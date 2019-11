Formula E: A ogni campionato la sua Safety Car

Ogni serie automobilistica che si rispetti sceglie una Safety Car appropriata alle auto che gareggiano. In formula 1 abbiamo il colosso Mercedes che fornisce il modello SLS, in IndyCar e Nascar la pace Car e' la Chevy Camaro mentre nel Dtm troviamo la BMW M4. Nella categoria formula E il pensiero più logico porta alla Nissan Leaf o alla Toyota Prius, le prime auto elettriche uscite sul mercato.

La FIA ha voluto però una particolare auto, una supercar modificata per l'occasione. La scelta e' ricaduta sulla nuovissima Bmw I8 adattata con il pacchetto "hybrid sports Car Packs" con un particolare sistema di comunicazione interno. Non è' tutto qua, infatti le safety car sono dotate di un particolare sistema di ricarica sviluppato in collaborazione con Qualcomm che ha portato ad un sistema di ricarica delle batterie via wireless; il nome di questo dispositivo e' Qualcomm Halo wireless charging system ed è' approvato dalla FIA.

La nuovo serie I di casa Bmw e' diventata velocemente sinonimo di veicolo fortemente sostenibile ed amico dell' ambiente. La Bmw i8 sviluppa 362 cavalli con un' accelerazione da 0 a 100 km/H in 4.4 secondi. Il modello che Bmw punta a vendere e' i3 da 170 cavalli.

Le Auto a disposizione del campionato mondiale di Formula E sono quattro. Due i8 e due i3. Le prime verranno utilizzate come safety car e saranno sempre alla fine del pit lane per poter agire immediatamente in tutte le sessioni, mentre la i3 sarà utilizzata come medical car e per altri scopi relativi alla pista. Il pilota della safety car sarà Bruno Correia, portoghese protagonista nel mondiale WTCC.

La safety all'opera