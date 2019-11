Risultati e diretta Formula 1 Abu Dhabi, il live della gara

Si conclude qui il live della gara. Da parte di VAVEL Italia e Luca Basso vi ringraziamo per aver seguito questa cronaca scritta della gara. Fra poco sarà disponibile la cronaca della corsa. La Formula 1 ritornerà il prossimo anno con i test invernali e il 15 marzo con il primo Gran Premio della stagione sul circuito di Albert Park, in Australia. Buona domenica a tutti!

Vi rimandiamo alla classifica finale della corsa e alla classifica piloti e costruttori.

Bottas è felice, anche se a giudicare dalla sua faccia non sembra.

Massa è rimasto sorpreso per la competività in questa gara. E' dispiaciuto per la sconfitta, ma spera che sia un segno per il prossimo anno.

Hamilton: "Sono senza parole, questo titolo vale come il primo. Mi sembra la prima volta". Inoltre l'inglese parla dei rapporti con il suo compagno di squadra e si congratula con lui. "Nico è stato un grande avversario, sono triste perché la sua macchina non era competitiva per battagliare con me".

Martin Brundle, l'ex pilota di F.1 e ora commentatore per Sky Sports F.1 UK, intervista i piloti sul podio.

Festeggiamenti sul podio per Lewis Hamilton, insieme al boss Mercedes Toto Wolff e i due piloti Williams.

384 punti finali per Hamilton, 317 per Rosberg. Bottas conquista il quarto posto finale nella classifica piloti, mentre la Williams conferma il terzo posto nella classifica riservata ai costruttori.

Rosberg va a congratularsi con Hamilton nella saletta per i piloti che salgono sul podio. Bel gesto da parte del tedesco.

Sventola la bandiera della Gran Bretagna Hamilton dalla sua vettura. Nella notte di Abu Dhabi scoppiano i fuochi d'artificio e il pubblico saluta il neo-campione del Mondo! Rosberg ha concluso la gara in 14° posizione. Peccato per il suo problema tecnico, ha perso così la sua prima chance di vincere un Mondiale.

Concludono in top-10 (esclusi i già citati Hamilton, Massa e Bottas): Ricciardo, Button, Hulkenberg, Perez, Vettel, Alonso e Raikkonen.

55° giro - FINISCE LA GARA! HAMILTON VINCE IL GP DI ABU DHABI E CONQUISTA IL SUO SECONDO TITOLO! Massa finisce 2°; a nula è valso il suo gran recupero. Sale sul podio anche Bottas per il miglior risultato della Williams in questa stagione.

54° giro - Massa guadgna solo un decimo. A meno di imprevisti, la vittoria è di Hamilton.

53° giro - Tre secondi e due di distacco tra Massa ed Hamilton. Via radio comunicano a Rosberg di rientrare ai box, ma il tedesco risponde che vuole finire la corsa.

52° giro - Un secondo guadagnato da Massa, ma sono 3 secondi e mezzo il distacco tra il brasiliano e Hamilton.

51° giro - Rosberg rallenta vistosamente. Si alzano i tempi di Massa, che guadagna comunque circa sei decimi.

50° giro - Massa guadagna un altro secondo e due decimi. Però mancano 5 giri, sembra difficile il sorpasso. Ricciardo segna il giro veloce con 1:44.496.

49° giro - Miglior giro per Hamilton con un tempo di 1:45.599. Massa guadagna "solo" sei decimi. Ricciardo ha girato in 1:45.067.

48° giro - Altro secondo guadagnato da Massa. 6,8 secondi di distacco, mentre Alonso viene sorpassato da Perez e Vettel.

47° giro - Massa migliora e stampa il tempo di 1:44.826, ben più di un secondo guadagnato! Ricciardo ai box per l'ultimo pit-stop.

46° giro - Altro giro veloce per Massa con un tempo di 1:44.953! Ben un secondo guadagnato e il distacco scende a nove secondi! Vettel rientra ai box e monta le gomme super soft.

45° giro - Giro record per Hamilton in 1:45.813, ma viene battuto da Massa con il suo 1:45.342!

44° giro - Ottimo sorpasso di Perez su Raikkonen nel lungo rettilineo. Intanto ritiro per Kobayashi che si ferma nei suoi box. Vergne ai box.

