Diretta MotoGP Sachsenring: Il live della Gara

La cronaca del gp del Sachsenring termina qui. Un saluto da Alessandro Pozzi e Vavel.. ciao ciao!

classifica Ufficiosa:

1 Marquez

2 Pedrosa

3Lorenzo

4 Rossi

5 Iannone

6 Espargarò A

7 Espargrò P

8 Dovizioso

9 Bautista

10 Crutchlow

giro 30: E' un trionfo di Marq Marquez.. 9 vittoria di fila. Pauroso lo spagnolo che nonoste le avversità del meteo fa sua anche la gara in terra tedesca. DIetro di lui il compagno di squadra Pedrosa. chiude il podio Jorge Lorenzo

giro 29: Bradl sempre più in difficolta, Petrucci lo passa e guadagna la 15 posizione.. l' ultimo punto disponibile.

giro 28; Dovi Attacca Cru.. Conquista l' 8 posizione. Marquez allunga

giro 27 : Pedrosa Prova ad avvicinarsi a Marquez. 1,1 secondi di ritardo per il numero 26

giro 26: Espargarò Passa Dovi e Cru, e conquista la 7 posizione.

giro 24: anche Pol espargarò si avvicina alle due ducati.

giro 23: Crutchlow e Dovizioso sono molto vicini. Il pilota inglese è la prima volta in questa stagione che si trova così vicio al compagno di squadra. I due si giocano la 7 posizione

giro 22: Pedrosa è ormai ad 1,8 secondi da Marquez. Lorenzo, terzo, è troppo lontano da Pedrosa.

giro 21: classifica: Mar,Ped,Lor,Ros,Ian,EsA,Dov,Cru,Esp,Red,Bau,AoH,Abr,Brd,Pet,

giro 20: Marquez è un martello... giro dopo giro migliora di pochi centesimi il giro più veloce della gara..

giro 19:Rossi Guadagna un secondo su Iannone. Il pilota di casa Pramac perde anche da Espargarò e Dovizioso che lo seguono

giro 18 Caduta di Laverty.. rider ok!. Lorenzo a 7 secondi dal duo Honda

giro 17: Bradl ha problemi con l' assetto.. Marquez si mangia il record di pedrosa. Aumenta il suo vantaggio. Ora 6 decimi dividono i due alfieri della Honda.

giro 16: Iannone ha lo stesso passo di Rossi, un pelo più veloce. Rossi a 4 secondi da Lorenzo

giro 15 : Classifica a Metà gara: Maq,Ped,Lor,Ros,Ian,EsA,Dov,Cru,Red,Brd,AoH,EsP

giro 15: Ancora Pedrosa il più veloce in pista. 2 decimi guadagnati su Marquez.

giro 14: 1.22.386 Giro più veloce di Dani Pedrosa. Guadagna un decimo sul leader della corsa Marquez. Bradl sta facendo una gara a Gambero.

giro 13: Marquez abbassa ancora il giro veloce della gara. Intanto Bradl viene attaccato anche da Espargarò

giro 12: Pedrosa continua il suo tira e molla con Marquez. Il camomillo si trova a 7 decimi da MM93.. Intanto il Vantaggio di Lorenzo su Rossi aumenta a 2,4 secondi

giro 11: Classifica: Maq,Ped,Lor,Ros,Ian,Brd,EsA,Dov

giro 10: Anche Rossi passa Bradl. Ora il tedesco si deve guardare anche da Iannone. Rossi perde 1 secondo da Lorenzo

giro 9: Sia Lorenzo che Rossi cercano l' attacco su Bradl. Solo il maiorchino ci riesce e scappa un po via dal suo compagno di marca

giro 9: Lorenzo infila Rossi e fa il giro più veloce della gara

giro 8: Rossi e Lorenzo guadagnano Su Bradl che perde un secondo e mezzo al giro.

giro 7: Grande gara anche di Andrea Iannone che tiene il passo delle due Yamaha. Intanto Pedrosa si avvicina a Marquez

giro 7: classifica: Maq,Ped,Brd,Ros,Lor,Ian,Pet,AoH

giro 6: Marquez e Pedrosa passano Bradl. Intanto Rossi è alla caccia di Danilo Petrucci

giro 5: Pedrosa molto agressivo, Lorenzo recupera bene su Rossi( 6) . Da sottolineare l' ottima gara di Petrucci.

giro 5: Marquez e Pedrosa infilano Petrucci. Ora si mettono alla caccia di Bradl. Dai box si intravedono gocce di pioggia.

