Monza ospita il 12round del mondiale di F1: anteprima e orari tv

Domenica si disputerà il GP di Italia sullo storico tracciato di Monza. Dopo Spa-Francorshamp ecco un altro maestoso GP; tra storia e velocità.

il circuito

L'autodromo nazionale di Monza è un circuito automobilistico internazionale situato all'interno del parco di Monza. È tra gli autodromi permanenti più antichi al mondo, insieme a Indianapolis, Spa-Francorchamps, Brooklands e a Montlhéry. L'evento è' organizzato dall'Automobile Club di Milano che svolge questo incarico quasi ininterrottamente dal 1922. La data di nascita dell'autodromo e' il 15 maggio 1922. Dopo 110 giorni il circuito era pronto per le competizioni. In ordine cronologico e' il terzo circuito permanente nella storia. La nomea di Monza e' identificabile nel "il tempio della velocità". Da sempre monza e' stato un circuito veloce, la parabolica rende l'idea di come ci volesse velocità per poter cavalcare l'asfalto. Il record della pista e' stato stabilito da Rubens Barrichello su Ferrari con il tempo di 1.21.046 ad una velocità media pari a 257,30 km/h. In realtà i 5793 metri del circuito brianzoli sono stati percorsi anche con una media oraria di 262 km/h. L'autore di questo crono e' Juan Pablo Montoya. Non è da considerarsi valido perché e' un tempo ottenuto nella sessione di prove libere. Le curve in totale sono 12 e in successione troviamo : la prima variante, prima chicane subito dopo al traguardo, la curva Biassono per arrivare alla seconda variante, le due di lesmo ( lesmo 1 e 2) per poi arrivare alla ascari passando per il serraglio. Una volta usciti all'Ascari manca solo la curva parabolica per tornare sul rettifilo principale.

Aspettative:

Le aspettative sono alte soprattutto in casa Ferrari. Il grande cuore Rosso Ferrari che ogni anno sventola imperterrito sulle tribune del circuito vuole assistere ad una gara intensa,appassionante e fortunata da parte delle scuderia di Maranello. Aspettative che si tramutano in speranze visto l'elevata competitività delle Mercedes durante questo campionato del Mondo. A Monza c'è una cornice di pubblico indescrivibile, gente da tutto il mondo si raduna in Brianza per vedere dei bolidi sfrecciare lungo il tracciato di questo splendido circuito. La velocità e' uno dei punti fondamentali per poter vincere a Monza. L'aspettativa riguardo alla velocità e' caratterizzata dal record di quest'ultima e dal paragone dei motori aspirati con quelli turbo di quest'anno.

Lo strapotere delle freccie d'argento non è' in discussione però il circuito di casa può regalare, come tutti i tifosi si aspettano, una grande gioia alla Ferrari.

Orari tv:

Venerdì 5 settembre

Ore 10.00-11.30 Prove libere 1 (diretta Rai Sport 2 e Sky Sport F1 HD)

Ore 14.00-15.30 Prove libere 2 (diretta Rai Sport 1 e Sky Sport F1 HD)

Sabato 6 settembre

Ore 11.00-12.00 Prove libere 3 (diretta Rai Sport 2 e Sky Sport F1 HD)

Ore 14.00-15.00 Qualifiche (diretta Rai 2 e Sky Sport F1 HD)

Domenica 7 settembre

Ore 14.00 Gara (diretta Rai 1 e Sky Sport F1 HD)