43° giro - Massa rientra ai box! Gomme super soft per lui, mentre Hamilton segna un tempo di 1:45.923!

42° giro - Altro giro veloce per Hamilton con un tempo di 1:46.166! Ben un secondo e un decimo recuperato su Massa. Il brasiliano deve per forza rientrare ai box se non vuole perdere altro tempo.

41° giro - In casa Mercedes comunicano che il problema di Rosberg è simile a quello avuto nel G.P. del Canada. Giro veloce per Hamilton in 1:46.362. Perez ai box.

40° giro - Ora Massa ha perso ben cinque decimi. Ricciardo segna il tempo di 1:46.391! Rosberg viene superato da Button.

39° giro - Altro decimo rosicchiato da Hamilton su Masa. Rosberg inizia ad abbassare i suoi tempi e gira sul minuto e 48 secondi.

38° giro - Se Massa riesce a tenere questo ritmo con le attuali gomme, potrebbe azzararsi a montare le super soft e tentare il colpaccio! Ha ben 15 secondi su Hamilton e la strategia è fattibile...

37° giro - Anche Vettel sorpassa Rosberg senza problemi. Masa ha perso tre decimi in questo giro nei confronti di Hamilton. Hulkenberg ai box.

36° giro - Massa gira con dei buonissimi tempi e adesso effettua il suo giro veloce personale con 1:46.882. Il brasiliano potrebbe veramente sorpassare Hamilton. Altro giro veloce per Ricciardo con 1:46.646.

35° giro - Con il pit-stop di Rosberg, salgono di una posizione Ricciardo, Perez e Hulkenberg. Il tedesco della Merceds è sceso al 7° posto. Rientra ai box Bottas cje monta gomme soft.

34° giro - Via radio richiamano Rosberg ai box per il cambio gomme. Sosta in 4,7 secondi, ma non si sono notati cambiamenti sulla vettura.

33° giro - Il rallentamento precedente di Hamilton era dovuto a una gomma usurata. Bottas sorpassa Rosberg e sale sul gradino più basso del podio. Giro velce per Ricciardo, con un tempo di 1:46:735!

32° giro - Massa è al momento in testa e ha la possibilità di spingere per poter guadagnare secondi su Hamilton. L'inglese, dopo essere rientrato in pista, sorpassa Rosberg senza difficoltà.

31° giro - Massa si continua ad avvicinare ad Hamilton; quest'ultimo chiede via radio come comportarsi per il ritmo gara. Alla fine del giro rientra ai box e monta gomme soft.

30° giro - Hamilton ha alzato il suo tempo dopo il problema sula vettura di Rosberg. I più veloci in pista sono Massa, Ricciardo e Vettel. Vergne ai box.

29° giro - Alonso è in lotta con Button ma non riesce a sorpassarlo! Button arriva lungo alla curva 11 e viene sorpassato! Magnussen ai box.

28° giro - Sorpassata la metà di gara. Maldonado si ritira con il motore in fiamme! Siamo nella curva 21 e il venezuelano ha parcheggiato la vettura nell'erba, all'interno della curva. Button rientra ai box per la seconda sosta.

27° giro - Rosberg comunica via radio che - secondo lui - non è solo l'ERS a mancare. Comunque Massa lo sorpassa con facilità. Ricciardo entra finalmente ai box e monta le gomme soft. Anche Alonso ai box.

26° giro - Massa si avvicina moltissimo a Rosberg che continua a perdere secondi per il problema tecnico. Un vero peccato perchè molti desideravano vedere la lotta al titolo fino all'ultimo giro. Raikkonen rientra ai box.

25° giro - Rosberg dice via radio che ha perso potenza! Incredibile colpo di scena in questo ultimo round stagionale, sembra che l'ERS non funzioni più!

24° giro - Bottas sorpassa Ricciardo e sale in quarta posizione. Rosberg gira con un tempo altissimoe perde tre secondi.

23° giro - Hamilton ha guadagnato ben un secondo e due grazie ad un errore in frenata di Rosberg nella curva 17.

22° giro - Magnussen monta gomme super soft, mentre Vettel rimonta le soft. Piccola indecisione nel pit-stop di Vettel, comunque nulla di preoccupante. Rosberg guadagna ben tre decimi su Hamilton. Sutil rientra ai box per il secondo pit-stop.

