Live MotoGP 2017, il Gran Premio del Qatar: vince Vinales! Dovizioso secondo, Rossi terzo

La Yamaha si conferma quindi moto di riferimento, bene anche la Ducati - con Dovizioso - e la Suzuki, aldilà dell'errore di Iannone. Da rivedere, invece, la Honda, con Marquez da corsa solo per metà gara.

Questo l'ordine d'arrivo, solo undicesimo Lorenzo.

Tante emozioni, la caduta di Zarco, l'errore di Iannone, la risalita di Vinales. Vince il favorito della vigilia, ma applausi per Dovizioso - a lungo al comando - e Rossi, in grado di cancellare le difficoltà dei giorni scorsi.

Si chiude il GP del Qatar, vince Vinales!!!! Secondo Dovizioso, terzo Rossi, quarto Marquez, quinto Pedrosa.

Grande carattere, Dovizioso non molla, ma Vinales sembra in controllo. Rossi staccato, è terzo. Mancano pochi metri.

Vinales regge sul rettilineo, ultimo giro, è davanti il pilota della Yamaha!!

Rossi non riesce in questo momento a replicare a Dovizioso e Vinales.

Vinales guadagna qualche metro, ma il rettilineo di Dovizioso è pazzesco!!! La Ducati è una palla di cannone!

Aprilia quinta, A.Espargaro salta Pedrosa.

Braccio di ferro al comando, Vinales, nel tratto misto, è splendido, trova soluzioni di alta qualità. Ne approfitta Rossi, è lì.

Dovizioso! Sfrutta il motore Ducati e torna al comando!

Rompe gli indugi Vinales, sorpasso da urlo, Dovizioso deve alzare bandiera bianca!

7/20 - Duello alle porte, Vinales prende le misure a Dovizioso.

Vinales si avvicina minaccioso a Dovizioso, Rossi il più rapido in pista. Marquez soffre un po'.

Rossi su Marquez, Marquez su Rossi, Rossi su Marquez! Che spettacolo! Botta, risposta e contro-risposta, il 46 sul podio!

9/20 - Magia di Vinales! Trova uno spiraglio e buca Marquez, è secondo!

10/20 - Dovizioso con un secondo sul terzetto Marquez, Vinales, Rossi.

A terra Iannone! Seconda caduta eccellente! Esagera in curva e sfiora Marquez.

Vinales sulle code di Iannone, Rossi non è lontano.

Dovizioso trae beneficio dalla lotta per la seconda posizione e prende un buon margine.

11/20 - Decimo Lorenzo, gira in 1:57.0 lo spagnolo.

Marquez! Da campione, di nuovo secondo!!!

Eccolo! Iannone, staccatona e sorpasso, due piloti italiani al comando! Capitombolo di Bautista!

Iannone incollato a Marquez, Vinales prova a cambiare passo.

13/20 - In tre davanti. Dovizioso deve difendersi da Marquez e Iannone, la coppia Vinales - Rossi prova a ricucire.

Cade Zarco!!!! Incredibile!

15/20 - Dovizioso! Dentro in staccata su Marquez!

Rossi traina un gruppetto interessante, dottore in posizione d'attacco, duello in casa Yamaha.

16/20 - Zarco crea il buco, stacca Marquez e scende sotto l'1:56. Impressionante.

Rossi mette nel mirino Vinales, meno performante rispetto alla qualifica. Vola Zarco, cade Crutchlow.

Fatica ora Iannone, quarto e superato da Dovizioso, bene Rossi su Pedrosa.

18/20 - Un gruppetto di cinque, chiuso da Vinales, prova ad allungare, Rossi alle prese con Pedrosa poco dietro.

Scambio di cortesie tra Marquez e Iannone, Rossi il più veloce in pista. Gruppo compatto.

Zarco con un margine interessante, duello Marquez - Iannone, Rossi è settimo.

Largo Lorenzo e in ritardo, super Zarco, passa ed è davanti!

Una scheggia Iannone! Zarco è secondo! Marquez, Dovizioso, perde qualcosa Vinales.

La pista sembra ora in buone condizioni.

In pista la safety-car, a breve quindi i due giri di warm up.

Cambio gomma per Marquez e Crutchlow, entrambi "alleggeriscono" le gomme, mescola più morbida.

Questo il tweet sull'account ufficiale della MotoGP

UPDATE: Race to START after 2 Warm Up laps, with a reduced race distance to 20 laps. #QatarGP — MotoGP™ (@MotoGP) 26 marzo 2017

Ultimo controllo di pista, a seguire due giri di warm-up e 20 di gara, questa l'impressione.

Riunione lampo per sciogliere la prognosi, un rappresentante per ogni team, a breve il responso.

20.30 - Qualche fischio dagli spalti, il pubblico inizia a manifestare disappunto.

Piloti in pista per almeno 10 minuti, nuovo controllo del tracciato, soprattutto nei punti da circoletto rosso.

