Live Formula 1 GP di Melbourne , il risultato della Gara in diretta

La nostra Cronaca termina qua. Ci aspetta una grande stagione . Un saluto da Alessandro Pozzi e Vavel Italia

Arrivabene contento ma non troppo. Filtra ottimismo in casa Ferrari.

Lewis Hamilton taglia il traguardo davanti a Rosberg. La Ferrari di Vettel e' terza! Quarta piazza per Massa. Ultimo a pieni giri e in 5 piazza Felipe Nasr. 6 Ricciardo 7 Hulkemberg ,8 Ericcson ,9 Sainz , 10 Perez, 11 Button

Giro 58 inizia l'ultimo giro. Non ci sono battaglie significative in pista anche se Rosberg non molla

Giro 57 penultimo giro, Hamiltom sembra giocare. Tiene a distanza Rosberg

Giro 56 Ericcson passa Sainz, ora e'8

Giro 55 Vettel mantiene 3.7 secondi su Massa.

Giro 54 Rosberg e' a 1,4 secondi da Hamilton. Dietro lotta per l'8 piazza tra Sainz ed Ericcson

Giro 52 problemi per Button. Via radio viene comunicato al pilota inglese "big Problem"

Giro 51 sia Vettel che Massa stanno spingendo Forte.

Giro 50 2 secondi dividono Rosberg da Hamilton. Dietro Vettel perde da Massa che si fa minaccioso per la rossa.

Giro 48 posizioni abbastanza congelate a dieci giri dal termine

Giro 46 Massa torna a guadagnare su Vettel.

Giro 45 11 monoposto ancora in gara. Ultimo posto per Button

Giro 44 Raikkonen si è' dovuto fermare per evitare sanzioni nel Gp successivo per Unsafe release

Giro 44 Peccato per Kimi che stava disputando un ottimo Gp.

Giro 43 Raikkonen parcheggia la sua ferrari. Problemi per la Rossa. Non problemi tecnici ma problemi legati alla posteriore sinistra non fissata bene

Giro 42 Raikkonen rientra ai Box. E rientra davanti a NASr e Ricciardo

Giro 39 Hamilton risponde a Rosberg. Intanto avvisano e caricano Ricciardo a superare Nasr

Giro 37 Rosberg si avvicina a Hamilton. Il distacco però è' sempre 1.5 secondi

Giro 36 classifica: Ham,Ros,Vet,Mas,Rai,NAS,Ric,Hul,Eri,Per,Sai,But

Giro 35 Drs disabilitato

Giro 34 Verstappen si ferma a bordo pista dopo segnali di fumo dal retrotreno

Giro 33 si ferma anche Verstappen. Tutti hanno fatto la sosta obbligatoria. Vedremo se qualcuno andrà fino alla fine

Giro 33 altro giro veloce per Kimi Raikkonen

Giro 32 Raikkonen guadagna , con gomma più performance, quasi un secondo di media a Felipe Massa

Giro 31 1.31.585 altro giro veloce per Kimi Raikkonen

Giro 30 Raikkonen e' si molto veloce con gomma soft. Tutti gli altri sono su gomma soft

Giro 29 ricordiamo che in pista sono rimaste solo 13 vetture

Giro 28 1.31.681 GIRO VELOCE per Kimi Raikkonen

Giro 27 di ferma anche Rosberg. All' appello del primo valzer di Pit-Stop manca solo Verstappen

Giro 26 si ferma anche Hamilton e Nasr

Giro 25 Vettel si ferma ai box e rientra davanti a Felipe Massa. Intanto problemi ai box per Sainz con la posteriore sinistra

Giro 24 si ferma Ricciardo. Altro Giro più veloce delle Mercedes per Vettel

Giro 23 tolto Massa Vettel guadagna anche sulle Mercedes

Giro 23 inizia il valzer dei pit stop. Giro veloce di Hamilton. Spinge anche vettel che fa segnare i suoi migliori passaggi

Giro 22 Entra Massa ai Box e monta gomma media

Giro 20 posizioni congelate.

Giro 19 Giro Veloce per Kimi Raikkonen, dopo il pit stop la Ferrari vola grazie alle gomme più fresche

Giro 18 Hamilton Risponde a Rosberg. Il binomio Massa/Vettel e' ora a 12 secondi

Giro 16 giro veloce per Rosberg. E si ferma ai box Kimi Raikkonen. Problemi nell'inserire la posteriore sinistra per il finlandese

Giro 15 inizia la fase di degrado Gomme. I tempi iniziano ad alzarsi

Giro 14 Contatto con testa coda per Perez. Button nonostante sia in fondo al gruppo non ci sta a far passare l' ex compagno di squadra

Giro 13 Button molto in difficoltà con la McLaren honda

Giro 12 Dopo la fuga iniziale le Mercedes girano esattamente con lo stesso tempo di Vettel e Massa

Giro 11 Hamilton viene incalzato da Rosberg così come Vettel con Massa. Kimi intanto spinge per passare Ricciardo

