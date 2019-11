Diretta MotoGP Misano, il live della Gara

14:55 vi ringraziamo per aver seguito la diretta di questa splendida gara del Gran premio di San Marino, con la strepitosa vittoria di Valentino Rossi. Buon proseguimento di giornata da tutta la redazione di Vavel Italia

I PRIMI 10: Rossi, Lorenzo, Pedrosa, Dovizioso, Iannone, Pol Espargaro, Smith, Bautista, Crutchlow, Hernandez. Marquez 16mo,

DOMINIO YAMAHA, VALENTINO ROSSI VINCE IL GRAN PREMIO DI SAN MARINO. 81 VITTORIA IN MOTO GP. SECONDO LORENZO, TERZO PEDROSA

Ultimo giro, il pubblico ci crede, il pubblicano di Misano , valentino rossi è in prima posizione

26 giro :Rossi è concentratisissimo, meno due giri

25 giro Marquez è in 18 posizione

23 giro Dovizioso non ha ancora attaccato Pedrosa

22 giro Vicino ai 3" il vantaggio di Rossi su Lorenzo

20 giro Aleix Espargarò 9°

21 giro Valentino Rossi 'doppia' Marc Marquez e porta a 2"8 il suo vantaggio su Lorenzo

19 giro stabile il gap tra Rossi e Lorenzo, Marquez 20°.

17 giro Crutchlow passa Bautista e sale in ottava posizione. Intanto Dovizioso sta provando a superare Pedrosa.

15 giro 2.311 il vantaggio del dottore sullo spagnolo, ma ha tutto sotto controllo

12 giro

1 ROSSI V.Yamaha Lap 12

2 LORENZO J.Yamaha +2.788

3 PEDROSA D.Honda +5.939

4 DOVIZIOSO A.Ducati +6.372

5 IANNONE A.Ducati +7.864

6 ESPARGARO P.Yamaha +9.044

7 SMITH B.Yamaha +11.901

8 CRUTCHLOW C.Ducati +16.882

9 BAUTISTA A.Honda +17.325

10 HERNANDEZ Y.Ducati +18.439

11 ESPARGARO A.Forward Yamaha +18.709

12 AOYAMA H.Honda +24.735

10 giro 2.594 Il vantaggio di Rossi su Lorenzo, secondo. in Terza posizione Pedrosa

9 GIRO MARQUEZ è CADUTO: Il pilota spagnolo scivola sull’asfalto ma la moto si è spenta. ORA è IN ULTIMA POSIZIONE. GARA DIFFICILISSIMA PER IL CAMPIONE SPAGNOLO

8 giro 1,403 E' il ritrardo di Lorenzo su Marquez. Caduta e fine della corsa per Stefan Bradl.

7 giro Pedrosa supera Iannone e anche Dovizioso ne aprofitta

6 Giro Dovizioso viene passato da Pedrosa, questa la situazione al giro 6:

1 ROSSI V.Yamaha Lap 6

2 MARQUEZ M.Honda +0.251

3 LORENZO J.Yamaha +1.016

4 IANNONE A.Ducati +4.200

5 PEDROSA D.Honda +4.451

6 DOVIZIOSO A.Ducati +4.702

7 ESPARGARO P.Yamaha +5.573

8 BRADL S.Honda +5.858

9 SMITH B.Yamaha +8.556

10 ESPARGARO A.Forward Yamaha +9.556

11 CRUTCHLOW C.Ducati +9.663

12 HERNANDEZ Y.Ducati +9.938

5 giro Poco dopo anche Marquez salta Lorenzo. Rossi,Marquez Lorenzo

4 giro Iannone quarto e' staccato di un secondo e mezzo

3 giro Rossi ha superato Lorenzo, è in prima poszione

2 giro Marquez attacca il dottore e lo passa, ma Rossi controattacca e rispuera lo spagnolo.

1 Giro Parte forte Lorenzo, seguito da Rossi e Marquez. Iannone è stato subito infilato dai due campioni.

13:59 Inziato il warm up Lap

Valentino Rossi ha sfoggiato un nuovissimo casco con lo slogan “Misano ci dà una mano”.

13:43 VALENTINO ROSSI è stato il pilota più veloce del warm-up, messi in riga pol espargaro, marquez, lorenzo e iannone. 1ROSSI V.Movistar Yamaha MotoGP1:33.965 2ESPARGARO P.Monster Yamaha Tech 3+0.030 3MARQUEZ M.Repsol Honda Team+0.058 4LORENZO J.Movistar Yamaha MotoGP+0.287 5IANNONE A.Pramac Racing+0.430 6SMITH B.Monster Yamaha Tech 3+0.468 7BRADL S.LCR Honda MotoGP+0.481 8DOVIZIOSO A.Ducati Team+0.585 9ESPARGARO A.NGM Forward Racing+0.815 10PEDROSA D.Repsol Honda Team+0.827

13:40 In diretta dal Muretto, mancano solo 20 minuti all' inzio del Gran Premio di San Marino

