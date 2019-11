MotoGP, Brno: nelle seconde libere Marquez davanti a Lorenzo. 3° Iannone

Nella prima giornata di libere sul circuito di Brno, il testa a testa è tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Continua il duello visto ad Indianapolis, ma el cabroncito non riesce a scendere sotto il tempo fatto segnare questa mattina da Lorenzo 1'56.499. Lavoro strano per entrambi i piloti, il primo entra ai box per lo spurgo dei freni e dopo 4 giri rientra per lo stesso lavoro, mentre Lorenzo preferisce gestire questa sessione sul circuito di Brno con round più corti e continue piccole modifiche. Per lui anche prove comparative con la seconda moto e con il relativo diverso setting.

Tutti (o quasi) giù per terra. I piloti non migliorano di molto le prestazioni della mattina e l'asfalto di Brno patisce il clima rovente, pista scivolosa sopratutto nelle ultime fasi della sessione e la maggior parte dei piloti fatica a trovare il grip. Protagonista di una delle numerose cadute è Andrea Dovizioso, che commenta così la propria perlessità sull' evento: "Pista scivolosa, poco grip e tante buche. Sono cadute molto strane, tutte molto strane. Voglio rivedere la mia caduta per capire meglio cos'è successo, è strano che riveda la caduta perchè di solito un pilota lo capisce più o meno sempre." Chiude con il 6° tempo e punti interrogativi a cui dare subito una risposta in previsione delle qualifiche di domani pomeriggio.

A terra anche Valentino Rossi alla staccata della curva 13, a pochi minuti dall'inizio delle seconde libere della giornata, come conseguenza del fumo e della relativa perdita di liquidi dalla moto di Dani Pedrosa, appena transitato e successivamente scivoltato nella curva successiva. Nessuna conseguenza per Rossi, che riprende il turno dopo 25min di stop obbligatorio ai box, compromettendo però il lavoro di messa a punto che aveva in mente. Situazione differente per il pilota Honda n°26, che reclama dolore a caviglia e piede sx. Dal box Suppo commenta sulle condizioni di Dani : "Ha molto male al piede e caviglia sinistra, speriamo non ci sia nulla di rotto. Ora è nel retrobox con del ghiaccio, sicuramente andrà in clinica mobile a fare delle radiografie. Il motivo della caduta è stata una perdita d'olio dalle forcelle."

A pochi secondi dalla bandiera a scacchi, giù anche Marquez alla curva 7, senza conseguenze e riesce ugualmente a mantenere la sua posizione, primo davanti a Lorenzo.

Da segnalare l'ottimo turno di Bradl, approdato ad Indianapolis in sella alla Aprilia del Team Gresini per la prima volta, sta ottenendo risultati positivi anche a dispetto del suo compagno di squadra Bautista. Chiude con il 15esimo tempo staccando di 5 posizioni il "veterano" di casa Aprilia.

RISULTATI E TEMPI FP2:

1) 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 1'56.513



2) 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1'56.589 0.076 / 0.076

3) 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 1'56.750 0.237 / 0.161

4) 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1'57.074 0.561 / 0.324

5) 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1'57.078 0.565 / 0.004

6) 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 1'57.178 0.665 / 0.100

7) 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1'57.202 0.689 / 0.024

8) 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 1'57.229 0.716 / 0.027

9) 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1'57.494 0.981 / 0.265

10) 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 1'57.544 1.031 / 0.050

11) 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 1'57.575 1.062 / 0.031

12) 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1'57.607 1.094 / 0.032

13) 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 1'57.718 1.205 / 0.111

14) 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 1'57.860 1.347 / 0.142

15) 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1'58.484 1.971 / 0.624

16) 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 1'58.512 1.999 / 0.028

17) 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1'58.631 2.118 / 0.119

18) 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 1'58.678 2.165 / 0.047

19) 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 1'58.812 2.299 / 0.134

20) 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1'59.120 2.607 / 0.308

21) 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 1'59.305 2.792 / 0.185

22) 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 1'59.482 2.969 / 0.177

23) 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 1'59.680 3.167 / 0.198

24) 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Yamaha Forward 2'00.781 4.268 / 1.101

25) 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 2'01.261 4.748 / 0.480