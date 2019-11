Sofuoglu da record! A 400 km/h sulla Kawasaki

Una nuova imponente costruzione a cinquanta chilometri da Istanbul è stata oggi inaugurata con un ospite ed un evento d’eccezione. Kenan Sofuoglu, Campione del mondo in carica e stella della Supersport, ha battuto un nuovo record proprio il giorno dell’inaugurazione del ponte Osman Gazi, il quarto ponte sospeso più lungo del mondo.

L’impresa del pilota turco consisteva nell’arrivare a 400 km/h in meno di trenta secondi, da percorrere proprio sul nuovo ponte sul Mar di Marmara. In sella alla Kawasaki H2R, Sofuoglu ha oggi battuto il record, arrivando alla velocità prefissata in soli 26 secondi e raggiungendo anche l’obiettivo che la Casa giapponese si era prefissata: la H2 è così la moto più veloce al mondo. A presenziare l’evento anche Recep Erdogan, Presidente della Turchia, che ha seguito la vicenda del Campione che ormai il paese acclama, anche in occasione dell’inaugurazione della maestosa opera architettonica.

KAWASAKI NINJA H2 – L’obiettivo, fin dalla sua nascita, è stato quello di diventare la moto di serie più veloce e potente del mondo. Dispone di un motore 4 cilindri da 998 cm³, sovralimentato con un compressore centrifugo in grado di raggiungere i 14.000 giri. Questi portano la versione “base” a 200 CV (210 con l’airbox in pressione), limite massimo che la Casa giapponese ha imposto per le moto stradali. La versione R, guidata proprio da Kenan Sofuoglu oggi, raggiunge i 300 CV, che diventano poi 326 con l’airbox in pressione.

foto: Kawasaki.com

LA PREPARAZIONE – Sofuoglu aveva sfiorato i 391 km/h già durante le fasi di preparazione, iniziata ben tre mesi fa, e ha spiegato: “Dovrò raggiungere i 400 km/h in meno di trenta secondi affinché il record sia valido”. Attrezzature speciali sono state realizzate in occasione dell’evento, a partire dalla tuta del pilota. La Rev’it, azienda produttrice, ha curato i dettagli, sia dal punto di vista dell’affidabilità che della protezione. Non ha sottovalutato nemmeno l’aerodinamica, applicando sulla tuta apposite appendici. Fondamentali anche le gomme, come il Campione del mondo in carica Supersport aveva sottolineato: “A queste velocità subiscono un forte stress e si scaldano tantissimo. Quindi, per evitare che si distruggano, utilizzeremo un metodo di raffreddamento particolare prima della partenza”. La Elf ha inoltre prodotto un carburante speciale per aiutare il motore a raggiungere più potenza e velocità.

foto: Kenan Sofuoglu Official Instagram

IL RECORD – La sfida ha avuto luogo oggi sul nuovo ponte ad una cinquantina di chilometri da Istanbul, sul Mar di Marmara. Solo 26 secondi per arrivare a 400 km/h: questa la durata dell’impresa a cui Sofuoglu si era allenato duramente per ben tre mesi. Impensabile per qualunque moto da strada, ma non per la Kawasaki Ninja H2R, che si conferma così la più veloce e potente al mondo (la R è comunque la versione racing della H2, vera derivata di serie stradale). Inaugurato così in maniera del tutto innovativa il ponte Osman Gazi, che sarà il quarto ponte sospeso più lungo al mondo, solo dietro al Ponte di Akashi Kaikyo (Giappone), allo Xihoumen Bridge (Cina) e allo Storebæltsbroen (Danimarca).