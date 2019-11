Diretta del Gp d'Italia 2015 in Mondiale Formula 1: trionfo di Hamilton, Vettel secondo

GIRO 53, TOP TEN: HAM - VET - MAS - BOT - RAI - PER - HUL - RIC - ERI - KVY

Si chiude così la diretta del GP d'Italia, svoltosi all'autodromo di Monza. Vavel vi dà appuntamento al prossimo GP, in programma a Singapore tra due settimane, dal 18 al 20 settembre.

Si è svolto quindi il Gran Premio di Monza: la vittoria va al pilota Mercedes Lewis Hamilton, che dimostra nuovamente il dominio assoluto di quest'anno. La seconda posizione di oggi va al ferrarista Sebastian Vettel, che conquista uno splendido podio davanti al pubblico di casa. Terzo è Felipe Massa, che anche se in Williams è comunque rimasto nel cuore dei tifosi della rossa, come si è sentito al momento della premiazione sul podio. Il quarto posto è di Valtteri Bottas, che precede l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen, autore dopo l'errore iniziale di una rimonta di carattere dall'ultima posizione.

Una notizia che potrebbe far scalpore è questa: sembra che la Mercedes possa finire sotto investigazione per non aver rispettato il corretto valore della pressione delle gomme. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

Inno inglese e tedesco per Hamilton e la Mercedes. L'atmosfera è davvero magica, così come si fa sentire la voce del pubblico al momento della consegna del trofeo al pilota Ferrari Sebastian Vettel, che ringrazia.

I tre piloti che saliranno sul podio si presentano al parco chiuso, dove vengono accolti calorosamente dalle rispettive squadre. Si fanno sentire i tifosi, protagonisti della classica invasione di pista per correre a festeggiare i piloti sul podio. Di rito ormai le parole in italiano che Vettel riserva alla sua squadra via radio: "Grazie ragazzi, grazie Ferrari, forza Monza sempre!"

BANDIERA A SCACCHI!! E' LEWIS HAMILTON A CONQUISTARE LA VITTORIA SUL TRACCIATO DI MONZA. LA SECONDA POSIZIONE VA ALLA FERRARI DI SEBASTIAN VETTEL, SALUTATO DAI TIFOSI SUGLI SPALTI, MENTRE E' TERZO FELIPE MASSA.

Giro 52 - Si accende all'ultimo giro la battaglia per il terzo gradino del podio tra le due Williams: Massa sarebbe sul podio, ma Bottas non demorde.

Giro 51 - COLPO DI SCENA!! ROSBERG E' COSTRETTO A FERMARSI A BORDO PISTA PER UN PRINCIPIO DI INCENDIO SULLA SUA VETTURA!! Il tedesco, terzo finora, è stato fermato da un nuovo problema al motore.

Giro 50 - Bel sorpasso di Raikkonen su Perez, con il messicano che cerca di rispondere, ma alla fine il finlandese riesce ad avere la meglio ed a conquistare la sesta piazza.

Giro 48 - Raikkonen ha ormai annullato il distacco da Perez e si prepara alla battaglia per la sesta posizione.

Giro 45 - Le posizioni sembrano congelate: Hamilton continua la sua corsa in testa, mentre Vettel perde costantemente dal pilota inglese. Da tenere d'occhio Rosberg dietro di lui, che giro dopo giro continua a guadagnargli qualcosa. Seguono Massa, Bottas e Perez, davanti a Raikkonen che ha ridotto a due secondi il distacco dal messicano. Chiudono la top ten Hulkenberg, Ericsson e Ricciardo.

Giro 43 - E' presente al Gran Premio anche George Lucas, famoso soprattutto per essere il "papà" della saga di Star Wars.

Giro 42 - A partire da Sainz, in dodicesima posizione, i piloti sono ormai doppiati. Seguono Verstappen, Nasr, Button, Alonso, Stevens e Merhi, che chiude la classifica con due giri di ritardo dal capoclassifica.

Giro 38 - Battaglia tra Nasr e Verstappen, con il più giovane che riesce ad effettuare un bel sorpasso sul pilota brasiliano, guadagnando così la tredicesima posizione.

