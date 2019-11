Ufficiale, Nico Rosberg in Mercedes fino al 2018

La Formula 1 non si ferma e questo weekend è arrivata in Ungheria per l’undicesimo appuntamento stagionale, ma a muoversi è anche il mercato piloti. Oggi infatti, è arrivato un nuovo annuncio: Nico Rosberg rinnova con Mercedes. L’ufficialità è stata data proprio dal team tedesco, che ha reso nota la notizia attraverso Twitter. Il profilo delle Frecce d’Argento ha postato un video che mostra l’attuale leader del mondiale e Toto Wolff durante la firma del contratto che lega il pilota alla casa di Brackley.

Non una sorpresa, ci si aspettava infatti l’annuncio a breve. Entrambe le parti avevano lasciato intendere che avrebbero continuato a collaborare. Niki Lauda recentemente aveva dichiarato che un biennale era già pronto e andavano solo rivisti alcuni dettagli. Lo stesso Rosberg aveva affermato che non aveva fretta di chiudere, era tranquillo e anche ieri in conferenza stampa si è mostrato sereno da questo punto di vista.

Non sono ancora stati resi noti i dettagli del rinnovo, ma si sa che per Nico Rosberg è arrivato un biennale: il tedesco sarà così legato alla Mercedes fino al 2018. Accanto a lui ancora Lewis Hamilton e la squadra Campione del mondo in carica continuerà con la coppia vincente, anche se non più in armonia.

Di seguito il comunicato che si legge sul sito ufficiale del team:

“Siamo lieti di annunciare che il Team Mercedes AMG Petronas Formula 1 ha siglato un contratto biennale con Nico Rosberg per le stagioni 2017 e 2018.

Nico è stato un membro fondamentale delle Frecce d’Argento da quando il team è tornato alle gare nel 2010 ed ha avuto un ruolo cruciale per il successo della squadra.

Fino ad ora, con Mercedes-Benz ha ottenuto 19 vittorie e 25 pole position ed attualmente è leader del Mondiale”.

foto: Mercedes AMG Petronas Formula 1 Official Website