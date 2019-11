Brno, Marquez imprendibile nelle FP2

Pista che si migliora e tempi che si abbassano nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca, che vede Marc Marquez al comando. Il leader della classifica ha fermato il cronometro sull’1:55.840, portandosi davanti a tutti e confermando che a Brno nella lotta tra Ducati e Yamaha può inserirsi anche la Honda. Alle spalle dello spagnolo troviamo il fresco vincitore austriaco, Andrea Iannone. Primo nella sessione mattutina, allo scadere del turno pomeridiano si è portato in seconda posizione, mettendosi dietro la Yamaha del ritrovato Jorge Lorenzo, terzo.

Gap ridotto fra i primi tre piloti, racchiusi in meno di due decimi, mentre quarto, a sorpresa, è Héctor Barbera. Lo spagnolo, che anche nella prima sessione è stato nelle posizioni di testa, si è confermato nel pomeriggio e ha un ritardo di quasi tre decimi dal connazionale e leader del turno, precedendo anche il più favorito Valentino Rossi. Il Dottore, che su questo tracciato vanta ben sette successi (vent’anno fa il primo della carriera), ha chiuso la seconda sessione di libere con il quinto tempo, alle spalle dei suoi rivali in gara ed in campionato. Alle sue spalle l’altro italiano, Andrea Dovizioso, che non è andato oltre il sesto tempo, accusando quasi quattro decimi da Marquez.

Sono rimaste più attardate le Suzuki in questo turno, con Aleix Espargaró che stavolta resta davanti al compagno di squadra, in settima posizione, mentre Maverick Viñales è nono. Tra i due si è inserito Bradley Smith, mentre a chiudere la top ten troviamo Dani Pedrosa, che continua ad essere in difficoltà e accusa ben otto decimi dal compagno di box e leader della sessione. Proprio Marc Marquez si è reso protagonista in questa sessione di uno spettacolare numero, salvando una caduta quasi certa.