Giro 36 - Hamilton si mantiene stabilmente al comando con un vantaggio di 21 secondi su Vettel a suon di giri record, mentre Rosberg, terzo, sta cercando di rimontare sul ferrarista. Quarta e quinta posizione per le Williams di Massa e Bottas, mentre Raikkonen in settima posizione ed in costante rimonta ha un passo nettamente migliore di Perez che lo precede.

Giro 31 - L'unico pilota in top ten a non essersi ancora fermato ai box era Ricciardo, che al contrario degli altri ha iniziato la gara con gomme medie per cercare di recuperare quanto più possibile. In questo giro si ferma anche l'australiano, che riparte con gomme soft.

Giro 29 - Brividi durante il rientro di Raikkonen al box: la Manor di Merhi rischia di tamponare il finlandese, evitandolo di un soffio. Nessun problema al pit stop, con Raikkonen che torna in pista in decima posizione.

Giro 27 - Si ferma anche Hamilton, che rientra in pista sempre in prima posizione e con gomme medie. Raikkonen è l'unico dei piloti di testa a non essersi ancora fermato. Si accende la battaglia tra il finlandese e Rosberg per il terzo posto.

Giro 26 - Pronti gli uomini Ferrari per Vettel, che in poco meno di due secondi riesce a tornare in pista in seconda posizione, con gomme medie.

Giro 25 - Più rapido il pit stop di Perez, che rientra in pista in ottava posizione. Hamilton, Vettel e Raikkonen sono attualmente gli unici che devono ancora fermarsi.

Giro 23 - Pit stop di ben quattro secondi per Bottas, che quindi al rientro perde la posizione su Rosberg, così come successo precedentemente al compagno di squadra.

Giro 20 - Pit stop di Massa, che riparte poco dopo, mentre Raikkonen effettua il sorpasso su Ericsson, guadagnando la quinta posizione. Sosta anche per Verstappen. La durata di media in questo momento si aggira attorno ai tre secondi.

Giro 19 - Primo pit stop importante: si ferma Rosberg, che passa dalle gomme morbide della partenza alle medie. Ai box anche Hulkenberg.

Giro 15 - Il vantaggio di Hamilton su Vettel è in media di mezzo secondo a giro, sesto guadagno che ha il tedesco sui piloti Williams e su Rosberg. E' battaglia per la dodicesima posizione tra Button e Verstappen, con il giovanissimo esordiente che con una bella manovra riesce ad avere la meglio sul pilota inglese della McLaren-Honda.

Giro 14 - Si accende la battaglia tra Bottas e Rosberg per la quarta posizione: è quasi contatto tra i due, ma il finlandese rimane momentaneamente davanti al tedesco.

Giro 11 - Vengono comminati cinque secondi di penalità a Sainz per essere uscito dal tracciato. Il pilota spagnolo rientra immediatamente ai box e, dopo la penalità, i meccanici effettuano il cambio gomme: Sainz rientra in pista con gomme soft, dopo essere partito con le medie.

Giro 9 - Il vantaggio del leader della gara sul ferrarista è ormai oltre i quattro secondi, mentre provvisoriamente sul podio c'è Massa, che precede il compagno di squadra Bottas. Un team radio Mercedes avvisa Rosberg di stare attento ai freni: sembra che le temperature siano già molto alte, cosa che potrebbe avere qualche effetto sulla gara del tedesco.

Giro 7 - Continua la rimonta di Raikkonen, che dopo essersi liberato di Sainz e Ricciardo guadagna ora la nona posizione su Button. Aumenta il vantaggio di Hamilton su Vettel, con le posizioni dietro che rimangono per ora invariate.

Giro 2 - Si ferma in una via di fuga la Lotus di Grosjean, mentre Maldonado rientra ai box, ritirandosi poco dopo. Raikkonen sta rimontando e riesce già a guadagnare la dodicesima posizione, ponendosi in lotta con Sainz e Ricciardo.

