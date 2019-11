Formula E: Jaime Alguersuari al volante della Virgin

Data di nascita: 23/02/1990

Luogo di nascita: Barcellona, Spagna

Interessi: Musica

Team: Virgin Racing

Biografia

Jaime nasce, sportivamente parlando , in Italia nella formula junior nel 2005. L'anno a seguire, mostrate le notevoli doti di guida, entra nel progetto Red Bull "giovani" capeggiato da Helmut Marko. Nel 2007 Alguersuari termina la stagione al secondo posto in classifica generale, guidando una vettura del team Epsilon Euskadi nel campionato di formula Renault.Nel 2008 esordisce nella formula 3 inglese guidando una Dallara per il team Carlin Motorsport . Ottiene la pole position già alla prima prova del campionato, seguita poi dalla vittoria in gara 2, impreziosita dal giro veloce.Nel corso della stagione arriveranno altre quattro vittorie, che lo laureeranno campione, non ancora diciannovenne.Nel 2009 inizia la stagione correndo nelle World Series by Renault, sempre per la Carlin, che gli affianca Oliver Turvey, fino alla chiamata della Toro Rosso in Formula 1.N el settembre 2009 prende parte alla Coppa del Mondo CIK-FIA KZ1 di karting a Sarno, dimostrandosi tra i piloti più veloci in pista. Sempre nel 2009 , a partire dal Gran Premio d'Ungheria Jaime esordisce ufficialmente in Formula 1, sostituendo Sébastien Bourdais proprio al volante della Toro Rosso e diventando il più giovane pilota debuttante in Formula 1, battendo il record di Mike Thackwell, detentore del primato dal 1980. Le sue prime gare sono però ancora più deludenti di quelle di Bourdais. Viene comunque confermato alla scuderia anche per la stagione 2010.Conquista i suoi primi due punti iridati in Formula 1 in Malesia, giungendo 9º. Nel 2011, dopo l'inizio di stagione, dal Gran Premio del Canada in poi, ottiene una serie di risultati positivi, concludendo per 4 volte nella top ten e mancando i punti solo in Germania. Chiude la stagione al quattordicesimo posto con 26 punti. Il 14 dicembre 2011 sia lui che il compagno di squadra Buemi vengono licenziati (Buemi tra l'altro il 5 gennaio 2012 diviene il terzo pilota della Red Bull);alla luce di quest'episodio, sul web fa discutere un video in cui Helmut Marko, il responsabile del programma giovani della Red Bull, ha un'accesa discussione con Alguersuari, responsabile di aver rischiato un incidente con Vettel nelle prove libere in Corea. Nel 2012 diventa tester per Pirelli fino alla Chiamata da perte di Virgin per il campionato di Formula E.