San Carlo Team Italia presenta i suoi talenti per il 2015

Nel motociclismo italiano il "Team Italia" ha sempre rappresentato un caposaldo, sin dal 1985 come precisano loro, infatti per la ricorrenza del 30esimo anniversario della nascita di questo progetto si punta solo al massimo con ancora più carica.

Accompagnato da San Carlo sin dal 2013 il Team Italia ha deciso di impegnarsi in entrambi i campionati maggiori della velocità: MotoGP e Superbike, per meglio precisare: Moto3, WSS e STK600. ​

MOTO3

P​er quanto riguarda la Moto3 la moto a disposizione dei due piloti Ferrari e Manzi (al debutto mondiale dopo l'esperienza al CIV e RedBull Rookies Cup) sarà una Mahindra Mahindra MGP3O con centralina dell'orto. (Ricordiamo inoltre che per la prima tappa Manzi verrà sostituito da Bezzecchi per ragioni di età). Si tratta del terzo anno per Matteo Ferrari nel mondiale, mentre del primo per il giovane Manzi, classe '99. Il nuovo direttore sportivo sarà Cristiano Migliorati.

Matteo Ferrari: "Mi sto preparando alla stagione con allenamenti fisici quotidiani, soprattutto andando in moto ogni weekend. Quest'anno ho curato con la massima attenzione i dettagli, seguendo una dieta specifica che ha già prodotto i risultati auspicati. Partiremo carichi per l'inizio della stagione, pronti a dare il massimo per stare nella top-10 tutte le domeniche e trovare una buona costanza di rendimento. Il mio sogno resta il podio: non sarà facile, ma

lavorando bene con la squadra tutto è possibile".

Stefano Manzi: "Sono molto contento di correre per una squadra prestigiosa come il San Carlo Team Italia e di continuare a difendere i colori della Federazione Motociclistica Italiana che mi supporta sin da quando correvo nelle Minimoto. Essendo all'esordio nel Motomondiale il mio principale obiettivo sarà quello di imparare il più possibile: per un rookie il primo anno non è mai facile, ma cercherò, nel corso della stagione, di ottenere qualche buon risultato. Mi sto impegnando al massimo e ce la sto mettendo tutta per raggiungere questo traguardo".

STOCK 600

Per la classe dell'europeo Stock600 e del mondiale WSS (derivate di serie) invece i colori del San Carlo Team Italia andranno a ornare le carene della Kawasaki ZX-6R. E in sella troveremo per la Stock il campione della medesima categoria nel CIV del 2013: Andrea Tucci e l'ex campione italiano SP 2011 sempre con i colori del Team Italia: Michael Ruben Rinaldi. In griglia per la WSS invece presenzierà il campione europeo classe stock 600 del 2014: Marco Faccani.

Andrea Tucci: [sotto in foto, estrema dx]

"E' una grande soddisfazione trovare conferma al San Carlo Team Italia per

la stagione 2015 del Campionato Europeo Superstock 600. Correrò

nuovamente con una squadra molto professionale, dove si respira una

grande armonia al box e si lavora bene insieme. La Kawasaki è una gran

moto ed il team è il riferimento della categoria, cercherò pertanto di dare il

massimo perchè l'obiettivo è vincere il campionato".

Michael Rinaldi: [sotto in foto, centrale]

"Sono contento di tornare al Team Italia dopo le precedenti esperienze del

2011 e 2012 nella Coppa Italia e CIV, due anni fantastici che ci hanno visto

insieme conquistare il titolo italiano Sport Production. Sono davvero

entusiasta di arrivare in una squadra che vince da due anni, ereditando il

posto di Franco Morbidelli e Marco Faccani, che si sono laureati Campioni

nelle ultime due stagioni. Non nascondo che il mio obiettivo è di puntare alla

vittoria del titolo, ma d'altronde correre con il San Carlo Team Italia

nell'Europeo Superstock 600 è un'opportunità unica. Sono molto motivato: in

vista dell'esordio stagionale mi sto allenato duramente, perchè non voglio

deludere nessuno, soprattutto me stesso. Darò più del 100 % in ogni curva,

in ogni singola staccata, per far tesoro di questa splendida occasione e

ripetere i risultati dei piloti che mi hanno preceduto".

Marco Faccani [sotto in foto il primo da sx]

"Quest'anno debutterò nel Mondiale Supersport e non sarà affatto una

stagione semplice, in quanto dovrò imparare quasi metà delle piste presenti

nel calendario. Spero di poter concretizzare una stagione in crescendo,

inizialmente con l'obiettivo di centrare piazzamenti nella top-10, per poi

migliorarmi nel corso del campionato".

I piloti saranno seguiti da uno staff di tutto rispetto che spazia da ex campioni come Stefano Cruciani a figure manageriali di grande spicco come quella di Carlo Pernat per i ragazzi della moto3.

Ecco il video- presentazione della stagione 2015.