Giro 1/53 - Scattano benissimo la Mercedes di Hamilton e la Ferrari di Vettel, mentre Raikkonen rimane fermo allo scatto precipitando in ultima posizione. Ottimo lo spunto anche di Massa e Bottas, che guadagnano la terza e la quarta posizione, mentre è brutta anche la partenza di Rosberg, ora sesto.

SI SPEGNE IL SEMAFORO!!!! HA UFFICIALMENTE INIZIO IL GRAN PREMIO D'ITALIA!!

14.00 - Si parte per il giro di ricognizione, utile ai piloti per scaldare le gomme in vista della partenza. Tracciato di grandi velocità ma anche di brusche frenate, che sollecitano molto i freni delle vetture.

13.58 - Prime posizioni in griglia occupate dal poleman Lewis Hamilton, seguito da Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Nico Rosberg, Felipe Massa e Valtteri Bottas. In fondo alla griglia le due McLaren, le due Red Bull e le due Toro Rosso, retrocessi per aver sostituito il motore, avendo già finito il numero di motori concessi in una stagione.

13.56 - Il circuito di Monza è sicuramente uno in cui si registrano le velocità più elevate in tutta la stagione. Kimi Raikkonen è stato l'unico dei piloti in griglia a superare la velocità di 370 km/h.

13.53 - A seguire il Gran Premio d'Italia ci sono anche il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il Presidente della Ferrari Sergio Marchionne ed il Presidente del Coni Giovanni Malagò, qui assieme al patron della F1 Bernie Ecclestone.

13.47 - In griglia di partenza si alzano le voci dei ragazzi de Il Volo, che intonano l'Inno di Mameli sotto un cielo che si tinge dei colori della nostra bandiera per il passaggio delle Frecce Tricolori. L'atmosfera è davvero magica sul tracciato di Monza.

13.45 - Un quarto d'ora alla partenza: le gradinate si accendono del colore rosso, a testimoniare i moltissimi tifosi accorsi a supportare i ragazzi di Maranello. Foto pubblicata dal profilo ufficiale della Scuderia Ferrari.

Ecco una foto che ritrae i piloti che salutano il pubblico durante la parata inauguale di questo Gran Premio.

13.25 - Interrogato sul suo sentirsi o meno più italiano, vista la squadra per cui corre, Sebastian Vettel si lascia andare ad una battuta: "Sì, perché sono sempre in ritardo! Io sono tedesco, non dovrebbe succedermi!" Il pilota si mostra rilassato e si dice ottimista per la gara di oggi. In chiusura, d'obbligo alcune parole in italiano per i tifosi: "Voglio vincere questa gara a Monza!"

13.20 - Preoccupazione in casa Mercedes per i motori, soprattutto su quello di Rosberg. Ulteriori controlli hanno rivelato che ieri si è trattato di una perdita nell'impianto di raffreddamento, che ha provocato problemi al raffreddamento del motore. Il pilota tedesco è costretto quindi a usare il motore utilizzato già a Spa, ma in scuderia si dicono fiduciosi per la gara.

13.16 - Ospiti d'onore i ragazzi de Il Volo, vincitori a Sanremo l'anno scorso, che tra poco scalderanno il pubblico sugli spalti ed a casa cantando il nostro Inno di Mameli.

13.12 - Splende il sole sull'autodromo di Monza. Ricordiamo: in pole position c'è Lewis Hamilton, ma accanto a lui troviamo la prima Ferrari, quella di Kimi Raikkonen. Terza piazza per Sebastian Vettel, affiancato a Nico Rosberg, mentre la terza fila è delle Williams, con Felipe Massa a precedere Valtteri Bottas.

13.05 - Poco meno di un'ora al Gran Premio d'Italia: cresce l'attesa per un appuntamento particolarmente sentito per i tifosi italiani, che si aspettano come sempre una gara molto emozionante.

Buongiorno e benvenuti al dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1: siamo al Gran Premio d'Italia, tappa storica e importante soprattutto per gli appassionati italiani, accorsi sullo storico tracciato di Monza fin dai giorni scorsi per mostrare tutto il loro supporti ai loro beniamini.