21° giro - La gara - al momento - non è stata emozionante. Gli unici momenti interessanti sono stati la partenza e la lotta tra Ricciardo e Vergne. Hamilton guadagna due decimi su Rosberg. Rientrano ai box Magnussen (2° pit) e Vettel (al suo primo pit-stop).

20° giro - Ora Rosberg guadagna un decimo, ma il distacco rimane sui due secondi e mezzo.

19° giro - Notevole il numero di posizioni guadagnate da Ricciardo e Vettel: ben 16 e 12 posizioni rispettivamente! Dicono a Rosberg via radio di fare un secondo stint più lungo d Hamilton.

18° giro - Rosberg alterna giri veloci con giri più lenti di Hamilton. Ora l'inglese ha girato in 1:46:891 e si prende il giro veloce.

17° giro - Riassumiamo la classifica: i primi dieci sono Hamilton, Rosberg, Massa, Ricciardo, Bottas, Magnussen, Vettel, Button, Alonso e Raikkonen. Giro veloce per Rosberg in 1:46:869! Un guadagno di ben due decimi su Hamilton.

16° giro - Kvyat è fermo su una via di fuga del tracciato, nella curva 21. Facili le operazioni per spostare la vettura.

15° giro - Rientra per il suo pit-stop Hulkenberg. Bandiere gialle in pista.

14° giro - Bottas sorpassa Magnussen grazie al DRS e si porta in settima posizione. Hamilton guadagna un decimo, mentre rientra ai box Perez. Senza pit-stop tra i piloti nella top-10 sono Hulkenberg, Ricciardo e Vettel.

13° giro - Ricciardo riesce a sorpassare Vergne alla curva 11. Massa rientra ai box e monta le gomme soft e rientra in terza posizione. Giro veloce per Rosberg con 1:46.890, mentre rientra ai box anche Vergne.

12° giro - Duello al limite tra Vergne e Ricciardo. Molto dura la difesa del francese sull'australiano che non riesce ad avere la meglio!

11° giro - Rosberg non guadagna nulla in questo giro e rientra ai box per montare gomme soft e finisce dietro a Hamilton. Diventa leader della gara Massa.

10° giro - Hamilton si ferma ai box e monta gomme soft, così come Bottas.

9° giro - Hamilton alza il distacco a più di due secondi e mezzo. Vettel è sempre più vicino a Button e attende l'attimo per sorpassarlo. Magnussen e Hulkenberg rischiano di prendere una penalità per la toccata del danese al via sul tedesco.

8° giro - Le due Red Bull sono in top-10. Ricciardo è 8°, mentre Vettel è 10° e sugli scarichi di Magnussen che lo precede. Grosjean di nuovo ai box.

7° giro - Aumenta il distacco tra Hamilton e Rosberg a due secondi. Alonso sorpassa Stevens nel lungo rettilineo, anche se il giovane pilota inglese cerca di non mollare la presa. Gutierrez e Maldonado ai box.

6° giro - Anche Bottas sorpassa Raikkonen e si posiziona 6°. Button rientra ai box, seguito da Kvyat e Raikkonen. Tutti e tre i piloti montano gomme soft.

5° giro - Sorpasso all'esterno di Alonso su Raikkonen e anche Kvyat ne approfitta. Nelle retrovie recuperano le Red Bull. Alla fine del giro rientra Alonso ai pit-stop per un cambio gomme, montanto le soft e rientrando 17°. Ai box anche Sutil.

4° giro - Si può attivare l'ala mobile, ma Rosberg è lontano più di un secondo da Hamilton. Giro veloce comunque per il tedesco in 1:47.248, guadagnando un decimo sull'inglese.

3° giro - Hamilton guadagna altri due decimi su Rosberg, mentre Massa perde 4 decimi sul tedesco. Solo i primi tre girano sotto al minuto e 48 secondi.

2° giro - Giro veloce per Hamilton con 1:47.142. Perez sale in decima posizione. Per il resto tutto invariato.

1° giro - Hamilton passa per primo sotto al traguardo. Grazie alla brutta partenza di Rosberg, l'inglese può controllare la gara. Male Bottas che ha perso 5 posizioni, mentre ottima la partenza dei due ferraristi e di Button, tutti con un guadagno di due posizioni. Grosjean ai box.

Partenza - SONO PARTITI! Hamilton parte bene e sorpassa Rosberg! Seguono Massa, Button, Raikkonen, Aonso, Kvyatm Bottas, Hulkenberg e Magnussen.

