Diretta F1 GP d'Italia: Il Live della gara

Valtteri Bottas quarto posto. Daniel Ricciardo taglia il traguardo in quinta posizione, davanti al compagno Vettel. Settimo Magnussen, che però sarà penalizzato di 5 secondi e perderà la posizione. Sergio Perez, JEnson Button e Kimi Raikkonen chiudono rispettivamente in ottava, nona e decima posizione. Per via della penalità a Magnussen, scaleranno tutti di una posizione.

Lewis Hamilton vince il Gran Premio d'Italia! Rosberg si deve accontentare della seconda posizione

2 ROSBERG, 3 MASSA, BOATO DEL PUBBLICO PER IL BRASILIANO

HAMILTON VINCE IL GRAN PREMIO D' ITALIA

53° kwyat accelera troppo in curva a finisce dritto sull'erba!

52° foratura per Gutierrez, che ha toccato con la ruota posteriore la vettura di Grosjean dopo averlo superato.

52° altro tentativo di sorpasso di perez su magnussen, ma la mclaren resiste

50° hamilton gestisce il vantaggio su rosberg

50° 1 hamilton 2 rosberg 3 massa 4 bottas 5 ricciardo 6 vettel 7 magnussen 8 perez 9 button 10 raikkonen 11 kvyat 12 magnussen 13 vergne

47° E RICCIARDO PASSA CON UN'ALTRA FINTA!

47° ricciardo adesso punta vettel,

44° icciardo cerca subito il sorpasso su Kevin Magnussen. L'australiano sale così in sesta posizione

44° Hamilton taglia il traguardo con 4.4 secondi di vantaggio su Rosberg.

44° hamilton mantiene oltre quattro secondi di vantaggio su rosberg, dietro 3 massa 4 bottas 5 vettel 6 magnussen 7 ricciardo 8 perez 9 button

41° GRAN SORPASSO DI RICCIARDO CHE HA FATTO FINTA DI PUNTARE IL LATO A DESTRA DI PEREZ, POI HA CAMBIATO REPENTINAMENTE DIREZIONE E HA SUPERATO A SINISTRA!. ora settimo

40° Bel sorpasso di Ricciardo su Button, gli strappa l'ottava posizione

39°attaglia tra la Force India di Perez e la McLaren di Button

IL SALUTO DI FERNANDO ALONSO AI TANTI TIFOSI FERRARI PRESENTI A MONZA

38° bottas che ora punta vettel, cercherà di sfruttare la superiorità del motore mercedes

38° Bottas finalmente riesce ad aver ragione del pilota della McLaren e gli si prende così la quinta posizione

37° Hamilton aumenta il suo vantaggio su Rosberg a 4.3 secondi. MAssa è terzo, quarto Vettel

36° Rosberg non tiene più il ritmo di Hamilton. Il distacco tra i due è di 3.6 secondi.

35°Magnussen è sotto inchiesta per aver forzato Bottas a tagliare la chicane. Una manovra simile gli era già costata una penalità a Spa Francorchamps

34° Ricciardo nel frattempo riesce a superare raikkonen in curva

33° Hamilton è in testa con 3 secondi di vantaggio su Rosberg

32° raikkonen è passato in nona posizione

31° Hamilton ha preso la testa della gara. Il vantaggio su Rosberg è ora di 2.6 secondi.

29° RITIRO DI FERNANDO ALONSO , ROTTO IL MOTORE. ALONSO DEVE ABBANDONARE IL GRAN PREMIO

29° ROSBERG VA ANCORA DRITTO, HAMILTON SUPERA IL TEDESCO

28° Ricciardo rientra in pista dopo le due ferrari, al momento è quindi dodicesimo

27° 1rosberg 2 hamilton 3.ricciardo 4.massa 5 kvyat 6.vettel, 7.magnussen 8.bottas, 9.perez

26° rientra ora Lewis Hamilton. Gomme hard anche per lui.

26° bottas in nona posizione dietro a perez

25° Rosberg è rientrato in seconda posizione.

24° pit-stop per la Williams di Felipe Massa. Il brasiliano rientra in quinta posizione. Ed ecco che rientra anche Nico Rosberg

23° pit-stop di Button. Rientra in undicesima posizione, sempre davanti a Fernando Alonso.

22°pit stop deciso in contemporanea per magnussen ed alonso. Magnussen rientra in decima posizione, mentre Alonso è undicesimo

22° la classifica vede Rosberg al comando, seguito da Hamilton, Massa e Bottas

21° Bottas prova il passaggio su Magnussen. Raikkonen si ferma ai box e riparte con gomma dura

19° Il primo ad entrare ai box è Sebastian Vettel, con la Red Bull Racing. Monta gomme a mescola Orange Hard

18° ancora bottas supera button, ora è in sesta posizione e punta vettel

16° e bottas riesce a superare alonso sul rettilineo e si prende la settima posizione

14° hamilton giro in 1:29:128, Valtteri Bottas sorpassa Sergio Perez alla frenata della prima variante.

13° ROSBERG GIRO VELOCE: 1:29:223

12° Contatto, per fortuna senza conseguenze, tra Bianchi e Grosjean.

