Nicolas Prost: dal Golf alla Formula E

Data di Nascita: 18/08/1981

Luogo di Nascita: Saint-Chamond, Francia

Interessi: Golf, Ciclismo

Team: e.dams Renault



BIOGRAFIA:

Nicolas Prost figlio del quattro volte campione del mondo Formula 1, Alain Prost. Il pilota francese comincia la sua carriera nel motorsport tardi, perchè affascinato dal mondo del Golf. Nonostante la vincita di vari tornei quando era studente della Culumbia University, decide nel 2006 di debuttare nella Formula 3 in Spagna con Racing Engineering. La stagione successiva rimase in Formula 3 con Campos Racing arrivando terzo in campionato con 2 vittorie e 7 podi. Lo stesso anno guido per il Team France in A1GP. Nel 2008 debutta in Formula 3000 e conquista il titolo. Nel 2009 prende parte a Le Mans LMP1 con Speedy Racing Team concludendo quinto. Nel 2010 continua in LMP1 con Rebellion Team e gareggia anche per il trofeo Andros nella categoria di auto elettriche vincendo il titolo con otto vittorie e ventitre podi.

Nel 2011 e nel 2012 finisce terzo e quarto nella categoria LMP1. Nel 2013 debutta in Formula 1 con Lotus.

Nel 2014 debutta in Formula E. Durante la prima gara, del nuovo campionato FIA, a Beijing è l'autore di un terrible crash con Heidfeld.