Diretta F1 GP Sochi 2014: Il Live della gara

Grazie per aver seguito questo GP con me e ci rivedremo il due novembre a Austin, stay tuned su Vavel.com!

HAM-ROS-BOT-BUT-MAG-ALO-RIC-VET-RAI-PER questa è la top ten di questo GP

giro 53 HAMILTON VINCE IL GP DI SOCHI E REGALA IL PRIMO MONDIALE COSTRUTTORI ALLA MERCEDES!

giro 53 Bottas torna in lotta per il giro veloce

giro 53 Rosberg giro veloce

giro 52 Bottas migliora ulteriormente il giro veloce

giro 51 Alonso e Ricciardo in lotta per la sesta posizione ma ancora nessun sorpasso

giro 50 Rosberg va a caccia del giro veloce

giro 49 Bottas cerca di nuovo il giro veloce mentre Ricciardo deve stare nella zona DRS o perderà alonso

giro 49 a cinque giri dalla fine Hamilton si riprende il giro veloce

giro 47 ancora Alonso e Ricciardo a un secondo

giro 47 Se dovesse finire così la Mercedes otterrebbe il suo primo mondiale costruttori e Hamilton aumenterebbe ulteriormente il suo distacco

giro 46 Perez non finirà la gara secondo i tecnici Force India, Bottas fa il nuovo giro veloce

giro 45 siparietto di Bernie Ecclestone che apre il prtafogli davanti a Putin e fa una faccia sorpresa

giro 44 Alonso riesce a staccare Ricciardo mentre un bloccaggio per Hamilton

giro 43 Bottas inizia a recuperare su Rosberg

giro 42 Primo problema di consumo per Perez

giro 41 Ricciardo a meno di un secondo su Alonso

giro 41 Hamilton torna a fare il giro veloce

giro 39 Riprende la sua posizione Raikkonen

giro 39 Gutierez passa Massa, nel frattempo è appena arrivato in autodromo Putin

giro 38 Altro giro veloce per Rosberg a 16 secondi di Hamilton

giro 37 Kvyat prende la quattordicesima posizione

giro 36 posizioni congelate per il momento

giro 35 in curva 3 Massa passa Kvyat di velocità

giro 35 Ricciardo è quasi a un secondo da Alonso

giro 34 In caso di safety car Rosberg potrebbe recuperare su Hamilton mentre Bottas continua a girare più veloce sulla Mercedes

giro 33 Rosberg fa il giro veloce ma Hamilton è a 19 secondi Bottas e Button riprendono il loro ritmo

giro 31 Rosberg si prende la seconda posizione su Bottas, Vettel ai box viene passato Alonso e Ricciardo

giro 30 Alonso ha perso la posizione su Magnussen e ha anche un pessimo ritmo

giro 29 Si girà Sutil in curva 3 mentre cercava il sorpasso ma riparte subito

giro 28 Massa decide di fermarsi di nuovo e di usare gomma gialla

giro 28 Hamilton rientra ai box

giro 27 Bottas entra ai box e viene sopraffatto da Vettel, anche Raikkonen rientra

giro 26 Rosberg passa Raikkonen in curva 3

giro 26 Rosberg ancora non cerca il sorpasso su Raikkonen, Alonso ai box ha avuto problemi all'anteriore sinistra

giro 24 Alonso farà due giri molto veloci per cercare di uscire davanti a Button anche l'altra Ferrari è davanti a Rosberg

giro 23 Button si è fermato

giro 23 Raikkonen si è riavvicinato molto a Vergne

giro 22 Il ritiro di Chilton è dovuto a un problema con le sospensioni

giro 22 Rosberg e Massa aspettano la safety car

giro 21 Si ferma Kvyat

giro 20 Anche Massa sta recuperando su Rosberg che sorpassa Perez in curva due

giro 20 Perez contiua a difendersi per il decimo posto

giro 18 Rosberg è dietro a Perez, e dai box dicono al tedesco di aumentare il distacco

giro 18 Se Alonso rientrasse sarebbe dietro a Rosberg, uguale Button

giro 16 Hamilton allunga su Bottas

giro 15 Sembra che la strategia di Rosberg non sia vincente secondo i calcoli di Pirelli, Button sta per essere recuperato da Alonso

