Formula E: ecco Charles Pic

Data di nascita: 15/02/1990

Luogo di nascita: Montelimar, Francia

Interessi: musica, viaggi

Team: Andretti Formula E

Biografia:

La carriera di Charles Pic inizia nei kart. Come tanti dei piloti professionisti i kart sono il primo impatto con il mondo del Motorsport. Charles vince alcune gare e campionati minori arrivando anche a sfiorare il titolo europeo junior. Dopo la gavetta nei kart Pic passa alle Formula Renault 2.0 e poi nella serie Eurocup formula Renault 2.0 terminando in terza posizione.

Nel 2008 Charles gareggia nella Formula Renault 3.5 dove ottiene il sesto posto nel campionato vincendo due gare, una a Montecarlo e una a Le Mans. Nel 2009 copione si ripete, stesso campionato ma le vittorie arrivano a Silverstone e al Nurburgring. Il campionato viene chiuso al terzo posto.

Nel 2009-2010 il francese viene ingaggiato dal team Arden international per gareggiare in gp2 sia nella serie europea sia nel campionato asiatico( Gp2 Asia Series). Nella parte extraeuropea Pic conclude il campionato al 5 posto, vincendo sul circuito di Manama. Nella categoria europea il campionato viene concluso al 10 posto. Nel palmares Pic mette la pole sigillata ad Hockenheim e la vittoria sul circuito di Manama. Nel 2011 Pic rimane in ambito Gp2 ma cambia il team e sopratutto compagno di squadra. I risultàti nel team Barwa Addax parlano di un paio di vittorie, una a Barcellona e l'altra a Montecarlo. Nel 2011 Pic soffre sopratutto il compagno di squadra, un certo Giedo Van Der Garde.

Nel 2012 il passaggio in Formula 1 con Virgin che successivamente diventa Marussia. Le difficoltà del team non fanno certo brillare le prestazioni del povero Charles che si trova impegnato solo nelle posizioni di rincalzo in fondo allo schieramento. Magra considerazione il duello con Timo Glock, compagno di team , il quale viene vinto spesso e volentieri dal francese. Il miglior risultato ottenuto e' un 12 posto nel granpremio del Brasile.

Nel 2013, visto il finale di stagione in crescendo, Pic passa alla Caterham dove ritrova l'ex compagno Van Der Garde. In questo frangente il francese si dimostra superiore al compagno di box. Purtroppo, la Caterham non è' ad un livello superiore rispetto alla Marussia e il buon Charles si trova costretto a navigare nelle retrovie senza mai eccellere in un risultato di spicco. Nel 2014 Pic viene ingaggiato dalla lotus come terzo pilota. Dopo aver fatto dei test Charles si dichiara soddisfatto di essere entrato a far parte di un top Team.

Sempre nel 2014 viene ingaggiato da Mario Andretti per partecipare al campionato di Formula E