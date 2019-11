Diretta F1 GP di Gran Bretagna: Il Live della gara

Alonso si avvicina a Vettel nel giro di rientro e mostra il pollice.. Grande Gesto di stima di Fernando. La nostra cronaca live di questo granpremio fantastico finisce qua, Un saluto da Alessandro Pozzi e Vavel!

giro 52. Hamilton vince il granpremio di Gran Bretagna. DIETRO DI lui Bottas ( ha recuperato 12 posizioni rispetto la griglia) Terzo Daniel Ricciardo poi Button, Alonso, MAgnussen,Hulkenberg, Kyvat, Vergne. bene le due toro rosso entrambe a punti

giro 52, Ultimo giro, Button è solo ad un secondo da Ricciardo. L' inglese ci sta provando

giro 51 Da sottolineare la grande prestazione di Valtteri Bottas che sta per egualiare il suo miglior risultato ottenuto lo scorso granpremio. Una seconda posizione fantastica per lui. Maldonado nel frattempo si ritira. Hamilton , con la vittoria va a 4 punti da Rosberg

giro 50 Button 1,1 secondi piu' veloce di Ricciardo, Alonso deve guardarsi da Magnussen che è a 1,2 secondi

giro 50 Alonso via radio: DEVE DARMI LA POSIZIONE IMMEDIATAMENTE, Ricciardo intanto perde da Button che è a 4,5 secondi

giro 49 Alonso dichiara via radio che Vettel ha usato il drs in un punto che non poteva. staremo a vedere.

giro 48 VETTEL sorpasso incredibile su Alonso.. ruota ruota per tutto il rettilineo e grande staccata del tedesco.

giro 47 RIcciardo tiene sempre del margine su Button

giro 46 Lotta anche via radio tra ferrari e red bull.. Molto divertente questo siparietto.

giro 44 Button è a 7 secondi da Ricciardo, Alonso ancora davanti a Vettel

giro 43 Ricciardo in crisi. Si avvicina Button al podio.

giro 42: Alonso e Vettel si gioccano l' onore.

giro 41 : Hamilton si ferma ai box. Vuole essere sicuro di non aver problemi con le gomme.

giro 40: Ham, Bot, Ric, But, Alo,Vet,Mag

giro 39 : Alonso respira un po su Vettel che perde 3 decimi. Intanto Hamilton davanti ha 41 secondi di vantaggio su Bottas. L' inglese "passeggia" per silverstone. Gestisce il vantaggio e la macchina

giro 37 Alonso deciso a chiudere la porta a Vettel. Coltello tra i denti per Fernando

giro 36: Vettel ora è minaccioso sulla rossa di Alonso

giro 35: Alonso decisissimo su Vettel. Con i denti l' Asturiano prende la posizione su Vettel

giro 34: Vettel va ai Box e rientra davanti a Vettel, Magnussen è anche lui attaccato ad Alonso.

giro 34: Bottas va all' attacco di vettel e si prende il secondo posto.

giro 34 Classifica: Ham,vet,Bot,RIc But, Alo, Mag

giro 33 Button e Alonso girano più o meno con tempi simili, però si avvicinano a Ricciardo

giro 32 Bottas, secondo finora fa il pit stop e monta gomma dura.

giro 31. Dopo aver tentato in tutti i modi di resettare le impostazioni. NICO ROSBERG SI RITIRA

giro 30: ROsberg va per campi. Nulla da fare. Non riesce ad inserire le marce. Rosberg si fermaa!

giro 29: Rosberg in difficoltà, rallenta e fa passare Hamilton.. Problemi grossi al cambio per lui.

giro 28: Alonso rientra dietro ad Hulkemberg, mezzo giro e lo passa. si ferma anche Magnussen che monta gomme dure

giro 26 Alonso ai Box. scontata la penalità . Intanto Hamilton guadagna 1 secondo su Rosberg con la gomma meno prestazionale. infuriato l' inglese dopo il pit-stop non perfetto della sua squadra.

giro 25 : Vettel deciso e passa Magnussen. Ora il tedesco non è lontano da Fernando Alonso.

giro 24: Hamilton si ferma ai box: Gomme dura per lui. Diversa strategia rispetto al compagno di squadra

giro 23 Fatica Alonso a passare Button..

giro 21: Miglior settore per Nico Rosberg che si conclude con il giro veloce

giro 21: Team Radio per Rosberg: "Problemi al cambio". Dai tempi non sembrerebbe.. stiamo a vedere..

giro 20: Alonso si fa Minaccioso su Button che però sta gestendo le Gomme..

