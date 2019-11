Test di Sepang, day 2: i commenti

I commenti dei protagonisti alla seconda giornata di test sulla pista di Sepang.

Danilo Petrucci (Ducati Pramac)

“Sono felice del risultato. Siamo stati veloci e abbiamo fatto il massimo considerando quanto occorso a Loris Baz. Finire la giornata in testa dà soddisfazione, il team ha svolto un ottimo lavoro, anche se ovviamente il risultato non è così rappresentativo. Nel pomeriggio non sono stato rapido quanto avrei voluto e questa resta la nostra priorità per domani. Siamo ancora lontani dai top rider ma proveremo comunque ad avvicinarci”.

Jorge Lorenzo (Yamaha Movistar)

“Continuiamo ad avere un buon feeling, malgrado la scivolata (in curva 5, ndr) dovuta all’asfalto rovente e alla gomma anteriore dura, con cui mi trovo peggio. Nel pomeriggio, con la morbida all’anteriore e la hard dietro (obbligata dal crash di Baz, ndr), ho ritrovato la stessa confidenza di ieri e sono stato il più veloce in pista, migliorando di mezzo secondo il mio miglior tempo. Abbiamo ancora un margine consistente da esprimere e questo è positivo”.

Valentino Rossi (Yamaha Movistar)

“Sono soddisfatto. Abbiamo svolto una gran mole di lavoro e raccolto parecchi dati utili a comprendere quale direzione seguire. Sono stati fatti progressi sul set up e ho migliorato significativamente nel passo e nel giro secco. Attualmente giro più con la moto più simile alla versione 2015. Domani proveremo entrambe ancora una volta e, forse, potremmo impiegare la nuova su un’altra pista, magari Phillip Island, per poi decidere definitivamente quale delle due utilizzare”.

Casey Stoner (Ducati Team)

“E’ stata una buona giornata. Girare in pista insieme agli altri, con l’asfalto più gommato, ci ha dato indicazioni più concrete su dove ci troviamo rispetto alla concorrenza. Avevamo molte cose da testare ma, sfortunatamente, l’incidente di Baz ha sconvolto i nostri programmi. Abbiamo avuto riscontri positivi dall’elettronica, dal freno motore, dalla frizione e da ogni area della moto, raccogliendo molti dati da cui proseguire”.

Marc Marquez (Honda Hrc)

“Abbiamo fatto passi avanti rispetto a ieri anche se siamo ancora incostanti. Dobbiamo analizzare bene i dati raccolti per capire cosa funziona e cosa no, domani avremo ancora molto lavoro da svolgere. Oggi abbiamo usato la stessa evoluzione di motore su entrambe le moto a disposizione per avere gli stessi riferimenti con l’elettronica che stiamo testando”.

Andrea Dovizioso (Ducati Team)

“E’ stato un giorno anomalo per diverse ragioni. Abbiamo avuto dei problemini che ci hanno rallentato parecchio, condizionando l’intera giornata. Stamani mi sono fatto un’idea migliore di come sfruttare le gomme Michelin dopo aver osservato le traiettorie degli altri piloti. Siamo ancora indietro sul passo e c’è ancora molto da fare”.

Loris Baz (Avintia Racing)

“Ho iniziato bene, migliorando il crono di ieri con la gomma morbida. Poi il problema sulla posteriore che mi ha sbalzato dalla moto a 290 km/h. Fortunatamente sono illeso anche se un po' dolorante. I meccanici hanno fatto un lavoro incredibile rimettendomi in pista per le ultime due ore ma mi sentivo un po’ stanco in sella e ho deciso di non prendere rischi inutili”.