12° rosberg ha un vantaggio di 2,222 secondi su hamilton

11° alonso resta in settima posizione, raikkonen in decima

10° Grandissimo sorpasso DI Hamilton su Massa, l'inglese molto deciso passa il brasiliano. Ora punta Rosberg

9° Errore di Roosberg che va lungo nella prima variante, che rientra e ritrova sempre la prima posizione. Massa e Hamilton recuperano decimi sul tedesco

6° Anche Hamilton passa Magnussen, e intanto Massa

5° Felipe Massa utilizza la scia alla curva grande e beffa Magnussen alla Variante della Roggia, secondo posto per il brasiliano

4° lotta tra Magnussen e Massa per la seconda piazza

2° Rosberg ha preso subito il comando della gara, seguito da Kevin Magnussen. Terza posizione per Felipe Masa, quarto Hamilton. Quinta posizione per Vettel, sesto Button, settimo Alonso, ottavo Perez, nono Hulkenberg e solo decimo Bottas

2° Ottimo anche Magnussen che è secondo

1° Partenza ottima per Rosberg che prende il comando della gara, mentre Hamilton ha perso terreno, ora è quarto. Alonso partito maluccio è finito ottavo

14:02 - I piloti arrivano sullo schieramento.

13:59 19 Vittorie della Ferrari qui a Monza

13:59 I primi dieci piloti partiranno con la gomma media

13:55 Mancano cinque minuti al giro di formazione

13:51 Ecco I tifosi della Ferrari, come sempre, con coreografie bellissime

13:50 Mancano solo 10 minuti alla partenza, ricapitoliamo la griglia di partenza

1.Lewis Hamilton Mercedes

2.Nico Rosberg Mercedes

3.Valtteri Bottas Williams-Mercedes

4.Felipe Massa Williams-Mercedes

5.Kevin Magnussen McLaren-Mercedes

6.Jenson Button McLaren-Mercedes

7.Fernando Alonso Ferrari

8.Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault

9.Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault

10.Sergio Perez Force India-Mercedes

11.Kimi Räikkönen Ferrari

12.Jean-Eric Vergne STR-Renault

13.Nico Hulkenberg Force India-Mercedes

14.Adrian Sutil Sauber-Ferrari

15.Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari

16.Pastor Maldonado Lotus-Renault

17.Romain Grosjean Lotus-Renault

18.Kamui Kobayashi Caterham-Renault

19.Jules Bianchi Marussia-Ferrari

20.Max Chilton Marussia-Ferrari

21.Daniil Kvyat STR-Renault

22.Marcus Ericsson Caterham-Renault

13:46 - Viene chiusa ora la pit-lane. Lewis Hamilton si è appena schierato sulla piazzola della pole position

13:39 Tifosi speciali nel Parterre della Ferrari, Higuain, Nibali e Tevez

13:30 Si ritorna in pista, a Monza per il Gran Premio d'Italia 2014, in quello che da sempre viene considerato il “tempio” della velocità. Nell'ultima prova in Belgio l'australiano Ricciardo è riuscito a rompere (per la terza volta in questa stagione) il dominio delle Mercedes, conquistando il suo secondo successo consecutivo al termine di una gara veramente molto bella e ricca di emozioni.

Prima fila targata Mercedes: il britannico Lewis Hamilton ha conquistato la pole position, precedendo il compagno di scuderia Nico Rosberg. Solo settima la Ferrari di Fernando Alonso. Kimi Raikkonen fuori dalla lotta per la pole position. Il britannico della Mercedes ferma il cronometro in 1'24"109 e centra la 36esima pole position della carriera: Hamilton sarà affiancato in prima fila dal compagno di scuderia e leader del Mondiale Nico Rosberg (1'24"383). Dietro le Mercedes, le due Williams di Valtteri Bottas e Felipe Massa

13:15 Parlano i protagonisti:- Intanto resta incontrastato il dominio di Hamilton e Rosberg. Dopo le polemiche di Spa, sarà gara libera, senza ordini di scuderia, ha chiarito Hamilton: "Sono carico. Sarebbe bello fare un’altra doppietta per il team". Separati da 274 millesimi in qualifica, 29 punti in classifica e pochi centimetri in conferenza stampa, i due piloti Mercedes non fanno nulla per apparire in rapporti distesi. Allora vien da chiedere cosa succederà in caso di un altro confronto serrato, magari già alla prima chicane? "Non mi suoneranno nelle orecchie le parole del team", assicura Hamilton. E Rosberg questa volta sarà più paziente? "Non sono in grado di rispondere ora - replica il tedesco leader del Mondiale -. Il secondo posto in griglia è buono, è una gara lunga e tutto può succedere".

