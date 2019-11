Sic Supermoto Day 2014: Max Biaggi trionfa nella gara All Stars

Si è chiusa ieri la due giorni dedicata all’evento Sic Supermoto Day, manifestazione voluta organizzata per ricordare lo sfortunato pilota MotoGP Marco Simoncelli, scomparso nel 2011 durante la gara di Sepang, in Malesia. Quest’anno, sul circuito internazionale “Il Sagittario”, a Latina, si è svolta la terza edizione dell’evento, che è stato particolarmente seguito dal pubblico italiano. Gli incassi della manifestazione poi saranno devoluti alla Fondazione Tudisco, onlus che si occupa di bambini affetti da gravi patologie, ed alla Fondazione Simoncelli.

L’evento ha avuto inizio sabato mattina con uno spettacolo realizzato dagli Stuntman e Taxi Drifting, con alcuni tifosi che sono saliti a bordo delle auto guidate da professionisti, vivendo così un’emozione unica. Ma sabato mattina ci sono state anche le prime vere sfide: sotto lo sguardo di tifosi giunti da tutta Italia, si sono svolte le qualifiche della “Gara Endurance All Stars”, che avrà luogo domenica pomeriggio. La più rapida nelle prime prove è stata la coppia Mikhalchik-Gazzari, seguiti da vicino da Biaggi-Hermeunen, mentre Dovizioso ha concluso in quarta posizione e Meda, giornalista MotoGP, ha accusato un ritardo di sei secondi dalla vetta. Più emozionanti invece le seconde prove: davanti a tutti c’è la coppia Iddon-Borrella, mentre Biaggi ottiene nuovamente il secondo miglior tempo. Nel pomeriggio invece si è svolta la sfida “MotoGP - SBK”, con quattro piloti del Motomondiale che hanno affrontato quattro piloti delle derivate di serie, in una gara che prevedeva l’eliminazione diretta. È stata questa seconda categoria a trionfare: Christian Iddon infatti si è aggiudicato la sfida, chiudendo davanti ad Andrea Dovizioso e Max Biaggi, rispettivamente secondo e terzo, mentre Mattia Pasini ha ottenuto il quarto posto davanti a Matteo Ferrari, Niccolò Canepa e Leon Haslam, con Niccolò Antonelli primo degli eliminati. Conclusa la sfida, si è svolta una cerimonia per ricordare il pilota Doriano Romboni, scomparso durante la scorsa edizione di questo evento.

Ieri, domenica, è stata l’ultima giornata, con lo svolgimento della “Gara Endurance All Stars”: si trattava di un Gran Premio di 58 giri, come il numero di Simoncelli, da disputare a coppie, con specialisti del Supermotard assieme a campioni della velocità. Alla fine a vincere è stata la coppia Max Biaggi-Mauno Hermeunen, partiti fortissimo da subito e dettando un ritmo forsennato fino alla bandiera a scacchi, che ha chiuso davanti a Dovizioso-Chareyre, secondi a oltre 40 secondi di distacco, e Haslam-Minutilli, terzi. Sfortunato Mattia Pasini, caduto nelle prime fasi di gara, così come Christian Iddon, che ha accusato problemi tecnici alla sua moto.

Si chiude così quindi una terza edizione che ha visto grandi piloti fronteggiarsi nel ricordo di due campioni come loro, i citati Simoncelli e Romboni, e con l’obiettivo di far divertire il pubblico con un evento che ha messo sicuramente in mostra il lato migliore del motociclismo, fatto di solidarietà, come ricordato all’inizio, ma soprattutto di divertimento, coraggio e passione.