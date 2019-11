Formula E : Ecco Nick Heidfeld

Data di nascita: 10/05/1977

Luogo di nascita:Monchengladbach

Interessi:Musica, Fitness

Team: Venturi

Biografia

Heidfeld cominciò a disputare gare di kart nel 1988 per poi passare alla Formula Ford 1600 tedesca nel 1994 vincendo otto gare delle nove in programma e conquistando il titolo; l'anno successivo conquistò il campionato internazionale tedesco di Formula Ford 1800, giungendo secondo nella Zetec Cup. Nel 1996 passò al campionato di F3 tedesca, dove chiuse terzo in classifica attirando l'attenzione di Norbert Haug che gli garantì l'appoggio della McLaren; nel 1997 Heidfeld continuò a correre nella F3 tedesca, conquistando il titolo. Trasferitosi nel 1998 in Formula 3000 disputò due stagioni con il West Competition , lo junior team McLaren; fu in lizza per il titolo fino all'ultima gara, venendo poi battuto da Juan Pablo Montoya. L'anno seguente dominò il campionato. Nel 1999 fece anche parte della squadra Mercedes alla 24 Ore di Le Mans, non prendendovi però parte in seguito ai capottamenti in pieno rettilineo delle vetture di Mark Webber e Peter Dumbreck, che spinsero la squadra a ritirarsi dalla competizione. Nel 2000 inizia l'avventura di Nick in Formula 1 con la Prost. Squadra e macchina poco competitiva non permettono a Nick di ottenere grandi risultati anche se il tedesco si mette in mostra battendo il compagno Jean Alesi nel Gp d' Australia, almeno in qualifica.

Nel 2001 Heidfeld passò alla Sauber, conquistando il primo arrivo a punti in carriera nella gara inaugurale, nel quale giunse quarto. Nel Gran Premio del Brasile il pilota tedesco fece ancora meglio, chiudendo in terza posizione e riportando una monoposto del team elvetico sul podio tre anni dopo il Gran Premio del Belgio 1998, nel quale Jean Alesi era giunto terzo. Nelle restanti gare Heidfeld raccolse cinque sesti posti, conquistando in tutto dodici punti e chiudendo il campionato in settima posizione; la Sauber ottenne il miglior risultato della propria storia, con il quarto posto in classifica nel campionato costruttori. Heidfeld rimase alla Sauber anche per la stagione 2002. La vettura era meno competitiva di quella della stagione precedente. Heidfeld giunse a punti in quattro occasioni. Chiuse l'anno con sette punti e il decimo posto in classifica, facendo comunque meglio del debuttante compagno di squadra Felipe Massa. Nel campionato 2003 gli venne affiancato, invece, l'esperto Frentzen, di Mönchengladbach come lui. La stagione fu ancora più deludente della precedente: nonostante il nuovo regolamento prevedesse l'allargamento della zona punti alle prime otto posizioni, Heidfeld conquistò solo sei punti, venendo nettamente battuto dal compagno di squadra, che ne ottenne più del doppio, riuscendo anche, seppur fortunosamente, a salire sul podio nel Gran Premio degli Stati Uniti.

Per la stagione 2004 Heidfeld, senza altre offerte, venne ingaggiato da Eddie Jordan e affrontò la stagione con la poco competitiva Jordan. La vettura era molto poco competitiva e inaffidabile, ma Heidfeld riuscì a ottenere punti tre punti e il diciottesimo posto in campionato.

Per la stagione 2005 fu assunto dalla Williams per un'annata di transizione, dopo l'addio di Ralf Schumacher e di Juan Pablo Montoya. L'anno fu buono, Heidfeld conquistò anche la pole position al Gran Premio d'Europa al Nürburgring (in cui arrivò secondo, come a Monaco) e in totale andò 3 volte sul podio. A cinque gare dalla fine, però, il pilota tedesco si infortunò, chiudendo anticipatamente la stagione e finendo undicesimo in campionato.

Per la stagione 2006 la BMW, lasciata la Williams, portò Heidfeld alla nuova scuderia, fondata sulle ceneri della Sauber appena acquistata. Heidfeld batté il compagno Jacques Villeneuve nel confronto diretto, conquistando anche il primo podio per la BMW Sauber col 3º posto in Ungheria. Alla fine dell'anno fu 9º. Iniziò molto bene il campionato 2007 arrivando sempre 4º nei primi tre appuntamenti. Concluse la stagione al quinto posto.La stagione 2008 iniziò con un secondo posto nella travagliata gara d'apertura in Australia, riuscì ad ottenere altri due secondi posti. Concluse la stagione al sesto posto. La stagione 2009 cominciò decisamente male per i piloti della BMW Sauber e per la scuderia stessa, non in grado di confermare le prestazioni delle stagioni 2007 e 2008. Nel finale di stagione si rialza e ottiene dei risultati degni di nota arrivando a concludere 41 gare consecutivamente.Rimase alla Sauber anche nel 2010.

Rimasto senza un volante per il campionato 2011, Heidfeld fu contattato dalla Renault in seguito al grave infortunio subito da Robert Kubica in un rally, che impose al polacco di rinunciare a prendere parte alla stagione. Dopo un breve confronto durante i test invernali con il collaudatore ufficiale Bruno Senna, il pilota tedesco fu scelto come sostituto di Kubica fino al suo ristabilimento completo. Nonostante precedesse in classifica il compagno di squadra Vitalij Petrov, pochi giorni prima del Gran Premio del Belgio Heidfeld fu licenziato dalla Renault, che lo sostituì con il collaudatore Bruno Senna. La scuderia francese motivò la propria scelta con l'insoddisfazione per le prestazioni del pilota tedesco,che avviò una causa legale contro la decisione del suo team.

Dal 2012 al 2014 Nick corse nel mondiale Endurance con la Rebellion per passare quest'anno nel team Venturi in Formula E