Giro 9 Vettel(4) gira con lo stesso tempo di Hamilton

Giro 8 Vettel commette un piccolo errore, perde 2 decimi da Massa. Intanto Raikkonen si fa minaccioso alle spalle di Ricciardo

Giro 7 D'ora in poi si può utilizzare il Drs. Rosberg più veloce di Hamilton. Kimi Raikkonen passa Sainz e si mette in caccia della Red Bull di Ricciardo

Giro 6 Raikkonen dietro Sainz sta perdendo del tempo. Davanti vola Hamilton con il giro veloce

Giro 5 la classifica: Ham,Ros,Mas,Vet,NAS,Ric,Sai,Rai,Ves,hul

Giro 4 Ripartiti. Hamilton si prende un grande vantaggio. Dietro Nasr infila Sainz che viene infilato anche da Ricciardo

Giro 3 di 58. Safety car rientra. Già tolta la monoposto dal tracciato

Giro 2 Raikkonen e' stato toccato prima da Sainz e poi tocca Nasr che innesca la carambola su Maldonado. Intanto rientra ai box e si ritira Grosjean. Inizio da dimenticare per la Lotus nonostante i buoni propositi delle qualifiche

Giro 1 Buonissima partenza anche per Carlos Sainz .

Giro 1 Prima curva subito problemi per Raikkonen che problem te si tocca con Vettel. Maldonado a muro e subito Safety Car

Giro 1: Rossoooooo via via via Partiti!

06:00 via anche le termocoperte! I piloti lasciano la griglia di partenza!!

05:54 Griglia sgombrata. Ci siamo! Pronti ad una stagione di Formula 1 emozionante!

05:50 E' il momento del casco. Meno 10 minuti e poi gas!

05:45 15 minuti al via, l'adrenalina sale molto, ora c'è il pilota con la sua "bella".

05:41 Problemi anche per Kyvat. Dopo essere andato sulla ghiaia in curva 3 parcheggia la propria Red Bull prima delle ultime due curve. Quanti Problemi per questa Red bull

05:40 finalmente anche le monoposto prendono la via della pista. Intanto Kevin Magnussen parcheggia la propria McLaren , fumo dal retrotreno.

05:30 Gran Premio ricco di novità e di un piccolo record. A firmarlo e' Max Verstappen. Il pilota figlio d'arte sarà il più giovane pilota un formula 1 di sempre vista la sua giovane età. Solo 17 anni!

05:20 Inizia a Popolarsi la griglia di partenza. Arrivano i treni di gomme. Ogni squadra si posiziona sulla piazzola di partenza del pilota. Si aspettano solo le auto. MENO DI un'ora al via della stagione 2015

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta live e del Gp di Melbourne, la F1 riapre i battenti, come di consueto in Australia. La Ferrari, rinnovata, lancia la sfida alla Mercedes, mentre la Williams si candida al ruolo di sorpresa. Quale destino per la McLaren orfana di Alonso in quest'esordio?

Dopo una stagione trionfale Mercedes si rispresenta anche in questa annata con una macchina Spaziale, nettamente superiore a tutti e tutto. Rosberg ed Hamilton molto motivati a fare meglio del compagno "amico". La leadership può essere messa in discussione dalla rossa di Maranello che grazie ad un passo gara molto interessante può essere considerata come la possibile guasta feste del dominio delle frecce d'argento. Uno sguardo particolare anche alla Williams che di certo non si tira indietro per lo meno per agguantare l'ultimo posto del podio.

Formula 1 pericolosa: Nell'ultimo periodo bisogna registrare purtroppo dei bruttissimi avvenimenti accaduti. In primis Jules Bianchi poi Alonso. Circostanze poco chiare, sopratutto per il pilota spagnolo che non sarà al via del GP di Australia. Speriamo in una maggiore chiarezza e sicurezza per questi eroi che ogni volta scendono in pista rischiando la propria vita per inseguire un sogno. "Motorsport is dangerous"

In casa Ferrari dopo anni legati ad Alonso, considerato da molti il miglior pilota in circolazione, si è' deciso di puntare su Sebastian Vettel. Il pluricampione, iridato con Red Bull, dopo un anno difficile sia per colpa di una vettura non molto competitiva che per un un compagno molto forte e agguerrito. Anno nuovo, vita nuova anche per Fernando Alonso che ha deciso di sposare il ritorno in Formula 1 di Honda come propulsore affiancato al marchio McLaren. Red Bull forte di un vivaio molto competitivo ha deciso di promuovere di grado l'italo-russo Danil Kyvat.

In prova, Mercedes con margine davanti a tutti. Pole per Lewis Hamilton, distanziato il compagno di squadra Rosberg. Terza piazza, nel finale, per Massa. La Williams lancia il guanto di sfida alla Ferrari per la terza piazza. Vettel e Raikkonen occupano quarta e quinta posizione a un'incollatura dall'ex ferrarista Massa. La sensazione, in casa Ferrari, è di un progresso rispetto allo scorso anno, ma la Mercedes rappresenta al momento qualcosa di irraggiungibile.

