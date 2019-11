Ufficiale: Max Verstappen sostituisce Kvyat in Red Bull da Barcellona

Le voci di mercato circolavano da settimane e davano per certo l’approdo di Max Verstappen in Red Bull a partire dal prossimo anno, con annuncio a Spa-Fracochamps. Gli eventi del Gran Premio a Sochi della settimana scorsa però hanno ribaltato la situazione a Milton Keynes. Daniil Kvyat si è reso protagonista di ben due tamponamenti alla Ferrari di Sebastian Vettel, costringendolo a terminare la gara alla terza curva del primo giro. Il tedesco non ha digerito l’azione del pilota russo, dopo aver battibeccato già due settimane prima in Cina per un ingresso proprio di Kvyat troppo audace, secondo il ferrarista.

A Milton Keynes si è deciso così di giocare d’anticipo e promuovere il giovane talento olandese ai danni del russo, su cui tutti hanno puntato il dito. La Red Bull ha infatti annunciato che già a partire dal Gran Premio di Spagna, in programma la settimana prossima al Circuit de Catalunya, Max Verstappen sarà al volante della RB12, al fianco di Daniel Ricciardo. Sostituzione immediata dunque, con Daniil Kvyat retrocesso alla Toro Rosso, scuderia per la quale ha corso fino al 2014. Al suo fianco Carlos Sainz, che alla luce degli ultimi eventi dovrà attendere ancora un po’ prima di approdare alla casa madre.

Di seguito i comunicati stampa ufficiali di Red Bull Racing e Scuderia Toro Rosso rispettivamente:

“Red Bull Racing avrà una nuova line-up dal Gran Premio di Spagna. Max Verstappen si unirà al team a fianco di Daniel Ricciardo. Daniil Kvyat continuerà a guidare per il team Red Bull e tornerà alla squadra satellite Toro Rosso.

Il team Principal Christian Horner afferma: “Max ha dato prova di essere un giovane talento emergente. Le sue performance in Toro Rosso sono state ottime fino ad ora e siamo felici di dargli l’opportunità di guidare per la Red Bull. Siamo gli unici ad avere quattro piloti, tra Red Bull Racing e Toro Rosso, sotto contratto con Red Bull, quindi abbiamo la flessibilità di muoverci tra i due team. Dany potrà continuare il suo percorso in Toro Rosso, una squadra a lui familiare, che gli darà l’opportunità di conquistare di nuovo la sua forma e di mostrare il suo potenziale”.

“A partire dal prossimo round del Campionato Mondiale – il Gran Premio di Spagna – la Scuderia Toro Rosso correrà con una nuova formazione di piloti.

Daniil Kvyat si riunirà alla squadra con la quale ha fatto il suo debutto in Formula 1 nel 2014, prendendo il posto di Max Verstappen, che sostituirà il pilota russo alla Red Bull Racing. Carlos Sainz continuerà a guidare per la Scuderia Toro Rosso.

Franz Tost: “Siamo più che felici di accogliere nuovamente Daniil Kvyat a Faenza e puntiamo ad avere una stagione di successo con lui”.