Lo storico autodromo di Monza è uno dei più antichi del mondo, assieme a Indianapolis, Spa-Francorchamps, Brooklands (oggi ormai in disuso) e Montlhéry, nonché il più rapido dopo i cambiamenti realizzati a Silverstone: i quattro rettilinei presenti permettono ai piloti di raggiungere velocità addirittura superiori ai 330 km/h. Dal 1922, anno della sua inaugurazione, ha ospitato quasi ininterrottamente il Gran Premio d'Italia di Formula 1. Anche questo tracciato ha subito molti cambiamenti nel corso degli anni: la sua lunghezza attuale è di 5793 metri, che si snodano in dodici curve, le più famose delle quali sono sicuramente la Parabolica, la variante Ascari e le curve di Lesmo. Il record del tracciato in 1:21.046 appartiene dal 2004 all'allora pilota Ferrari Rubens Barrichello, che lo realizzò durante la gara disputatasi il 12 settembre di quello stesso anno.

Non c'è certezza però per quanto riguarda il futuro di Monza: il patron della Formula 1 Bernie Ecclestone infatti ha confermato in questi giorni l'improbabilità attuale di un rinnovo con il circuito oltre il 2016 a causa di problemi economici riguardanti l'organizzazione dell'evento. "Il fatto è che noi abbiamo qualcosa da vendere e loro devono decidere se sono interessati a comprarlo. Rinnovo improbabile? Al momento direi di sì, sulla base del fatto che non vogliono pagare." "Il prezzo che chiediamo è lo stesso che gli altri organizzatori stanno pagando in Europa” ha continuato Ecclestone, “Non dovrebbe essere un dramma, ma per ora non sono stati in grado di chiudere l'accordo, probabilmente per un sacco di motivi. Non vogliono pagare e quindi non vedo perchè Monza dovrebbe ricevere un trattamento particolare rispetto ad altri circuiti. Nel precedente rinnovo hanno ottenuto uno sconto molto forte che vorrebbero confermare. Monza sarebbe una grave perdita per il mondo della Formula Uno, ma le condizioni sono cambiate rispetto a tre anni fa. Hanno goduto di qualcosa che non si potrà replicare in futuro. Possibilità di rinnovo? Sono pessimista e penso che al momento sia un’opzione abbastanza improbabile” ha concluso il numero uno della F1.

Ma passiamo ora ai valori in pista riassumendo ciò che è successo nella giornata di ieri. Le qualifiche hanno confermato nuovamente la tendenza mostrata quest'anno: Lewis Hamilton ha ottenuto infatti l'undicesima pole position stagionale, un dominio praticamente assoluto finora del pilota Mercedes, Questa volta però le primissime posizioni presentano qualche piacevole variante per i tifosi della Ferrari: Kimi Raikkonen infatti scatta dalla seconda casella in griglia, accanto al campione del mondo in carica, mentre Sebastian Vettel apre la seconda fila, davanti all'altra Mercedes di Nico Rosberg, lasciando intravvedere un duello per le posizioni del podio che potrebbe essere esclusivamente tra la squadra tedesca e la scuderia di Maranello. Terza incomoda potrebbe essere la Williams, con Felipe Massa e Valtteri Bottas che occupano la terza fila, mentre sarà più complicato per Red Bull e McLaren, con i piloti che scatteranno dal fondo a causa di alcune penalità.

I numeri parlano chiaro: quella di Lewis Hamilton è la pole position numero 49 in carriera, l'undicesima stagionale e la settima consecutiva. Cifre da record, visto che solo il compianto campione brasiliano Ayrton Senna nel biennio 1988/89 aveva saputo fare di meglio. "Oggi è andata molto bene” ha dichiarato il pilota inglese in conferenza stampa, “ma in Ferrari hanno fatto un buon lavoro e sono molto vicini. Bisogna dire però che anche la nostra squadra ha fatto un gran lavoro, sia qui che in sede, quindi devo ringraziarli perché se abbiamo ottenuto questo risultato è grazie a loro."