14:00 - Le vetture lasciano il loro posto sulla griglia di partenza e si apprestano ad effettuare il giro di ricognizione. I due sfidanti al titolo hanno entrambi gomme super soft.

13:58 - Ricordiamo che ad Abu Dhabi sono le 16:58 e manca un'ora al tramonto del sole che renderà necessario accendere l'impianto d'illuminazione del tracciato.

13:56 - Grosjean partirà dal fondo dopo aver scontato 20 (!) posizioni di penalità per il cambio motore, così come le due Red Bull ma per alettoni troppo flessibili.

13:54 - Questo è anche l'ultimo GP di Fernando Alonso con la Ferrari, così come per il suo prossimo sostituto Sebastian Vettel con la Red Bull. Il pilota tedesco ha ringraziato il suo team e ieri hanno organizzato una festa per salutarlo.

13:52 - Ricordiamo che potrebbe essere l'ultimo Gran Premio iridato per Jenson Button. Molte voci dicono la sua uscita di scena dalla McLaren per passare ai prototipi che corrono a Le Mans e nel Mondiale Endurance.

13:50 - Mancano 10 minuti all'inizio della corsa. Ricordiamo che Rosberg parte dalla pole position, seguito da Hamilton. Dalla seconda fila scattano le due Williams di Bottas e Massa, seguiti da Kvyat, Button, Raikkonen, Alonso, Magnussen e Vergne. Dietro ai piloti in top-10 ci sono il duo Force India Perez e Hulkenberg, i due piloti Sauber Sutil e Gutierrez, Maldonado, Kobayashi e Stevens. Dalla pit-lane partiranno Grosjean, Vettel e Ricciardo.

La lotta al titolo raggiunge il suo apice! La Formula 1 fa tappa ad Abu Dhabi per l'ultimo round della stagione 2014. Lewis Hamilton e Nico Rosberg sono in lotta per il campionato piloti; l'inglese precede il tedesco per 17 punti, ma in questo Gran Premio il punteggio vale doppio e niente è ancora assicurato. Rosberg - dal canto suo - ha strappato la pole position al so rivale nelle qualifiche di ieri, potendo così gestire la partenza. Dietro di loro partono le due Williams di Bottas e Massa. Squalificate le due Red Bull - che partiranno dal fondo - che partivano in terza fila; quindi salgono Kvyat e Button, seguiti dai due ferraristi Raikkonen e Alonso. Chiudono la top-10 Magnussen e Vergne.

Anche il quarto posto nella classifica piloti è incerto: Vettel, Alonso e Bottas sono nell'arco di 3 punti e si daranno sicuramente battaglia per poter arrivare in una posizione così alta nella classifica ed essere i migliori dei piloti senza una vittoria, dato che Ricciardo è 3°. Nel costruttori la Ferrari ha un distacco di 44 punti dalla Williams - al momento in terza posizione - ma viste le qualifiche sarà dura poter vedere la Rossa sopravanzare il team inglese.

Il circuito di Yas Marina fa parte della nuova generazione di circuiti. Creato dall'architetto Hermann Tilke, presenta ben 21 curve nell'arco di 5.554 metri ed è situato nell'isola artificiale di Yas ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. I punti più caratteristici sono l'uscita box (un vero e proprio tunnel), il lungo rettilineo dopo il tornantino, dove affianco c'è lo spettacolare Ferrari World, e l'hotel che cambia colore situato tra la curva 18 e 19. In programma ci sono ben 55 giri e la gara si svolgerà parzialmente col sole al tramonto e di notte, tutto reso possibile dal grande inpianto di luci presente nella pista.

Da quando è presente nel calendario di Formula 1, il Gran Premio di Abu Dhabi si è svolto 5 volte con il suo debutto nel 2009. Tre sono le vittorie di Sebastian Vettel, una soltanto per Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen. Qui si è deciso il titolo 2010, con la vittoria della gara e del campionato di Vettel e la sconfitta di Webber e di Alonso, rimasto bloccato da un abile Petrov. Nel 2012 Raikkonen ha portato al successo la Lotus per la prima volta nella sua nuova era del Mondiale, nella stagione in cui il campione finlandese è ritornato a guidare una monoposto dopo due anni nel Mondiale Rally.