13:36 Valentino Rossi ha assistito al muretto per la gara di Moto3

13:30 Benvenuti alla diretta del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesima tappa del motomondiale 2014. Lorenzo in pole, grande Iannone, in prima fila con Valentino Rossi. Una classifica che vede i primi dieci piloti racchiusi in meno di otto decimi, per una gara che si annuncia tiratissima e con grandi speranze per i piloti italiani. Nell'ultimo Gran Premio andato in scena lo scorso 31 agosto sulla pista di Silverstone c'è stata la vittoria di Marc Marquez, tornato sul gradino più alto del podio dopo che in Repubblica Ceca aveva visto la sua striscia di vittorie consecutive interrotta dal compagno di squadra Dani Pedrosa



Jorge Lorenzo torna in pole dopo una vita nelle qualifiche di Misano della MotoGP 2014. l pilota maiorchino della Yamaha, vincitore delle ultime tre edizioni del Gran Premio, ha fermato il cronometro sul tempo di 1:33.238. Prima fila completata da un grandissimo Andrea Iannone e dal padrone di casa Valentino Rossi, alla sua prima prima fila di questa stagione. Le Honda di Marquez e Pedrosa solamente in seconda fila con Dovizioso. Scintille assicurate nella gara di domani tra Yamaha, Honda e anche le Ducati di Iannone e Dovizioso potrebbero essere della partita

13:15 Valentino Rossi si gode il terzo tempo nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino, dove partira’ al fianco di Lorenzo e Iannone. “Sono molto soddisfatto del turno di prove di oggi, siamo molto veloci, abbiamo un buon passo, un buon setting, abbiamo perso la pole per un pelino (64 millesimi, ndr), forse l’ho persa quando sono entrato lungo alla 4. Ma ora mettiamo a posto 2-3 dettagli e saremo pronti per domani. Stamattina abbiamo iniziato bene, nel pomeriggio abbiamo trovato un setting buono e sono andato molto forte, mi sono divertito, con un ottimo passo – ha aggiunto poi Rossi – Poi e’ andata anche meglio dopo una modifica sull’altra moto. Avere le Honda dietro e’ importante, ci devono passare, e la nostra M1 e’ molto competitiva. E’ importante essere a posto col passo, domani sara’ difficile soprattutto contro Lorenzo, ma siamo li’ davanti”.

Le dichiarazioni dello spagnolo, autore del miglior tempo nelle qualifiche di Misano: “In teoria siamo competitivi, perché anche Valentino sta andando molto forte. Lui sicuramente sarà anche motivato per fare una bella gara nel suo paese. Siamo tutti molto vicini, la Hnda va molto forte però finalmente non ha potuto girare sugli stessi tempi dell’anno scorso e soprattutto Marquez è andato 4 o 5 decimi più lento. Io ho fatto un giro molto buono dopo il T1, perché nella prima parte del circuito ho sbagliato due, tre curve in cui sono andato lungo. Li magari ho perso qualche decimo, ma dopo nel T2, T3 e T4 ho fatto un giro spettacolare, molto al limite ed alla fine questo mi è servito per fare il miglior tempo. Non pensavo di fare la pole perché, come ho detto, ho perso molto all’inizio del giro ma alla fine ce l’abbiamo fatta, anche se per molto poco”.

13:00 IANNONE Ottimo secondo posto in griglia di partenza per l'Italiano del team Ducati Pramac. Queste le sue parole al termine delle qualifiche: “Sicuramente sono soddisfatto e la prima fila in MotoGP è sempre molto importante. Diciamo che nelle ultime due gare dove non sono riuscito a partire proprio davanti ho fatto molta più fatica, quindi sicuramente per domani questo risultato è importantissimo. Ovviamente con la gomma media andiamo un pochino più piano, anche rispetto ai test molto, le condizioni sono un po’ più difficili ed è tutto un po’ più complicato. Però sono contento, ho fatto un tempo veramente molto forte e probabilmente non me lo aspettavo neanche. E’ andata bene e sono molto contento”.

LA SCHEDA DEL CIRCUITO:Nome:Misano World Circuit Marco Simoncelli Costruito nel 1970 sotto l’egida del Drake Enzo Ferrari, viene inaugurato nel 1972 e inizialmente misura soltanto 3488 metri con piccoli box all’aperto. Nel 1993 cominciano i lavori di modifica al tracciato che portano la lunghezza dai 3488 metri iniziali a 4060 metri rendendolo così utilizzabile nelle varianti corta e lunga. (modificato nel 2008)Lunghezza della pista:4.226 . Curve a sinistra 6Curve a destra10. Distanza da percorrere:118,3 kmGiri da percorrere (MotoGP):28

ALBO D'ORO (ultimi anni):

Anno Moto3 Moto2 MotoGP

2013 Jorge Lorenzo

2012 Jorge Lorenzo

2011 Jorge Lorenzo

2010 Daniel Pedrosa

2009 Valentino Rossi

2008 Valentino Rossi

2007 Casey Stoner

CLASSIFICA PILOTI (prime posizioni)

1) Marc MARQUEZ (Spa, Honda) 288

2) Dani PEDROSA (Spa, Honda) 199

3) Valentino ROSSI (Ita, Yamaha) 189

4) Jorge LORENZO (Spa, Yamaha) 157

5) Andrea DOVIZIOSO (Ita, Ducati) 129

6) Aleix ESPARGARO (Spa, Forward Yamaha) 92

7) Pol ESPARGARO (Spa, Yamaha) 88

8) Andrea IANNONE (Ita, Ducati) 81

Marc Marquez detiene il record del tracciato in 1’32″915 stabilito il 14 settembre 2013 per quanto riguarda la MotoGP