Diretta MotoGP Motegi,il live della Gara

Questa nostra cronaca termina qui. Un saluto da parte di Alessandro pozzi e vavel.

Simpatica scenetta con la consegna della Katana A Marquez da parte del Samurai. Cambio del Casco e guanti.

CAMPIONE DEL MONDO! Magliette celebrative Mas Marquez. Il campione Spagnolo ha dominato e meritato questo titolo Mondiale

4 Pedrosa 5 Dovizioso, 6 Iannone, 7Bradl,

Ora che il titolo e' assegnato e' molto interessante la corsa al secondo posto del mondiale. In 3 punti abbiamo Rossi,Pedrosa e Lorenzo

Lorenzo Vince il gran Premio di Motegi, secondo Marc Marquez che è' Campione del Mondo 2014 Moto Gp. Terzo Rossi!

Giro 23: ultimi giro, Pedrosa si avvicina a Rossi. Valentino deve difendere il podio dal ritorno del "Camomillo" Pedrosa

Giro 22: due giri dal termine, Marquez allunga un pelo su Rossi. Sempre poi vicino il secondo titolo per il pilota di Cervera

Giro 21: Solo Rossi può rovinare la festa alla Honda perché se arrivasse secondo non darebbe la matematica certezza del titolo per Marquez

Giro 20: Lorenzo sembra imprendibile, Rossi guadagna 2 decimi su Marquez.

Giro 19: i primi tre girano con tempi Fotocopia, dietro ottimo 11 posto per la Ducati di Hernandez

Giro 18: Lorenzo guadagna 3 decimi a Marquez. Rossi gira sugli stessi tempi di Marc.

Giro 17: Marquez ha salutato la compagnia di Rossi. Il dottore deve ora guardarsi dal ritorno di Pedrosa e Dovizioso

Giro 16: Marquez infila Rossi e ora sarebbe campione del mondo. Ora si mette in caccia di Lorenzo

Giro 15 queste scaramuccie tra Rossi e Marquez favoriscono Lorenzo. Caduto Karel Abrham

Giro 14 Sfiora a 2 secondi il vantaggio di Lorenzo. Dietro Marquez studia Rossi e lo Infila. Il dottore non ci sta e si rinfila.

Giro 13: Lorenzo incrementa il vantaggio su Rossi e Marquez, Pedrosa infila Dovizioso

Giro 12: metà gara. La classifica: Lor,Ros,Maq,Dov,Ped,Ian,Brd,EsP,SMI,Her,Bau,esA, Nak,AoH,Red

Giro 11 Lorenzo guadagna 1 decimo sulla coppia Rossi/Marquez. Pedrosa si avvicina minaccioso a Dovizioso

Giro 10 Dovizioso perde contatto dal trio al comando, Pedrosa più dietro.

Giro 9 distacco Rossi Lorenzo rimane nell' ordine dei 8-9 decim. Marquez intanto è' negli scarichi della Yamaha del pesarese

Giro 8 classifica : Lor,Ros,Dov,Maq,Ped,Ian,Brd, EsP, Smi

Giro 8 Marquez infila Dovizioso, ora e' terzo! Rossi sembra essere un pelo in difficoltà rispetto a Lorenzo

Giro 7: Tardozzi dai Box:" non stanno ancora spingendo" intanto Lorenzo guadagna un altro decimo su Rossi. Marquez inizia a bussare sul codone Ducati

Giro 6: Lorenzo guadagna pochi metri su Rossi. Iannone continua la corsa a Gambero, ora alle sue spalle c'è Bradl

Giro 5: ai box iniziano a prepare le moto da bagnato. Normale routine per farsi trovare pronti nell'eventualità.

Giro 5: Lorenzo passa Rossi e si mette in testa per provare a scappare. Pedrosa intanto supera Iannone.

Giro 4 giro veloce per Marquez 1:45:389. 4 decimi guadagnati su Dovizioso, ormai sono compatti

Giro 3: Marquez e' pronto e infila Iannone. Ora lo spagnolo ha nel mirino il terzetto di testa

Giro 2 Rossi Lorenzo e Dovizioso provano l'allungo, Iannone Marquez e Pedrosa girano 4 decimi più lenti

Giro 2: Marquez e' già minaccioso alle spalle di Iannone. Cade Crutchlow, chiusura dell'anteriore per il britannico

Giro 1 Rossi partito a fionda, seguito da Lorenzo. Terzo Dovi e quarto Iannone. 5 Marquez e 6 Pedrosa. Partenza tranquilla per MM93

Giro 1: ROSSSOOOOOO via! E' scattato il GP di Motegi

6:58 e' iniziato il giro di ricognizione. Tutti gli occhi sono per Marc Marquez, e' lui che oggi deve vincere il secondo titolo mondiale.

6:55 e' ora! La griglia si sgombera restano solo i piloti con il loro "ufficio portatile" . Non si devono più fare calcoli; solo spingere al massimo

6:50 In casa Yamaha Silvano Galbusera e Ramon Forcada sono ottimisti per il passo gara. Ciò che preoccupa e' il meteo. La temperatura dell'aria e dell'asfalto e' più bassa di quella incontrata nei giorni precedenti. Staremo a vedere.