giro 4: Andrea Iannone è il più veloce in pista. Marquez recupera posizioni su posizioni e si trova già in 3 posizione. Rossi 8

giro 3 Classifica: Brd,Pet,Lav,Maq,Abr

giro 2 : Petrucci secondo Dietro ;Marquez è il più veloce. Marquez è più veloce di Bradl di 2 secondi.

giro 2: classifica anomala. Davanti ci sono tutti coloro che sono partiti con gomme da asciutto.

giro 1: Bradl scatta primo da solo. Secondo Laverty e poi Petrucci

14:00 PARTENZA DI MASSA DALLA PIT LINE. TUTTI SCHIACCIATI SULLA LINEA... INCREDIBILE

13:59 partiti per il giro di ricognizione. Ai Box pronti con le moto da asciutto

13:57 Oltre a BRADL anche DANILO PETRUCCI monta le gomme SLICK

13:55 Honda HRC rimane ancora sulle RAIN.

13:50 A 10 minuti dalla partenza la griglia è quasi asciutta.. Bradl conferma la sua scelta: " Io monto le slick"

13:48 Gli ombrelli sulle tribune inziano a chiudersi. La pista tende ad asciugarsi rapidamente. Il problema di partire con le gomme da asciutto in questo tracciato sono le continue curve. Essendo sempre e costantemente piegati è molto difficile guidare sul bagnato con gomme slick... vediamo e aspettiamo le scelte dei piloti.

13:45 Fausto Gresini: " E' un rischio ma qualcuno può provare lo stesso le gomme da Asciutto." Le condizioni sono molto al limite, si prospetta anche qua un cambio di moto in corsa.

13:43 Gara già dichiarata "wet RACE". Sembra una situazione tipo Assen ma qua sta piovendo in modo più deciso. Tutti i piloti sono usciti per il giro di allineamento con gomme Rain

13:40 Ricordiamo la classifica. Duello importante tra Rossi e Pedrosa. La prima posizione non sembrerebbe in alcun modo raggiungibile.

Pos Pilota Punti 1 Marc Marquez 200 2 Valentino Rossi 128 3 Dani Pedrosa 128 4 Andrea Dovizioso 91 5 Jorge Lorenzo 81

13:35 Ecco il colpo di scena. SI pensava di poter evitare la pioggia e invece al Sachsenring ci sono già ombrelli aperti e nuvoloni neri sopra al circuito... Si rimescola tutto!

13:30 Altro importante fattore è il Meteo. Le previsioni danno il 30% di Pioggia. Tutti i piloti hanno imparato la lezione di assen e si sono esercitati per tutto il week end per passare una moto all' altra. Il campione in questo "salto" è ancora ua volta il campione del Mondo in carica Marc Marquez

13:25 Capitolo Yamaha: Rossi e Lorenzo non sono stati così forti nel giro singolo durante tutto il week-end. Punto di forza del team Movistar è però il passo gara che si avvicina di molto al ritmo della Honda HRC di Marquez. Oltre a loro tre anche stefan Bradl ha un buon passo gara. L' altra Honda di Pedrosa è un pelo più in ritardo.

13:20 Accanto a Marc Marquez partirà Dani Pedrosa e Stefan Bradl. Le due Yamaha di Lorenzo e Rossi invece partono dalla seconda fila rispettivamente 5 e 6. Il tedesco padrone di casa Bradl può essere l' ago della bilancia in questo week end. Il pilota di Lucio Cecchinello è chiamato ad una gara maiuscola visto che per l' anno prossimo non ha ancora un contratto. La gara di casa può essergli d'aiuto!

13:15 Nelle prime due sessioni di libere il dominatore è stato Aleix Espargarò, poi, il capo classifica Marc Marquez ha fatto sue le fp3, qualifiche e warm-up. Il giro di qualifica di Marquez segnato dal campione spagnolo è 1.20.937. Giro che, oltre a garantire la pole position , è stato il nuovo record del tracciato. Presupposti per Assistere alla 9 vittoria di seguito del "alieno" MM93

13:00 Il circuito del Sachsenring è situato all'immediata periferia di Hohenstein-Ernstthal, circa cento chilometri da Dresda, nella Sassonia tedesca che fino al 1990 faceva parte della Germania Orientale. Il circuito viene percorso in senso antiorario e presenta 10 curve a sinistra e 4 curve a destra con un solo rettilineo di una certa importanza, quello dove si trova la linea del traguardo, della lunghezza di circa 800m. La media sul giro della classe regina del motomondiale si aggira intorno ai 160 km/h.

Il nono Round della MotoGP sbarca in Germania. Il circuito del Sachsenring è uno dei più lenti del Mondiale. La velocità di punta non è fondamentale quanto altri circuiti del Motomondiale.