giro 14 Massa al momento è tredicesimo, mentre Rosberg dodicesimo

giro 13 Anche Sutil ai box e rientra in ultima posizione

giro 12 Chilton si ritira ma non sappiamo il motivo

giro 12 Ricciardo esce in sedicesima posizione

giro 12 Ricciardo ai box

giro 12 Chilton è fermo da un giro in pit lane

giro 11 Chilton ai box

giro 10 posizioni congelate per il momento, Magnussen sta recuperando Alonso, Bottas continua a girare sui tempi di Hamilton

giro 9 Alonso è tornato a tre secondi da Button, il pilota spagnolo è in gestione gomma

giro 9 La gomma anteriore sinistra di Ricciardo sembra molto degradata

giro 8 Rosberg sta rimontando al momento è sedicesimo dietro a Ericcson

giro 8 Kvyat molto in difficoltà

giro 7 Ricciardo dichiara di star perdendo troppo tempo dietro a Vettel cercherà ora il sorpasso

giro 7 Stesso tempo per Hamilton e Bottas e Alonso a mezzo secondo da Button

giro 6 Rosberg sta avendo una gara problematica, Vettel finisce lungo per due curve di fila ma Ricciardo incredulo non lo passa

giro 5 Giro veloce per Massa con le gomme dure

giro 4 Bottas lontano da Hamilton che sta correndo per la sua strada menter lungo di Vergne che perde la posizione ai danni di Magnussen

giro 3 Bottas è il più veloce per il momento mentre Button è di nuovo in terza posizione, Vergne passa Magnussen in modo incredibile

giro 2 Rosberg e Massa vogliono arrivare fino in fondo con le gomme dure

giro 2 Magnussen cerca il sorpasso su Kvyat ma non ci riesce, mentre Ricciardo e Vettel ci riescono subito nel sorpassare il pilota di casa

giro 1 partito male anche Kvyat Rosberg deve ridare la posizione a Hailton mentre Vettel tocca Ricciardo senza danni, Rosberg rientra anche Massa

PARTENZA! si spengono le luci scatta Hamilton velocissimo ma Rosberg lo prende ma va lungo, male le RedBull mentre bene le due Ferrari

13.03 Tutte le vetture sono schierate si accendono le luci

13.00 Parte il giro di formazione lo starte di oggi è stato il primo ministro russo

12.58 Due minuti al via, gli spalti sono pieni e la maggior parte dei tifosi è qui per il pilota di casa Daniil Kvyat

12.55 I piloti iniziano a salire in macchina a cinque minuti dalla partenza

12.52 Dopo un minuto di silenzio e l'inno russo i piloti e i team manager si sono stretti in un abbraccio, una scena davvero commovente

12:30 Benvenuti alla diretta testuale del gran premio della formula 1. Sul circuito di Sochi, che ospita per la prima volta il Gran Premio, prosegue il camponato del mondo di F1: ieri abbiamo visto delle qualifiche anomale con i piloti che sono tutti scesi in pista da subito senza nessuna eccezione, la partenza al palo è stata conquistata da Lewis Hamilton che ha battutto il compagno di squadra per ben 200 centesimi, altro nome che ieri ha fatto tremare l'autodromo è quello di Daniil Kvyat che ha conquistato un quinto posto inaspettato e dopo il pilota ha dichiarato: " Il meglio deve ancora venire". L 'aria di casa fa bene al pilota di casa.