6:47 La griglia inizia a popolarsi, i piloti stanno posizionando la loro fedele compagna a due ruote sulla loro piazzola di partenza. Attimi concitati dove si ricerca la maggior concentrazione possibile. Intanto Arrivano le prime dichiarazione di Dovizioso: "freniamo forte, ma per stare davanti dobbiamo vedere che ritmo fanno gli altri"

6:45 Andrea Dovizioso. Il Pilota di casa Ducati e' molto determinato. Oggi ha davvero una grandissima occasione per agguantare un podio e chissà, qualcosa di più.

6:40 La prima notizia e' relativa al tempo. Il tifone tanto temuto non sembra prendere parte al Gp. Sul tracciato non si vedono traccie di pioggia anche se il cielo e' velato. Ricordiamo che in caso di Pioggia e si parte con pista asciutta ci sarà il così detto Flag to Flag ovvero il cambio moto.

6:30 - Buongiorno dal Giappone. La terra del sol levante e' pronta ad ospitare il GP del motomondiale. Ricordiamo lo schieramento della MotoGp:

1 Andrea DOVIZIOSO ITA

2 Valentino ROSSI ITA

3 Dani PEDROSA SPA

4 Marc MARQUEZ SPA

5 Jorge LORENZO SPA

6 Andrea IANNONE ITA

7 Pol ESPARGARO SPA

8 Cal CRUTCHLOW GBR

9 Stefan BRADL GER

10 Bradley SMITH GBR

11 Aleix ESPARGARO SPA

12 Alvaro BAUTISTA SPA

6.20 - La coppia Yamaha Rossi/Lorenzo non e' affatto da sottovalutare. Valentino dopo la caduta di Aragon si è' presentato in Giappone con l'indice della mano sinistra con una piccola frattura che però non ha condizionato l'ottima posizione agguantata in qualifica. Anche se si tratta di un circuito dei test Honda la Yamaha si è fatta trovare pronta e molto veloce su questo circuito. Arma che finora si è' mostrata azzeccata e' stato il lavoro collettivo svolto da Lorenzo e Rossi che ha permesso di sviluppare il Setup più idoneo a questo circuito.

La pole Position e' stata conquistata da Andrea Dovizioso in sella alla sua Ducati 14.2. Grandissima prestazione per l'italiano forte del fatto che la Ducati sta crescendo Gara dopo gara. Generalmente sul giro secco la moto della casa di Borgo Panigale e' sempre stata competitiva, a Motegi la Rossa e' anche molto convincente dal punto di vista del passo gara. La configurazione Open aiuta notevolmente la casa italiana nei consumi, su un circuito stop/go dove si accelera al massimo e poi si frena subito dopo per tutto il corso del giro un serbatoio più grande e' un vantaggio. La Ducati si candida prepotentemente a svolgere un ruolo di prim'ordine nel GP giapponese.

6.10 - Il round Giapponese e' la prima vera opportunità per Marc Marquez per bissare il titolo di campione del mondo. Ci sono innumerevoli combinazione per cui Marc si laureerebbe campione. Prima del via sono 75 i punti che lo dividono dal secondo in classifica Dani Pedrosa e 78 da Valentino Rossi. Jorge Lorenzo dista invece 90 punti. Ricordiamo che l'assegnazione dei punti dal primo al quindicesimo e' la seguente: 25, 20,16,13 ,11 ,10,9 ,8 ,7,6,5 ,4,3,2,1. Marc deve arrivare davanti a Pedrosa e non deve perdere più di tre punti da Rossi per festeggiare il titolo. Titolo che è' molto sentito e voluto dalla Honda Hrc soprattutto su questo tracciato. La casa dei test per Honda e' pronta a trasformarsi in un vero e proprio tripudio di gente in festa per la squadra nipponica. Il week end dello spagnolo di Cervera non e' affatto iniziato nel migliore dei modi, infatti Marquez è' stato vittima di una scivolata in avvio della prima sessione di Libere.

6.00 - Il Circuito :

Motegi è un circuito costruito nel 1997 nelle vicinanze della città di Motegi.

È denominato ufficialmente Twin Ring Motegi poiché all'interno della stessa struttura ospita due circuiti diversi, un ovale da 2.493 m e un percorso stradale da 4.801 m con 3 differenti layout.

Costruito e di proprietà della Honda, dopo l'entrata della casa stessa nelle competizioni di questo tipo, ha ospitato dapprima la Champ Car e attualmente la Indy Racing League e il Super GT giapponese. Oltre che le gare di moto è conosciuto anche per aver ospitato nel 1998 una delle poche gare NASCAR disputate al di fuori dei confini degli Stati Uniti d'America.

Uno degli utilizzi principali è per il motomondiale; vi si corre dal 1999. Dal 2000 al 2003 venne riconosciuto come Gran Premio motociclistico del Pacifico, in seguito sarà il Gran Premio motociclistico del Giappone

Classifica Piloti

1 Marc Marquez Repsol Honda Team 292

2 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 217

3 Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP 214

4 Jorge Lorenzo Movistar Yamaha MotoGP 202

5 Andrea Dovizioso Ducati Team 142

6 Aleix Espargaro NGM Mobile Forward Racing 112

7 Pol Espargaro Monster Yamaha Tech-3 108

8 Andrea Iannone Energy T.I. Pramac Racing 92

9 Stefan Bradl LCR Honda MotoGP 87

10 Bradley Smith Monster Yamaha Tech-3 85