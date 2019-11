Formula E: Alla scoperta di Sebastien Buemi

Data di nascita:31/10/1988

Luogo di nascita:Aigle, Svizzera

Interessi: Musica , passare tempo con la famiglia

Team: E.Dams Renault

Biografia.

La carriera sportiva di Sebastien inizia sui Kart. Nel 2004 e nel 2005 corre nelle formula Bmw dove termina le stagioni, rispettivamente , terzo e secondo. Nel 2005 esordisce anche nella formula 3 spagnola per poi passare ( nel 2006) alla formula 3 Euroseries dove termina il campionato al 12° posto. Nel campionato 2007 di Formula 3 ottiene il secondo posto finale. Nell inverno dello stesso anno Buemi corre l'A1 Gran prix con l'A1 team Switzerland insieme a Fassler e Jani terminando il campionato in 8 posizione. Visti gli ottimi risultati di Sebastien il team Art decide di farlo esordire, nell'estate 2007, in Gp2 al posto di Ammermueller ( infortunato). Le doti vengono subito messe in mostra ed ottiene il quarto posto in qualifica e il settimo in Gara. Nel 2008 partecipa alla Gp2 Asia Series con il team Arden International che lo conferma anche per la serie principale dove ottiene ottimi risultati terminando il campionato in 6º posizione con due vittorie all'attivo. Nel 2009 c'è il passaggio in formula 1 con il team Toro Rosso. Affiancato a Sebastien Bourdais, Buemi stupisce subito ottenendo un 7° posto in gara e i primi punti iridati in quel di Melbourne. Altri punti vengono accumulati nel Gp di China per poi proseguire un'annata con alti e bassi; normale per un debuttante. Le stagioni 2010 e 2011 sono un crescendo sia di punti che di prestazioni per la Toro Rosso, portando sempre più in alto il giovane Buemi. Nel 2012 non viene rinnovato il posto in F1 come pilota ma diventa collaudatore Reb Bull. Nel frattempo corre anche la 24 di Le Mans.

Nel 2014 riceve l'ingaggio da parte del team E.dams Renault per correre in Formula E