QUALIFYNG

1. Lewis Hamilton (Mercedes) – 1:38.513

2. Nico Rosberg (Mercedes) – 1:38.713

3. Valtteri Bottas (Williams) – 1:38.920

4. Jenson Button (McLaren) – 1:39.121

5. Daniil Kvyat (Toro Rosso) – 1:39.277

6. Kevin Magnussen (McLaren) – 1:39.629 | + 5 p. (cambio)

7. Daniel Ricciardo (Red Bull) – 1:39.635

8. Fernando Alonso (Ferrari) – 1:39.709

9. Kimi Raikkonen (Ferrari) – 1:39.771

10. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) – 1:40.020

–

11. Sebastian Vettel (Red Bull) – 1:40.052

12. Nico Hulkenberg (Force India) – 1:40.058 | + 5 p. (cambio)

13. Sergio Pèrez (Force India) – 1:40.163

14. Esteban Gutièrrez (Sauber) – 1:40.536

15. Adrian Sutil (Sauber) – 1:40.984

16. Romain Grosjean (Lotus) – 1:41.397

–

17. Marcus Ericsson (Caterham) – 1:42.648

18. Felipe Massa (Williams) – 1:43.064

19. Kamui Kobayashi (Caterham) – 1:43.166

20. Pastor Maldonado (Lotus) – 1:43.205 | + 5 p. (power unit)

21. Max Chilton (Marussia) – 1:43.649 | + 5 p. (cambio)

12:15 il britannico ha confermato di avere qualcosa in più rispetto al compagno di squadra. Alla fine Lewis Hamilton ha effettuato un ultimo tentativo vincente che gli ha dato la pole position del GP russo per 2 decimi di secondo. «È bellissimo correre su questa pista – dice lui anche dopo le prove per lo schieramento – e oggi i giri in qualifica sono sembrati ancor più speciali. È stato un po’ più difficile del solito ottenere quel “giro speciale” ma per fortuna sono stato in grado di migliorare. Ho passato il traguardo sperando di averlo ottenuto, e quando mi hanno detto di esserci riuscito è stato un enorme sollievo, una grandissima soddisfazione. Qui le curve sono soprattutto a media e alta velocità, per cui c’è bisogno di molta deportanza. Per cui domani sarà dura. C’è molta strada per arrivare alla prima curva e ci sarà da stare attenti alle opportunità di sorpasso».

La Russia torna ad avere il proprio Gran Premio a 100 anni dall'ultima gara in terra sovietica. Il round si corre a Sochi presso l'International Street Circuit. Siamo in una località baciata dal mare, con gli impianti delle Olimpiadi Invernali a fare da sfondo ai 5872 mt del circuito. La gara è la prima che verrà disputata in Russia e si snoda attorno al villaggio olimpico, la pista presenta molte curve veloci, la curva che sarà piu insiodosa sarà la terza che percorre la piazza principale e che è circondata dalla tribuna Daniil Kvyat nella quale sarà presente anche il presidente Putin.Tra le incognite principali del circuito cittadino Made in Tilke ci sono diverse curve ad angolo retto oltre alla variante più lunga di tutto il mondiale, una 180° che metterà a dura prova le Pirelli (Medium e Soft), freni, motori con i vari liquidi presenti al loro interno oltre ai piloti, sottoposti per diversi secondi ad un’accelerazione laterale di 3-4G. Per la gara, lunga 52 giri, si prevedono 3 pit-stop.

Jules Bianchi, pilota francese di Formula Uno, è ancora ricoverato all’ospedale della prefettura di Mie a Yokkaichi in condizioni “critiche ma stabili” e rimane sotto stretta osservazione: sono passati cinque giorni dall’incidente durante il Gran Premio del Giappone. Bianchi ha subito un “danno assonale diffuso” – Diffuse Axonal Injury (DAI), ovvero un danno cerebrale post-traumatico molto frequente in caso di incidenti con forte decelerazione.

​ 11:45 Intato la Marussia schiererà un solo pilota nel Gp di Russia di F1 in programma questo weekend a Sochi. Il team ha annunciato che non sostituirà il francese Jules Bianchi, ricoverato in gravi condizioni in Giappone dopo il terribile incidente di Suzuka: "Correremo con una sola macchina per tutto il weekend di Sochi in segno di rispetto per il nostro pilota Jules Bianchi, che rimane in ospedale a Yokkaichi, in Giappone, in condizioni critiche ma stabili", ha spiegato la Marussia in un comunicato. "Abbiamo scritto ai commissari di gara per informarli che abbiamo ritirato la nostra seconda macchina. Nonostante la presenza a Sochi del pilota di riserva Alexander Rossi il team sente che schierare una sola macchina, la numero 4 di Max Chilton, sia la scelta più appropriata da fare nelle difficili circostanze del weekend», si legga ancora ancora nella nota.