Raikkonen e Verstappen, spettacolo a Rotterdam

Kimi Raikkonen e Max Verstappen sono stati protagonisti del VKV Rotterdam City Racing, il consueto appuntamento che da dieci anni accoglie sfilate su strada di monoposto di Formula 1. Gli appassionati del Motorsport in Olanda continuano ad essere molti, anche dopo l’esclusione del Gran Premio, dopo l’ultima volta nel 1985.

I due piloti hanno dato spettacolo tra le strade di Rotterdam, per l’occasione adibita a circuito. Quattro erano i chilometri da percorrere per le vetture di Formula 1 che hanno girato tra la folla entusiasta, accorsa per vedere da vicino i piloti al volante delle proprie macchine.

Max Verstappen, duramente criticato da molti per il suo ingresso in Formula 1 data la giovane età, si è esibito per la prima volta davanti ad un pubblico con la vettura della massima categoria. Al volante della Red Bull RB7 (ridipinta con i colori e la grafica della Toro Rosso), il diciassettenne ha esordito col botto. Un piccolo incidente ha rovinato il debutto del figlio d’arte, che ha concluso la sua esibizione scontrandosi con uno dei guardrail che delimitavano il “circuito”. Alettone anteriore danneggiato e critiche ancor più aspre nei confronti di Verstappen, ritenuto da molti troppo giovane ed inesperto per correre nel Mondiale di Formula 1 l’anno prossimo.

Qualche problemino anche per Kimi Raikkonen. Il campione del mondo 2007 ha dato spettacolo con la Ferrari F60 del 2009. La vettura con la quale ha ottenuto l’ultima vittoria con la Ferrari in Belgio, l’ha tradito proprio durante l’esibizione. Testacoda, accelerazioni e sgommate sono state contorno di un intoppo nel bel mezzo dello show. La sfortuna sembra perseguitare Raikkonen che, durante uno dei giri sul “tracciato” di Rotterdam, si è fermato non riuscendo più a ripartire. Dopo momenti di incertezza e l’intervento dei meccanici, il motore della F60 ha ripreso a rombare ed il finlandese ha portato a termine la sua esibizione, prima di concedersi al pubblico, con firme di autografi e chiacchiere.