:44 L' anno scorso a dominare è stato Valentino Rossi.. il dottore riuscirà a ripetere le gesta ?

13:40 Le Yamaha sono chiamate ad una grade rimonta a prescindere dalle condizioni climatiche. Durante tutti i turni di prova e anche il warm up, Jorge Lorenzo e Valentino Rossi hanno dimostrato un buon passo. Purtroppo per loro hanno sbagliato il momento della qualifica. Vediamo se saranno in grado di contrastare il dominio Honda Targato Marq Marquez

13:34 La pit line verrà aperta alle 13.45. 26 giri di pura follia senza saper ancora se sarà asciutta o bagnata la gara

13:25 Ormai c'è una striscia d'asfalto completamente asciutta. Il problema sono le nuvole che stanno per tornare sul circuito.

13:15 Con il dilungarsi della gara della moto2 la motoGP inizierà alle 14 :05

13:05 La pista è già semi-asciutta. Impressionante come il tempo e le condizioni della pista siano cambiate

12:55 Come abbiamo già detto, le condizioni climatiche la fanno da padrona.. in questo momento sta piovendo ad Assen. I piloti della Motogp non hanno mai girato in queste condizioni. Gara tutta da scoprire!

12:45 LA CLASSIFICA

1 Marc Marquez Repsol Honda Team 175

2 Valentino Rossi Movistar Yamaha 117

3 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 112

4 Jorge LorenzoMovistar Yamaha 78

5 Andrea DoviziosoDucati Team 71

6 Pol EspargaroMonster Yamaha Tech3 58

7 Aleix EspargaroNGM Mobile Forward Racing 54

8 Stefan BradlLCR Honda MotoGP 50

9Andrea IannoneEnergy T.I. Pramac Racing 41

10 Bradley SmithMonster Yamaha Tech3 40

12:30 Il circuito di Assen nasce nel 1925 dopo che fu rimosso il divieto di organizzare competizioni motoristiche sulle strade pubbliche. Il primo circuito risultava di 28,4 km, mentre nell' edizione attuale si misurano 4542m. Le modifiche sono state numerose sopratutto per migliorare la sicurezza dei piloti. Ciò che non è cambiato è lo spirito di questa corsa che lo si può ritrovare nel nome TT in onore del Tourist Trophy. Le prime edizioni si correvano appunto su strade aperte al pubblico. Le manifestazioni duravano intere settimane. Curioso il fatto che si corra il sabato ma un motivo c'è; Siccome si correva tutta la settimana su strade cittadine il Prete chiese che venne lasciato libero almeno la domenica così che i fedeli potessero andare in chiesa senza nessun problema. Altre leggende invece parlano di Domenica come giorno di riposo da un sabato "devastante". Corsa più tanto alcool richiedeva un giorno di riposo per i motociclisti che giungevano ad Assen. Altro Simbolo di riconoscimento di questo magnifico circuito sono gli spettatori. Tutti arrivano al circuito in moto creando cosi delle immagine suggestive di campi pieni di moto

In questo weekend olandese a far da capolino è senza dubbio il meteo. Le condizioni variabili hanno creato una squalifica spettacolare che ha favorito Aleix Espargaro e la sua Forward Yamaha. Alla sua ruota i due piloti HRC. Male e sfortunate le due Yamaha di Lorenzo(9) e Rossi(12). Vediamo che tempo ci riserverà il cielo di assen alla partenza del gp.