I tempi delle prove:

Lewis HAMILTON – Mercedes 1.26.327

Nico ROSBERG – Mercedes +0.594

Felipe MASSA – Williams Mercedes +1.391

Sebastian VETTEL – Ferrari +1.430

Kimi RAIKKONEN – Ferrari +1.463

Valtteri BOTTAS – Williams Mercedes +1.760

Daniel RICCIARDO – Red Bull Racing Renault +2.002

Carlos SAINZ – STR Renault +2.183

Romain GROSJEAN – Lotus Mercedes +2.233

Pastor MALDONADO – Lotus Mercedes +3.153

Felipe NASR – Sauber Ferrari 1.28.800

Max VERSTAPPEN – STR Renault 1.28.868

Daniil KVYAT – Red Bull Racing Renault 1.29.070

Nico JULKENBERG – Force India Mercedes 1.29.208

Sergio PEREZ – Force India Mercedes 1.29.209

Marcus ERICSSON – Sauber Ferrari 1.31.376

Jenson BUTTON – McLaren Honda 1.31.422

Kevin MAGNUSSEN – McLaren Honda 1.32.037

La Red Bull inizia il corso senza Vettel con diversi problemi, come si può notare dai tempi Ricciardo, il migliore, è solo settimo. Anno di transizione per la scuderia pluridecorata prima del ritorno in auge della Mercedes?

L'analisi curva per curva: IL GIRO. Il circuito presenta due zone DRS, entrambe nel primo settore, con un unico detection point. Lanciati a tutta velocità sul rettilineo di partenza - prima zona DRS - si affronta subito uno dei tratti più impegnativi: la chicane di curve 1 e 2 che richiede una frenata decisa al cartello dei 100 metri con scalata fino alla terza marcia per poi sfruttare il cordolo interno della seconda curva in piena accelerazione. Qui i cavalli del motore sono importanti quanto la pulizia della traiettoria del pilota, poichè uscire fortissimo da curva 2 è fondamentale per affrontare il secondo rettilineo - l'altra zona DRS - in fondo al quale la staccata di curva 3 rappresenta uno dei migliori punti di sorpasso del circuito: frenata ai 100 metri con scalata dalla settima/ottava marcia alla seconda, in cui l'attacco può essere portato sia all'interno che all'esterno. Infatti, subito dopo c'è la curva 4 (a sinistra) perciò spesso i piloti sfruttano l'incrocio di traiettorie, siccome l'esterno in curva 3 si trasforma in interno nella successiva. Successivamente si affronta la curva 5, una piega a destra che si percorre "a tavoletta", prima di arrivare al gruppo formato dalle curve 6,7 e 8 che rappresenta un altro grattacapo per i piloti: innanzitutto, la frenata è difficile per via dell'ombra formata dagli alberi proprio sui cartelli che indicano la distanza dalla prima curva 6 (a destra), poi, subito dopo l'apice della 6, si sfrutta il cordolo (a sinistra) della curva 7 per poi piegare di nuovo verso destra percorrendo la 8 in piena accelerazione. Qui senza la traiettoria perfetta e senza potenza sui regimi medi si può perdere davvero molto tempo! Curva 8 è una lunga piega a destra alla cui uscita è già il momento di prepararsi alla frenata per affrontare la chicane delle curve 9 e 10. Altra frenata dura in cui si passa dalla settima alla terza marcia (dai quasi 300 km/h ai circa 120 di percorrenza) per affrontare la 9 a destra e poi accelerare lungo il cordolo interno della 10 (situazione molto simile alle curve 1 e 2). Segue un lungo curvone a sinistra, che le vetture di Formula 1 possono permettersi di considerare come un rettilineo, prima della chicane delle curve 11 e 12. Questa è una chicane ad altissima velocità per veri temerari! Nel sinistra-destra che si affronta in quinta e sesta marcia è importante sfruttare i cordoli, ma non troppo perchè un uso eccessivo comprometterebbe il bilanciamento della macchina con testacoda quasi garantito! Dopo l'ultimo rettilineo si arriva alla staccata di curva 13 in cui i piloti si cimentano nella frenata più dura del giro. Qui, di regola, bisogna sfruttare bene l'accelerazione in uscita, ma la traiettoria in gara si presta a interpretazioni diverse a seconda se si vestono i panni di chi cerca di sorpassare o di chi si difende: il primo cercherà di ritardare la staccata per entrare col muso davanti al suo avversario, sperando di essergli davanti in uscita dato che lui dovrà tornare sul gas con molta calma; il secondo, viceversa, si difenderà anticipando la frenata per poter accelerare prima. Segue curva 14, sempre a destra, che si percorre alzando il piede dall'acceleratore (in caso di gomme consumate, il piede è meglio toglierlo!), prima di scalare fino in seconda marcia per la lenta curva 15 a sinistra. Tra la 15 e la 16 c'è il detection point per il DRS, in questo tratto i piloti cercano di allargarsi il più possibile per percorrere la curva 16 a tutta velocità ritornando sul rettilineo di partenza.