Le parole del pilota spagnolo della Ferrari al termine della qualifiche in cui ha fatto segnare il settimo tempo: “Ho usato quattro set di gomme medie ed ho ripetuto quattro volte lo stesso tempo, quindi questo è quello che potevo fare. Ci sono due Mercedes, due Williams e due McLaren davanti a noi, l’ordine purtroppo è questo. Non possiamo illudere i nostri tifosi con false speranze, però c’è da dire che la gara è lunga. Alla prima variante c’è sempre un po’ di azione ed abbiamo visto anche nelle ultime gare che ci sono stati degli incidenti. Dobbiamo essere li, forti, fare una gara in attacco ed approfittare di qualsiasi opportunità che ci diano gli altri”. Kimi Raikkonen, dopo la mancata qualificazione nella Q2 del Gran Premio d'Italia, è meno soddisfatto delle qualifiche: il finlandese della Ferrari, rallentato dal passaggio su un cordolo, ha ottenuto il 12/o tempo girando in 1'26"110. Lewis Hamilton ha conquistato la pole in 1'24"109. "Sì, è vero, ho fatto qualche piccolo errore, ma è stato difficile: è stata una qualifica dura, una prova insidiosa. Ieri era andata bene, ma domani sarà difficile per noi. Ad ogni modo sarà anche una storia diversa".

13:00 Luca Cordero di Montezemolo non lascia, anzi rilancia: “Ho visto il polverone degli ultimi giorni, ma l’ho trovato eccessivo – dice a margine delle prove del Gp di Monza di F1 – sono qui per lavorare, oggi, domani, i prossimi mesi. Ho dato la mia disponibilità a marzo agli azionisti per restare altri tre anni e questo è tutto”.Montezemolo ha poi parlato dell’immediato futuro della casa di Maranello. “Stiamo preparando un grande evento Ferrari a Los Angeles a ottobre, per il Salone di Parigi ci sarà una Ferrari nuovissima. Chiudiamo un anno che rappresenta un record storico per i risultati finanziari della Ferrari e con Mattiacci stiamo lavorando alla ricostruzione della squadra corse e qualche segnale, minimo e che non basta, lo vedo”. “Se ci fossero novità sul mio conto, il primo a dirle sarò io”.

Nonostante questo la lotta al titolo resta sempre una sfida a due tra Rosberg ed Hamilton, con le frecce d'argento che in queste ultime uscite sono sembrate due monoposto un po’ più normali del solito, anche forse per demeriti personali. A Spa, infatti, il tedesco (leader del Mondiale) dopo pochi giri dal via ha toccato il compagno cercando di sorpassarlo e di conquistare la prima posizione. La manovra è stata però troppo azzardata e c’è stato un contatto, che ha danneggiato sia il suo alettone che la gomma posteriore della vettura del britannico, compromettendo di fatto la gara di entrambi. Senza quel “problema” (chiamiamolo così) probabilmente avremmo assistito ad una doppietta Mercedes.

12:45 L'autodromo nazionale di Monza è un circuito automobilistico internazionale situato all'interno del parco di Monza. È tra gli autodromi permanenti più antichi al mondo, insieme a Indianapolis, Spa-Francorchamps, Brooklands e a Montlhéry. L'evento è' organizzato dall'Automobile Club di Milano che svolge questo incarico quasi ininterrottamente dal 1922. La data di nascita dell'autodromo e' il 15 maggio 1922. Dopo 110 giorni il circuito era pronto per le competizioni. In ordine cronologico e' il terzo circuito permanente nella storia. La nomea di Monza e' identificabile nel "il tempio della velocità".

ALBO d'ORO (ultimi anni):

2006 [Germania] Michael Schumacher (Ferrari)

2007 [Spagna] Fernando Alonso (Mclaren)

2008 [Germania] Sebastian Vettel (Toro Rosso)

2009 [Brasile] Rubens Barrichello (Brawn)

2010 [Spagna] Fernando Alonso (Ferrari)

2011 [Germania] Sebastian Vettel (Red bull)

2012 [Regno Unito] Lewis Hamilton (McLaren)

2013 [Germania] Sebastian Vettel (Red Bull)

Le curve in totale sono 12 e in successione troviamo : la prima variante, prima chicane subito dopo al traguardo, la curva Biassono per arrivare alla seconda variante, le due di lesmo ( lesmo 1 e 2) per poi arrivare alla ascari passando per il serraglio. Una volta usciti all'Ascari manca solo la curva parabolica per tornare sul rettifilo principale.

L’edizione 2014 del Gran Premio d’Italia genera, in una sola settimana, un indotto turistico “diretto” di 28,5 milioni di Euro.

CLASSIFICA PILOTI (prime posizioni)

1) Nico ROSBERG (Ger, Mercedes) 220

2) Lewis HAMILTON (Gbr, Mercedes) 191

3) Daniel RICCIARDO (Aus, Red Bull) 156

4) Fernando ALONSO (Spa, Ferrari) 121

5) Valtteri BOTTAS (Fin, Williams)110

6) Sebastian VETTEL (Ger, Red Bull) 98

7) Nico HULKENBERG (Ger, Force India) 70

8) Jenson BUTTON (Gbr, McLaren) 68

CLASSIFICA COSTRUTTORI (prime posizioni)

1) MERCEDES 411 punti

2) RED BULL Renault 254

3) FERRARI 160

4) WILLIAMS Mercedes 150

5) MCLAREN Mercedes 105

6) FORCE INDIA Mercedes 103

7) TORO ROSSO Renault 19

8) LOTUS Renault 8