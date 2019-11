Formula 1 Gp Germania: nelle prove libere dominio Mercedes

Lewis Hamilton ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del venerdì del GP Germania. Ad Hockenheim l’inglese della Mercedes ha girato in 1.18.341 precedendo il suo compagno di squadra della Mercedes, Nico Rosberg, e la Red Bull di Daniel Ricciardo. Ferrari in quarta posizione con Kimi Raikkonen e nona con Fernando Alonso. Nico Rosberg era stato il più veloce nel primo turno di prove libere.

PROVE LIBERE 1

Durante i primi novanta minuti di questa mattina, a recitare il ruolo da protagoniste sono ancora le Mercedes di Nico Rosberg con 1’19″131 (che domenica indosserà un casco celebrativo in onore alla Germania Campione del Mondo) e Lewis Hamilton con 1’19″196 che hanno fatto registrare rispettivamente il primo e il secondo miglior tempo della mattinata. Al terzo posto si piazza un po’ a sorpresa la Ferrari di Fernando Alonso (1’19″423). Seguono: Ricciardo (Red Bull), Button(McLaren), Vettel (Red Bull) e Magnussen (McLaren) L’altro ferrarista il finlandese Kimi Raikkonen è ancora perseguitato dalla sfortuna: ha chiuso la propria sessione senza un riscontro cronometrico a causa di un problema alla pompa dell’acqua accusato durante il primo giro.

Susie Wolff, la collaudatrice della scuderia Williams, ha terminato la sessione con 15esimo posto dopo un problema nel primo giro quando la sua monoposto non riusciva cambiare marcia. La Wolff ha poi guidato bene, senza errori ed ha chiuso con il tempo di 1'20''769. L'ingresso in pista di Wolff a Silverstone, l'ha resa la prima donna a partecipare ad un weekend di gara di Formula Uno in 22 anni.La collaudatrice punta a diventare la prima donna a scendere in pista in una gara ufficiale da Lella Lombardi nel 1976





PROVE LIBERE 2

Lewis Hamilton risponde a Nico Rosberg. L'inglese, con le gomme Supersoft, nel tentativo di simulazione della qualifica è arrivato al tempo di 1'18"341. L'ex campione del mondo è riuscito a sfruttare gli peumatici Pirelli più morbidi solo per un giro perché sull'asfalto c'erano 57 gradi! Alle spalle di Lewis si è inserito Nico Rosberg con la seconda freccia d'argento: il tedesco è staccato di appena 24 millesimi di secondo, dimostrando che le due W05 Hybrid hanno prestazioni pressoché identiche. La Mercedes nel giro secco non sembra in difficoltà senza il FRIC, mentre è più in difficoltà in un run di gara.

Buonissima prova Daniel Ricciardo con la Red Bull Racing: l'australiano è arrivato a 102 millesimi dalla vetta, mostrando che la squadra di Milton Keynes sembra in grado di sfidare le vetture di Brackley anche per la qualfica, visto che nel passo gara le vetture dei "bibitari" sembra essere addirittura più a suo agio delle macchine che guidano il mondiale senza il famigerato FRIC.Sebastian Vettel non si è dedicato troppo alla ricerca del tempone: il quattro volte campione del mondo ha portato avanti anche degli esperimenti aerodinamici e ha rivelato un passo molto consistente in simulazione di gara. L'altra novità della giornata è il risveglio di Kimi Raikkonen con la Ferrari: il finlandese è quarto staccato con la F14T di oltre mezzo secondo dalle Mercedes. Decisamente in palla, messo meglio rispetto a un Fernando Alonso che non va oltre il nono tempo. Lo spagnolo ha avuto un problema all'inizio della sessione e ha perso circa mezz'ora di lavoro, rinunciando così al giro tirato, ma il long run non è male anche per l'asturiano.

Kevin Magnussen è quinto con la McLaren e il danese porta la MP4-29 a essere la seconda vettura spinta dal motore Mercedes. Con 1'18"960 il giovane nordico è l'ultimo fra quelli scesi sotto all'1'19": è curioso notare che ci sono dieci piloti racchiusi in appena un secondo. Il pupillo di Dennis è tornato davanti a Jenson Button settimo a quasi nove decimi da Hamilton.Si risveglia la Williams sesta con Felipe Massa dopo una mattinana in sordina: la FW36 è giunta a 1'19"024, mentre Valtteri Bottas (che aveva saltato il primo turno per fare posto a Susie Wolff) è nono con 1'19"385.In crescita la Sauber con Adrian Sutil che sente aria di casa a Hockenheim: il tedesco è undicesimo davanti a Daniil Kvyat (Toro Rosso) e la coppia di piloti Force India con Sergio Perez davanti a Nico Hulkenberg. Male le Lotus e peggio ancora le Caterham.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 GP GERMANIA F1 2014

1. HAMILTON Mercedes 1:18.341 31

2. ROSBERG Mercedes 1:18.365 33

3. RICCIARDO Red Bull 1:18.443 28

4. RAIKKONEN Ferrari 1:18.887 31

5. MAGNUSSEN McLaren 1:18.960 33

6. MASSA Williams 1:19.024 29

7. BUTTON McLaren 1:19.221 34

8. VETTEL Red Bull 1:19.248 29

9. ALONSO Ferrari 1:19.329 25

10. BOTTAS Williams 1:19.385 30

11. SUTIL Sauber 1:19.417 34

12. KVYAT Toro Rosso 1:19.452 27

13. PEREZ Force India 1:19.581 21

14. HULKENBERG Force India 1:19.593 26

15. VERGNE Toro Rosso 1:19.760 26

16. MALDONADO Lotus 1:20.158 29

17. GROSJEAN Lotus 1:20.358 28

18. GUTIERREZ Sauber 1:20.504 33

19. BIANCHI Marussia 1:21.328 27

20. ERICSSON Caterham 1:21.870 14

21. CHILTON Marussia 1:21.898 24

22. KOBAYASHI Caterham 1:23.728 12