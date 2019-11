Formula E: Franck Montagny, l'alfiere del team Andretti

Data di Nascita:05/01/1978

Luogo di nascita: Feurs, Francia

Interessi: Musica, tamburi, viaggi, Quad, moto d'acqua

team: Andretti formula E

Biografia:

Da bambino Franck inizia a correre, come quasi tutti, sui Kart. Successivamente passa alla Formula Renault, nel 1998 gareggia nella formula 3 dove ottime il 2 posto di Francia per poi passare alla formula 3000. Dal 2003 al 2005 Montagny e' stato il collaudatore della Renault F1 . Nella nella stagione 2006 è stato inizialmente ingaggiato come pilota di riserva per la Super Aguri nelle due gare inaugurali (la scuderia non aveva a disposizione una terza vettura), ruolo che avrebbe dovuto riprendere a partire dal Gran Premio d'Europa. Gli scarsi risultati del pilota ufficiale Yuji Ide, lo hanno però promosso titolare già nella stessa gara del Nürburgring per un totale di 7 gran premi, prima di cedere il volante ad un altro giapponese, Sakon Yamamoto. Sempre nello stesso anno il francese ha disputato la 24h di Le Mans. Il 2007 e' stato un anno in cui è' passato da collaudatore della Toyota F1 alla Force India. Nel 2008 ha disputato 4 gare in A1 Grand Prix e una gara di Champ Car arrivando al 2º posto passando poi alla corte del Team Andretti gareggiando nel campionato American Le Mans Series classe LMP2, vincendo 2 corse e concludendo al 7º posto in classifica piloti, e alla 24 Ore di Le Mans alla guida di una Peugeot 908 HDi FAP chiudendo al 3º posto assoluto. Nel 2009 corre per la squadra ufficiale Peugeot alla 24 Ore di Le Mans 2009 dove arriva al 2º posto finale in coppia con Stéphane Sarrazin e Sébastien Bourdais; sempre alla guida della Peugeot 908 vince la Petit Le Mans di Road Atlanta in coppia con Sarrazin. Tornato ora nel team Andretti formula E ha già ottenuto un podio nella gara inaugurale.