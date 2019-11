Formula 1, Gran Premio d'Australia: trionfo Ferrari. Vettel vince davanti a Hamilton

1. Vettel, 2. Hamilton, 3. Bottas, 4. Raikkonen, 5. Verstappen, 6. Massa, 7. Perez, 8. Sainz, 9. Kvyat, 10. Ocon

Un saluto dalla redazione di Vavel Italia e da Andrea Mauri.

Per la diretta del Gran Premio d'Australia di Formula 1 è tutto! L'appuntamento con i motori è a stasera con il live della gara di MotoGP. Per la Formula 1 l'appuntamento è invece al 9 Aprile con il GP della Cina.

La Mercedes si conferma molto competitiva, mentre la Red Bull deve convivere con la luce di Verstappen e il buio di Ricciardo, prima costretto a a partire dalla pit per un problema al cambio e poi a ritirarsi per un problema elettrico

Torna quindi a vincere la Ferrari dopo Singapore candidandosi prepotentemente come prima antagonista alla Mercedes per il campionato del mondo

Massa termina al sesto posto, poi Perez e Sainz

Completano il podio Hamilton e Bottas, quarto Raikkonen, quinto Verstappen

VETTEL! VETTEL! VETTEL! Mancava da Singapore la Rossa sul gradino più alto del podio

BANDIERA A SCACCHI!! LA FERRARI TORNA ALLA VITTORIA!! VETTEL TRIONFA A MELBOURNE!

57/57 - Giro veloce di Kimi! 1:26.538

57/57 - Inizia l'ultimo giro!

56/57 - Sainz va a prendere Perez, ci sarà battaglia per la settima posizione!

56/57 - Penultimo giro per Vettel!

55/57 - Verstappen non sembra averne per poter attaccare Kimi, le prime 5 posizioni sembrano congelate

54/57 - Ritiro per Alonso a quattro giri dalla fine

54/57 - Giro veloce di Vettel in 1:26.638!

52/57 - Ocon passa Alonso che perde la posizione anche da Hulkenberg! In curva 1 si aprono a ventaglio le tre vetture e lo spagnolo scala in dodicesima piazza

52/57 - Battaglia per la decima posizione tra Alonso, Ocon e Hulkenberg

51/57 - Sei giri al termine, Vettel controlla il distacco, Raikkonen si difende da Verstappen

50/57 - Si ritira anche l'altra Haas. Out Magnussen

49/57 - Resta fisso il distacco di Bottas da Hamilton: due secondi e tre

47/57 - Doppiati anche Kvyat e Sainz, scendono a sette le vetture a pieni giri

46/57 - Scende sotto i due secondi il distacco di Verstappen da Raikkonen

45/57 - Hamilton continua a lamentarsi delle gomme che non sono così veloci come credeva

44/57 - Ritiro di Lance Stroll, finisce ai box la sua gara d'esordio in Formula 1

43/57 - Giro veloce di Verstappen che scende sotto i tre secondi da Raikkone

43/57 - Vettel porta a nove secondi il proprio vantaggio su Hamilton! Vola la Ferrari!

41/57 - Anche Verstappen inizia a far sentire il proprio fiato sul collo a Kimi Raikkonen

40/57 - Intanto questo primo Gran Premio evidenzia il grande distacco tra le big e gli altri team: solo otto piloti sono a pieni giri

40/57 - Arriva Bottas...due secondi e mezzo da Hamilton!

38/57 - Distacco sotto i tre secondi tra le due Mercedes!

37/57 - Verstappen guadagna un secondo su Raikkonen, attenzione all'olandese

36/57 - Torna sopra i sette secondi il distacco di Hamilton da Vettel, Bottas invece continua ad avvicinarsi

34/57 - Bottas intanto continua a girare più veloce di Hamilton, attenzione che la leadership dell'inglese potrebbe essere già messa in discussione dal finlandese

33/57 - Momento doppiaggi per Vettel che supera Ocon e Alonso, Hamilton ne approfitta e torna sotto i sei secondi di distacco

31/57 - Continua a guadagnare Vettel, sei secondi il vantaggio del tedesco

30/57 - Strano ritiro per la Red Bull che dopo curva tre ha smesso di accellerare all'improvviso

29/57 - Finisce qua il weekend disastroso di Ricciardo, ritiro per il pilota di casa

28/57 - Giro veloce di Bottas in 1:27.0. Il finlandese è a sette secondi dal suo compagno di squadra che a sua volta paga 5 secondi a Vettel

27/57 - Pit stop anche per Kimi, Vettel torna leader

26/57 - Rientrano Bottas e Verstappen, due rosse in testa ora: Kimi primo, Vettel secondo

25/57 - Da segnalare il boato assordante del pubblico al rientro di Vettel davanti ad Hamilton, davvero incredibile il calore del pubblico australiano

25/57 - Scappa Seb! La Rossa ha già 2 secondi su Verstappen e Hamilton

24/57 - Ritiro di Ericsson intanto

24/57 - Soft anche per la Rossa, Vettel è davanti ma deve difendersi da Verstappen che è subito lì!