giro 19 Si ferma Nico Rosberg. Cambio gomme rapidissimo per il tedesco

giro 18 Alonso quasi a un secondo da Button. Hamilton è sempre più veloce del compagno di squadra

giro 17 Giro Veloce di Hamilton che guadagna 7 decimi a Rosberg. Intanto Bottas scatenato infila anhe Button e guadagna la terza posizione. Gara splendida finora del finlandese

giro 16 Alonso deciso; infila anche Magnussen. Vettel gira un paio di decimi più veloce di Alonso. Ricciardo al pit.

giro 15 Hamilton recupera poco alla volta su Rosberg..ora si trova a 3.9 secondi

giro 14 Bottas Passa Magnussen. Sulla Freccia d'argento sta arrivando anche Alonso che è in zona drs

giro 13 Penalità per Alonso. Al prossimo pit stop dovrà stare fermo per 5 secondi prima che i meccanici possano intervenire. Tuttavia è una penalità lieve

giro 12 Le Mercedes girano 2 secondi più veloci delle mclaren pur avendo lo stesso motore.

giro 11 Vettel si ferma ai box togliendo la gomma hard. Intanto Alonso gira 7 decimi più forte di Bottas che lo precede.

giro 10 Finalmente Ricciardo passa la force india. Gutierrez Colpisce Maldonado che nel frattempo stava superando Bianchi. Gutierrez si insabbia.

giro 9 Ricciardo deciso su Hulkemberg che però non molla. Davanti Rosberg guadagna su Hamilton

giro 8 Intanto sotto investigazione per la posizione della prima partenza, Alonso passa Hulkemberg e scappa via.

giro 7 Sorpasso magistrale di Alonso che mentre RIcciardo provava ad infilare la force india ha subito l' attacco della rossa. Scatenato Alonso

giro 6 Interno esterno Alonso infila il russo.. ora nel suo mirino c'è la red bull di ricciardo e la force india di Hulkemberg

giro 6 Il passo di Alonso è molto prestazionale ed è il 3 dopo le mercedes. Ora la ferrari si trova dietro alla toro rosso di Kvyat.

giro 5 Bottas passa anche Hulkeberg. Tra poco sarà a ridosso della Red Bull di Vettel

giro 4: Hamilton deciso anche su Button e Alonso passa sia Sutil che Bianchi entrando nella top ten

Giro 3 Deciso Ham su Mag, il danese finisce lungo e permette il sorpasso all' inglese. Bottas scatenato. Passa sua Kvyat e Ricciardo

giro 2: rientra la safety car. E via Rosberg allunga.

Giro 2: Safety car davanti alle monoposto. tutti i piloti scaldano le gomme. Intanto le due Red Bull con gomme HArd

15:05 tolte le termocoperte.. si riparte dietro la Safety

14:59 Rassicurazioni che arrivano dal centro medico. Le condizioni di Kimi non dovrebbero essere gravi. Solo delle botte per lui.

14:56 Ricordiamo che il limite delle 2 ore di gara è dettato solo se non vi sono interruzioni. In questo caso la gara non dovrà superare le 4 ore compresa l' interruzione.

14:51 Lavori sono quasi terminata. La partenza sarà alle 15:05

14:49 ricordiamo che la ripartenza sarà dietro alla safety car

14:45 Prossimo aggiornamento tra 5 minuti. Segno che si è quasi finito con la sostituzione delle barriere

14:44 tutti i piloti al di fuori delle proprie monoposto cercano di ritrovare la concentrazione.

14:39 Penalità per Chilton. Dovrà compiere un ride through alla ripartenza per aver imboccato la pit lane quando la gara era in regime di bandiera rossa

14:35 Oltre all'incidente di Kimi ci sono stati altri contatti. Su tutti Perez e Vergne senza che però venga applicata nessuna sanzione.

14:33 Team Radio a Chilton: "pioggia prevista per il termine della gara"

14:30 prossimi aggiornamenti alle 14:45. La barriera non è stata ancora sostituita. Intanto Chilton è sotto investigazione per essere entrato ai box durante la red Flag

14:27 Dalla griglia si nota che la ferrari di Alonso abbia montato le gomme soft. Scartando così la mescola più dura

14:21 ecco l' incidente di kimi Raikkonen

14:17 arriva la comunicazione che il Guardrail deve essere sistemato. Aggiornamenti avverranno tra 15 minuti. Intanto da sottolineare la grande partenza di Bottas che è 9.

14:14 al replay della partenza si nota come Alonso sia fuori di mezza macchina nella sua piazzola. vediamo se ci sarà una penalità. Intanto si ripartirà dietro alla safety car.