Come detto, i risultati ottenuti ieri dalle rosse fanno sognare i tifosi: Kimi Raikkonen scatterà dalla seconda posizione in griglia, ottenendo il miglior risultato stagionale. Dopo aver accusato spesso e volentieri problemi sia di traffico che meccanici, il pilota finlandese riesce finalmente a conquistare un buon piazzamento che gli permette di vedere in chiave ottimistica la gara di oggi. "Credo che se guardiamo ora i risultati siamo sorpresi anche noi stessi" ha dichiarato il ferrarista in conferenza stampa. "Monza non è il circuito dove andiamo più forte, anche se ci aspettavamo comunque un weekend competitivo. Non siamo andati bene come nelle libere di stamattina, ma è bello fare proprio qui le migliori qualifiche dell’anno come team, anche per tutti i tifosi che ci sono a Monza. Speriamo di poter fare una buona gara domani, cerchiamo di fare il meglio per i fan."

Ottime anche le qualifiche di Sebastian Vettel, sempre veloce e costante fin dalle libere, che oggi scatta dalla terza casella in griglia. Scontato quasi pensare che l'obiettivo del tedesco sia cercare di ottenere il terzo successo stagionale, e sarebbe un'ottima occasione riuscirci proprio sul tracciato della scuderia di casa, lo stesso che nel 2008 lo vide trionfare per la prima volta nel mondiale di Formula 1 alla guida sempre di una macchina italiana, quella della Toro Rosso. "Siamo sorpresi, è un risultato fantastico, anche perché siamo comunque molto vicini a Lewis" ha dichiarato Vettel. "Questo ci dà molta fiducia per domani. La qualifica qui è stata speciale, per me era la prima in rosso. Erano tutti in piedi ad esultare con le bandiere al vento...cerco di prendere tutto e di godermi la giornata anche domani. Mi piacerebbe salire sul podio, mi dispiace per Lewis, ma sarebbe bello se per una volta non ci fosse una Mercedes davanti a tutti. Però dobbiamo essere realisti, domani sarà una gara difficile, ma vedremo cosa riusciremo a fare."

Il più deluso dei primi è senza dubbio Nico Rosberg, che ha accusato qualche problema in più fin dalle libere e si è visto costretto addirittura a cambiare motore montandone uno più "vecchio", fatto questo che ha influito sul suo rendimento in qualifica. "Prima di partire per le qualifiche abbiamo cambiato il motore" ha dichiarato il pilota tedesco dopo le qualifiche, "montandone uno vecchio che ha già fatto sei gare, e questo ci è un po' costato per quanto riguarda il rendimento sul giro. Un po' spiace perché siamo in quarta posizione, dietro a entrambe le Ferrari: la cosa più difficile domani in gara sarà passarle. Abbiamo circa lo stesso ritmo, quindi bisognerà inventarsi qualcosa a livello di strategia, perché sarà difficile stare davanti a entrambe."

La classifica delle qualifiche di ieri:

1. L. HAMILTON – Mercedes 1.23.397

2. K. RAIKKONEN – Ferrari 1.23.631

3. S. VETTEL – Ferrari 1.23.685

4. N. ROSBERG – Mercedes 1.23.703

5. F. MASSA – Williams Mercedes 1.23.940

6. V. BOTTAS – Williams Mercedes 1.24.127

7. S. PEREZ – Force India Mercedes 1.24.626

8. R. GROSJEAN – Lotus Mercedes 1.25.054

9. N. HULKENBERG – Force India Mercedes 1.25.317

10. M. ERICSSON – Sauber Ferrari 1.26.214

11. P. MALDONADO – Lotus Mercedes 1.24.525

12. F. NASR – Sauber Ferrari 1.24.898

13. C. SAINZ JR – STR Renault 1.25.618

14. D. KVYAT – Red Bull Racing Renault 1.25.796

15. D. RICCIARDO – Red Bull Racing Renault No Time

16. J. BUTTON – McLaren Honda 1.26.058

17. F. ALONSO – McLaren Honda 1.26.154

18. W. STEVENS – Marussia Ferrari 1.27.731

19. R. MERHI – Marussia Ferrari 1.27.912

20. M. VERSTAPPEN – STR Renault No Time