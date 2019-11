Diretta MotoGP Silverstone: il live della Gara

La nostra cronaca finisce qua. Un saluto da Alessandro Pozzi e Vavel!! È ricordate Gassssss!!!!

E' tornato Marc Marquez . Bellissima immagine a fine gara di Lorenzo che va a mostrare il pollice alzato a Marquez. Contento anche Rossi del podio. La Yamaha può essere solo soddisfatta visto come era iniziato il Weekend

Giro 20 Marquez vince davanti a Lorenzo. Dietro Rossi prevale davanti a Pedrosa e Dovizioso. 6 pol Espargaro.7 Bradl 8Iannone 9 Aleix Espargaro.chiude la top ten Redding

Giro 20: ultimo giro, Marquez allunga su Lorenzo, dietro Dovi non molla Pedrosa

Giro 19: cade bautista, Dovizioso viene superato da Pedrosa.

Giro 18 : Marquez in staccata ondeggia manco fosse in barca. Gomme finite ma nessuno dei due vuole mollare. Dietro battaglia per il terzo posto

Giro 17: Marquez attacca Lorenzo, il pilota Yamaha resiste e la ruota anteriore della Honda tocca la spalla di Lorenzo. Contro curva e Marquez si infila cattivissimo.

Giro 17: tre giri al termine. Si prepara la battaglia tra i leader di questa gara.

Giro 16 dietro Pol Espargaro supera Iannone in difficoltà

Giro 15 Lorenzo ritorna davanti.alla curva 7 Marquez arriva lungo e Lorenzo si infila

Giro 15: settore dopo settore Lorenzo torna sotto a Marquez. Dietro Rossi prova ad allungare su Dovizioso

Giro 14: sul traguardo Marquez passa con 3 decimi di vantaggio su Lorenzo. Tentativo di fuga!!!!!!

Giro 13: Marquez rompe gli indugi... Alla staccata della curva 7 infila Lorenzo

Giro 13: sul traguardo : Lor,Maq,Ros,Dov,Ped,Ian,EsP,

Giro 12: Rossi minaccioso su Pedrosa e prende la posizione. Prova ad approfittarsene amche Dovizioso

Giro 11: piccolo errore alla prima staccata per Marquez. Perde un paio di decimi da Lorenzo ma rimane comunque in scia al Maiorchino

Giro 10 Problemi tecnici per Bradley Smith

Giro 10 metà gara. Marquez e Lorenzo se ne vanno. 3 secondi di vantaggio su Pedrosa,Rossi, Dovizioso.

Giro 9: Pedrosa Passa Rossi in difficoltà. Attenzione a Dovizioso

Giro 8: Rossi pressato da Pedrosa. Ottimo Dovizioso che è' ancora attaccato a Dani

Giro 7: Pedrosa sorpassa Dovizioso. Iniziano i problemi Ducati sul passo gara.

Giro 6: nonostante l'errore Rossi guadagna un decimo su Marquez.. Si trova ad un secondo. dietro Iannone e Smith giocano a darsi le carenate.. Che bel duello tra i due che premia il pilota italiano

Giro 5 Lorenzo e Marquez scappano. Rossi arriva lungo nel tentativo di andare a riprendere la coppia di testa

Giro 4:Esterno-Interno.. ROssi passa Dovizioso e ora si trova a 1,3 secondi da Marquez

Giro 4 : Rossi attacca Dovizioso, va un pelo lungo e la ducati riprende la posizione. Questo duello avvantaggia Lorenzo e Marquez che scappano un pelo e si avvicina Pedrosa

Giro 3: Pedrosa guadagna qualcosina a Rossi. Lo spagnolo prova a rientrare nel quartetto di testa sempre guidato da Lorenzo

Giro 3: Gara a gambero per Espargaro A. Che ora viene attaccato anche da Smith

Giro 2 Giro veloce di Andrea Dovizioso. A 18 giri dal termine Iannone e' ancora in 8 posizione mentre davanti scappano in 4. Un pelo più staccato Pedrosa