24/57 - Rientra Vettel!

23/57 - Serve ancora un giro a Vettel per stare davanti ad Hamilton dopo la sosta

22/57 - Hamilton non riesce ad attaccare Verstappen!

21/57 - Soprassone di Perez su Sainz!

21/57 - Inizia il duello tra Hamilton e Verstappen, dalla durata di questo duello dipenderà la posizione di Vettel al rientro della sosta

20/57 - Giro veloce di Vettel, ma Hamilton abbatte anche il muro dell'1:28

18/57 - Hamilton intanto è diventato il secondo pilota dopo Micheal Schumacher a compiere più di tremila giri in testa ad una corsa

18/57 - Pit stop per Hamilton! Ora deve spingere Vettel. Gomma soft per l'inglese

17/57 - Problemi per Palmer che gira lentissimo in pista

15/57 - Ritiro per Romain Grosjean, fumo per la PU del team Haas di marca Ferrari

Vettel resiste ad un secondo e mezzo da Hamilton, nelle retrovie c'è il duello tra debuttanti: Stroll vs Giovinazzi

10/57 - Giro veloce di Vettel: 1:28.234!

9/57 - Dal box Mercedes chiedono un 1:28.0 per scrollarsi di dosso Vettel, ma Hamilton risponde picche

8/57 - Anche Vettel sotto l'1:29!

8/57 - Ricciardo nelle retrovie passa Vandoorne per iniziare a recuperare i giri persi

6/57 - Inizia a spingere Hamilton che è il primo a scendere sotto l'1:29

4/57 - Primo giro veloce di Vettel in 1:29.054

4/57 - Resta sotto il secondo il distacco di Vettel da Hamilton, più staccato Raikkonen da Bottas. Il finlandese della Ferrari deve guardarsi da Verstappen

3/57 - Parte ora Ricciardo che ha due giri di ritardo

2/57 - Nessuna variazione di posizione tra i primi 5, Vettel però è vicinissimo a Hamilton

1/57 - Incidente nelle retrovie con Ericsson che va in testacoda

1/57 - Partiti!!! Ottimo spunto di Hamilton, prime cinque posizioni congelate dopo la curva 3

7.06 - Tutti posizionati, questa volta si parte per davvero

7.03 - Tutto da rifare! Partenza abortita a causa di Stroll che si muoveva allo scattare delle luci rosse, giro di formazione extra e un giro in meno per la gara

7.03 - Tutto pronto, pochi secondo al via!

7.00 - Si parte per il giro di ricognizione prima del via

6.54 - Sei minuti al via della nuova stagione! Vettel pronto ad infilzare Hamilton alla prima curva come fatto lo scorso anno, Bottas e Raikkonen pronti alle loro spalle ad approfittare di eventuali errori. Problemi per Ricciardo che partirà dalla pit lane in ultima posizione.

6.47 - Problemi al cambio per la Red Bull di Ricciardo! Piove sul bagnato per Daniel che partiva già indietro rispetto a Verstappen

Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online del Gran Premio d'Australia di Formula 1. Il circus della F1 inizia la sua stagione come consuetudine dalle strade cittadine di Melbourne, ma con tutti i cambiamenti effettuati nell'inverno a causa delle nuove regole dettate dalla FIA ci sarà un nuovo equilibrio da trovare per i top team.

I test invernali sul circuito del Montmelò ci hanno consegnato due team che per il momento sono una spanna sopra gli altri: Mercedes e Ferrari. La Freccia d'Argento, orfana di Rosberg, ha trovato un competitivo Bottas ed il solito Hamilton, mentre la Ferrari sembra finalmente poter lottare per il titolo con entrambi i piloti: Vettel e Raikkonen.

Vettel impegnato nei test del Montmelò

Dopo le Mercedes e Ferrari, in una virtuale graduatoria, ci sono sicuramente Red Bull e Williams, mentre continuano le difficoltà Honda che non sembra trovare la quadra. La Sauber invece si candida a cenerentola del campionato sperando di sfruttare le difficoltà dei giapponesi e della Renault.

Le strade d'Australia finora hanno confermato quanto visto a Barcellona. Mercedes e Ferrari sono un gradino sopra le altre ed in qualifica si sono spartite equamente le prime due file. Lewis Hamilton comincerà l'anno in pole position, mentre Vettel partirà al suo fianco. Terzo posto per Bottas, quarto Raikkonen, per una seconda fila tutta finlandese. Bene Verstappen quinto e un sorprendente Grosjean sesto con la Haas, mentre soffre il padrone di casa Ricciardo che si deve accontentare della decima piazza a causa di un testacoda finito contro le barriere nel Q3.

I risultati delle qualifiche

La prima Williams è quella di Massa, settimo, mentre le Toro Rosso di Sain e Kvyat si prendono l'ottava e la nona posizione. Si difende Alonso che ottiene il tredicesimo tempo, mentre il suo giovane compagno Vandoorne è diciottesimo davanti all'altro esordiente Stroll.