Problema alla curva 14. Diversi piloti perdono il controllo e finiscono oltre la pista. Un tratto bagnato difficile da gestire. Ora "capannello" sulla griglia, l'impressione è che non si voglia partire in queste condizioni.

20.15 - I piloti si stanno portando sulla griglia di partenza, giro importante per "assaggiare" il manto stradale, per capire la reale situazione dell'asfalto.

Tra 3 minuti il via alla nuova procedura di partenza, alla 20.30 semaforo verde, pioggia permettendo.

Notizia ufficiale: procedura di partenza di 15 minuti, gara ridotta di un giro.

Tutti ai box, da ripetere quindi la procedura di partenza.

20.00 - Pioggia leggera, i piloti restano in pista. Attesa per la decisione.

Piove a Losail, momenti di estrema concitazione. I tecnici stanno rientrando per "proteggere" le gomme. Partenza posticipata.

1:54.316, questo il tempo di riferimento di Vinales nei due giorni precedenti alla gara. Al suo fianco, come detto in precedenza, Iannone. La Suzuki deve confortare sul passo gara, qualche dubbio a riguardo.

Scelte divergenti tra Dovizioso e Lorenzo. Mescola media per il primo, mescola morbida per il secondo. Le gomme giocheranno un ruolo chiave in questa gara.

19.50 - Rossi al fianco della sua Yamaha, Lorenzo in sella alla Ducati, siamo in pista, dieci minuti al via, momenti di estrema tensione.

Le moto sono in posizione all'esterno dei vari box, ultimi ritocchi prima della discesa in pista.

In caso di pioggia, dopo tre giri di gara, bandiera rossa e punteggi dimezzati, questa la decisione.

19.30 - La concentrazione di Vinales nel box Yamaha, sorride, invece, Rossi. Differente approccio alla prima gara del mondiale.

Ultimo sguardo alla Moto2, prima di proiettarci sulla MotoGP, questa la graduatoria finale:

Tregua, intanto, in Qatar. Non piove, spiraglio di luce, quindi, per la MotoGp.

Inno di Mameli, prima vittoria alla 54esima gara per Morbidelli.

19.15 - Scocca l'ora del podio in Moto2, la bandiera italiana al centro, giornata davvero speciale per Franco Morbidelli.

Brutte notizie per i piloti della MotoGp, inizia a piovere in Qatar! Dopo la tormentata giornata di ieri, il maltempo fa capolino nuovamente a Losail.

Meno di un'ora al via del Gp del Qatar, in archivio, nel frattempo, le gare di Moto3 e Moto2. In Moto3, vittoria per Mir davanti a McPhee, in Moto2 la perfetta esibizione di Franco Morbidelli. Alle sue spalle Luthi e Nakagami.

Benvenuti alla diretta scritta, live e online, del Gp del Qatar. La MotoGP riparte da Losail, prima gara del mondiale 2017. Si corre alle 20 ora italiana, qui le caratteristiche del circuito, introduzione recente nel calendario iridato.

La pioggia complica i piani degli organizzatori. Qualifiche annullate, assumono rilevanza, quindi, i precedenti riferimenti. Vinales, il pilota più veloce nelle prime sessioni di libere, assume il comando, davanti a Iannone e Marquez.

La griglia - 1) M. Vinales

2) A. Iannone

3) M. Marquez

4) J. Zarco

5) A. Dovizioso

6) S. Redding

7) D. Pedrosa

8) J. Folger

9) C. Crutchlow

10) V. Rossi

11) D. Petrucci

12) J. Lorenzo

Alla felicità di Vinales, fa da contraltare il volto corrucciato di Rossi. Costantemente in difficoltà il dottore. Test in chiaroscuro, all'ombra del nuovo compagno di team, ora una prima gara all'apparenza in difetto. Rossi arranca nelle retrovie, non trova il giusto feeling con gomme e mezzo. Deve risalire, puntando magari sul fattore meteo.

Sorprende, con la Suzuki, Iannone. Lontano nelle prime libere, poi in crescita. Può essere la novità di giornata, entusiasmo e guida al limite, attenzione a sottovalutare il centauro italiano nella bagarre di gara.

La Honda - aldilà delle mirabolanti prestazioni di Vinales - resta la moto di riferimento, in sella il campione del mondo, Marquez, e un veterano come Pedrosa. Marquez è lì, terzo, pronto a scatenarsi al via. Può essere il principale antagonista di Vinales.

La Ducati si gioca la doppia carta. Dovizioso è ovviamente un tutt'uno con la sua Desmo, Lorenzo deve "interagire" con la moto, capire come sfruttare in toto la potenza a disposizione. Serve tempo per comprendere la rossa.

Nelle prime dieci posizioni, inserimenti interessanti. Zarco occupa la quarta casella, Redding la sesta, Folger l'ottava. Petrucci parte undicesimo.