14:12 Massa è costretto al ritiro. I danni alle sospensioni posteriori non permettono al Brasiliano di continuare

Giro 2: Tutti allineati in griglia. Anche Massa si è schierato pur avendo parte della sua vettura distrutta.

Giro 2: La dinamica dell' incidente è pauroso. Kimi, dopo esser stato portato largo rientra in pista facendo un salto su un piccolo dosso. Dopo aver sporcato le gomme nell' erba,nel rientrare Kimi non ha trovato più aderenza e ha sbandato andando a sbattere contro le barriere con il muso della f 14t

Giro 2 Botto di Kimi Raikkonen che coinvolge anche Felipe Massa e una Catheram. Safety Car e Red Flag. Intanto Kimi esce zoppicando dalla sua vettura

Giro 1: Via Via Via è inizato il granpremio di Gran Bretagna. Parte bene Button che si infila al secondo posto. Partenza DIsastro per Vettel

13:59 Via anche le termocoperte. Tutti con Gomma media tranne le due Ferrari.

13:57 Ormai si sgombera la griglia. 52 giri ci aspettano.

13:50 Lewis Hamilton è chiamato anche lui ad una grande rimonta. Parte in sesta posizione e vuole fare bene sul circuito di casa

13:48 E' arrivato il momento di infilare il casco e concentrarsi sulla prima curva. Poi solo Full Gas!

13:46 Fernando Alonso è molto carico. Poche parole per lui e tanta voglia di riportare la rossa dove merita.

13:42 La partenza è, o meglio, dovrebbe essere con pista asciutta. Siamo però in inghilterra e il meteo cambia da un momento con l' altro. Presupposti per una gara spettacolare e divertente

13:40 La Ferrari ha il dovere di risalire la china... In casa Ferrari il giro di allineamento è stato fatto con gomme dure. L'idea è allungare il primo stint.

13:26 La Ferrari al pari della Williams è chiamata ad una grande rimonta. Il Meteo potrebbe essere un alleato per le Rosse anche se in qualifica non è stato dalla loro parte

13:25 Capitolo Ferrari: Marco Mattiaci ha definito nella giornata di ieri le linee guida per tornare al successo. In qualifica, però, la squadra di Maranello non ha ottenuto un gran risultato, anzi è sprofondata infondo alla classifica facendo una sorta di scambio con le Marussia che sono riuscite a piazzarsi in 12esima e 13esima posizione.

13:20 Ci siamo avvicinati al Gran Premio di Gran Bretagna con la notizia della perdita del Gp d'Italia a partire dal 2016. I piloti ne hanno parlato durante l' avvicinamento al week end di gara e sono perplessi della decisione di Bernie Ecclestone di rinunciare al circuito brianzolo. Altro brutto colpo per Monza che dopo aver perso ( quest'anno) sia Superbike che WTCC ora è toccato anche alla Formula 1. Grande peccato perchè un circuito così veloce è unico nel suo genere e particolare , forse troppo, per questa formula 1 moderna.

13:15 Silverstone insieme a Monza è uno dei circuiti storici del circus della formula 1.Le battaglie sono sempre state entusiasmanti. A mescolare gli esiti delle gare c'è sempre ( o quasi) stato il meteo ballerino. In perfetto stile British le condizioni climatiche cambiano da un momento all' altro. Fu su questo circuito che si svolse, il 13 maggio 1950, la prima gara del campionato del mondo di Formula 1. Da sottolineare che questo Gp è la gara di casa di 8 delle 11 scuderie presenti in formula 1. Le sedi infatti rientrano tutte nel raggio di 100km. Nel 2010 il circuto è stato modificato ed ha assunto questa fisionomia

13.00 - Le note dolenti hanno il colore rosso Ferrari. A Silverstone, Fernando Alonso partirà dalla diciannovesima piazza, Raikkonen dalla ventesima. Le due Ferrari si sono ritrovate in pista, nella fase calda della Q1, proprio quando dal cielo ha ricominciato a scendere la pioggia. Con le slick i due piloti non hanno potuto che difendersi. Qualificazione alla fase successiva impossibile e volti cupi nei box del cavallino.

12.50 - Nelle prove, condizionate dal meteo, ha brillato ancora la Williams. Pole per Nico Rosberg, davanti a Vettel e a Jenson Button. Solo sesto Lewis Hamilton, in evidenza nelle libere. Beffato Hamilton, a lungo al comando delle qualifiche. A completare l'ottimo lavoro della McLaren il quinto tempo di Magnussen. Sorride anche la Force India. Quarto Hulkenberg, settimo Perez.

12.40 - Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta live e da Silverstone, GP di Gran Bretagna. In diretta l'appuntamento in uno dei circuiti storici della F1.