Alla Scoperta della Formula E

La Formula E è' una serie Automobilistica creata dalla FIA ( Federazione internazionale dell'Automobile) con lo scopo di far gareggiare auto spinte solo da motori elettrici.

Aspetti Tecnici:

Questa nuova formula può considerarsi un campionato Monomarca. Infatti il telaio sarà fornito da una unica azienda, Dallara. Le monoposto saranno spinte da motori elettrici forniti da McLaren Electronic Systems . La stessa azienda che fornirà anche le parti di elettronica e il cambio. Le parti tecniche verrano fornite anche da Renault, colosso mondiale a livello di produzione di auto elettriche da strada. Le batterie al litio saranno fornite dalla Williams. La massima potenza dei propulsori sarà di 200kw. La potenza utilizzabile in gara sarà di 133kw più una potenza aggiuntiva di 67kw utilizzata come in indy car ovvero una sorta di "push to pass". Le prestazioni parlano di 100km/h raggiungibili in 3 secondi ed una massima velocità di 225km/h. Il tutto dovrà essere verificato.

Le gomme saranno fornite da Michelin e la mescola conformazione del pneumatico sarà la stessa sia per asfalto asciutto che bagnato. Non si tratta dunque di gomme slick perché i circuiti saranno cittadini.

Calendario

Il campionato si disputerà su 10 tracciati cittadini diversi. La gara inaugurale sarà in China a Beijing il 13 settembre e si concluderà il 27 giugno a Londra.

Beijing ( China) :13 settembre 2014

Putrajaya ( Malesia) : 22 novembre 2014

Punta del Este ( Uruguay): 13 Dicembre 2014

Buenos Aires ( Argentina) : 10 gennaio 2015

??? Da definire : 14 febbraio 2015

Miami ( Usa) : 14 Marzo 2015

Long Beach ( Usa) : 4 Aprile 2015

Montecarlo ( Monaco) : 9 Maggio 2015

Berlino (Germania) : 30 Maggio 2015

Londra ( Regno Unito) : 27 Giugno 2015

Format di Gara:

L'evento si svilupperà su una giornata singola. Ogni pilota ha a disposizione due Monoposto. Si parte con le prove libere, pausa ricarica batteria e poi qualifiche. Ogni pilota userà le due Auto e segnare un tempo cronometrato. La gara si disputerà nel pomeriggio e ogni pilota dovrà fare il cambio auto così da caricare le batteria. La durata della gara sarà di 45 minuti. I punti vengono assegnati come in tutti i campionati FIA, percui il primo prenderà 25 punti,il secondo 18 , il terzo 15 arrivando al 10 che prende 1 punto. Durante tutto il periodo di gara i tifosi posso "aiutare" un pilota. Questo sarà possibile grazie ai social, un fan può esprimere un singolo voto per pilota per consentirgli 30kw in più. Chi riceverà il maggior numero di voti avrà questo "vantaggio".

Team e Piloti

Le scuderie che prenderanno parte al campionato sono 10.

Amlin Aguri:

Proprietario:

Aguri Suzuki

Piloti:

Katherine Legge

Takuma Sato

Andretti Formula E:

Propietario:

Michael Andretti

Piloti:

Franck Montagny

- (Da definire)

Audi Sport Abt:

proprietario:

Hans-Jürgen Abt

Piloti:

Lucas Di Grassi

Daniel Abt

China Racing:

Proprietario :

Adrian Campos

Piloti:

Nelson Piquet

Ho-Pin Tung

Dragon Racing:

Proprietario:

Jay Penske

Piloti:

Jerome d'Ambrosio

Oriol Servia

E-DAMS Renault

Proprietario:

Alain Prost

Jean Paul Driot

Piloti:

Nicolas Prost

Sebastien Buemi

Mahindra Racing:

Proprietario:

Anand Mahindra

Piloti:

Karun Chandhok

Bruno Senna

Trulli:

Proprietario:

Jarno Trulli

Piloti:

Jarno Trulli

Michela Cerruti

Venturi:

Proprietario:

Leonardo DiCaprio,

Gildo Pallanca Pastor,

Francesco Costa,

Bert Hedaya,

Piloti:

Nick Heifeld

Stephane Sarrazain

Virgin Racing:

Proprietario:

Richard Branson

Piloti:

Jaime Alguersuari

Sam Bird