Giro 2: sul traguardo si passa così: Lor,Maq,dov,Rossi,ped

Giro 1: Dovizioso riesce a Liberarsi di EspargaroA. Molto più complicato il sorpasso per Rossi

Giro 1: Aleix Espargaro lotta con Dovizioso e Rossi per la terza posizione

giro 1: Rossoooooo viaaaa e' partito il granpremio di Gran Bretagna. Parte bene Lorenzo che alla prima Curva prende il comando su Marquez

13:58 le ducati montano le gomme medie. Stesse configurazioni delle factory

13:55 La pit lane si sgombera. Ormai c'è il pilota e il suo obiettivo; dare più gas possibile.

13:52 spendiamo due parole per Andrea Iannone. Nelle ultime due gare e' stato davanti ad Andrea Dovizioso. Ieri in qualifica però è' caduto ed oggi parte 9 in confronto al Dovi 2. Riuscirà a continuare la sua personale sfida e stare davanti al futuro compagno di squadra?

13:50 i piloti di casa Smith e Redding molto decisi a far bene. Scott rivela che userà la soft sulla sua Honda in configurazione Open. Informazione utile per la Ducati

13:46 in griglia sia Forcada che Galbusera esprimono i loro dubbi in merito alle gomme da scegliere sia per Lorenzo che per Rossi.

13:40 PIT LANE Open... Le moto iniziano a schierarsi. Il dubbio di tutti i team e' la scelta della gomma. Su Silverstone splende il sole e ci sono temperature che sono le più alte raggiunte durante il weekend

13:30 Altra sorpresa potrebbe arrivare dall'Italia e dalla Ducati. Ormai in prova la moto di borgo panigale e' una sentenza. Pecca ancora nel passo gara ma si sta avvicinando sempre più. La configurazione Open favorisce per quanto riguarda il giro singolo mentre più difficile costruire un passa gara competitivo. Sta di fatto che il lavoro sta progredendo sopratutto con Dovizioso e Iannone. Più in sordina Crutchlow.

13:20 Marquez; il campione di Cervera e' tornato ai vertici dopo il "passo falso" in terra ceca. Il pilota Honda ha dominato il venerdì, le qualifiche è il Warm-up.. Manca solo la gara. E' il favorito per eccellenza ma occhio al dente avvelenato di Jorge Lorenzo

13:15 Capitolo Yamaha: Il circuito di Silverstone, per caratteristiche, doveva essere alleato della Yamaha. Durante le prove libere non e' stato così anzi, la distanza tra le Honda e le Yamaha e' aumentata. Jorge Lorenzo e Valentino Rossi hanno avuto parecchie difficoltà durante tutto il venerdì di prove. Meglio la qualifica che ha portato il Maiorchino alla terza posizione. Chiude la seconda fila invece Valentino Rossi .

13:10 Fondamentale in Inghilterra e' il meteo. Spesso è volentieri e' imprevedibile. Durante tutto il weekend si sono verificate condizioni di pioggia alternate a sprazzi di sole. Durante il warmup a far da capolino e' il sole. Le previsioni non danno pioggia ma trattandosi di Inghilterra non si può mai sapere.

13:00 Il circuito di Silverstone è un tracciato per competizioni automobilistiche situato a breve distanza dal villaggio omonimo nella contea di Northamptonshire in Inghilterra. Fu su questo circuito che si svolse, il 13 maggio 1950, la prima gara del campionato del mondo di Formula 1. È la sede storica (dopo alcune interruzioni) del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Il circuito nasce nel 1943 ed era un estratto di un aereoporto militare. Dopo numerose modifiche si è' arrivati ad una struttura lunga 5891 metri per 18 curve

Il motomondiale sbarca in Inghilterra. L' appuntamento inglese si svolge su un tracciato splendido come quello di Silverstone. Il circuito presenta ampi curvoni e molte insidie dovute alle buche sopratutto in frenata ed ingresso curva. Avvallamenti creati dalle categorie automobilistiche.