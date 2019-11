LIVE MotoGp, il Gran Premio d'Italia in diretta - Trionfa Dovizioso!!! Vinales 2°, Petrucci 3°, davanti a Rossi

Da Ciro Vassallo e dalla redazione di Vavel Italia un abbraccio e un saluto a tutti voi che ci avete seguito

E con la vittoria di Andrea Dovizioso si conclude lo splendido week-end del Mugello.

Marea gialla e rossa in pista! Tutti a festeggiare il successo Ducati e il trionfo di Andrea Dovizioso

L'ultima vittoria italiana era di Rossi nel 2008, mentre l'anno successivo era toccato a Casey Stoner, che aveva portato al successo la Ducati

Dovi, oltre ad interrompere la striscia di vittorie spagnole, interrompe anche il digiuno italiano e della Ducati.

Si conclude una splendida giornata per i colori italiani! Migno in Moto3, Pasini in Moto2 e Dovi in MotoGp a completare l'opera

5° Bautista, seguito da Marquez. Via via Zarco, Lorenzo, Pirro - Gran gara anche per lui - e Iannone, che chiude la Top10

Le due Yamaha si piazzano in seconda e quarta posizione! Vinales 2° allunga in classifica su Rossi, 4°

Grandissima gara di Danilo Petrucci, che chiude 3° dopo una gran gara!

Andrea Dovizioso riporta al successo l'Italia in MotoGp. Era dal 2008 che un italiano non vinceva in MotoGp

DOVI C'È! DOVI C'È! DESMODOVIIIII!!!

Pedrosa e Crutchlow giù! Lo spagnolo ha perso l'anteriore ed ha travolto il britannico

Dovi allunga, Vinales controlla, mentre dietro Petrucci si difende da Rossi

23/23- ULTIMOO GIROOO!!!

22/23- Si congela la situazione, mentre si va verso l'ultimo giro

21/23- Dovi allunga e va verso il successo

20/23- Petrucci in difficoltà, ora si avvicina Rossi

20/23- Vinalessss dentro su Petrucci!

19/23- Lorenzo intanto supera Iannone e si porta al 9° posto

18/23- Allunga Divizioso che ha 8 decimi di vantaggio, mentre Vinales si avvicina a Petrucci. Rossi controlla il quarto posto ma non riesce ad avvicinarsi al compagno di squadra

17/23- Pirro bene al 10° posto, davanti a lui Lorenzo e Iannone, in battaglia

17/23- Vinaleessssss largo largo! Lo spagnolo attacca Petrucci, ma rischia di perdere l'avantreno

16/23- Bautista sta facendo una gran gara. 5° posto per lui, ma si sta difendendo con le unghie da Marquez

16/23- Dovi continua a martellare, mentre guida alla grande Petrucci, che tiene alle spalle le due Yamaha di Vinales e Rossi

15/23- PETRUXXXXXXX! Infila Vinales, che prova a rispondere, ma deve cedere alla staccata di Petrucci!

14/23- Allunga ancora Dovizioso, mentre Petrucci prova in tutti i modi a stare nella scia di Vinales

13/23- Dovi allunga, ma Petrucci non molla il codone di Vinales

12/23- Finito il 12° giro. Dovi ha guadagnato 4 decimi su Vinales, mentre Petrucci sul dritto infila Rossi e si porta sul podio

12/23- DOVIIIIIIII!!! Appena completato l'11° giro, siamo in fondo al rettilineo e Dovi si infila su Vinales

11/23- Dovi è vicino, ma anche Rossi è nel codone della Ducati, si avvicina la battaglia

10/23- Davanti se la giocano in 4, racchiusi in 1". Alle loro spalle Bautista tiene dietro Marquez, mentre Lorenzo soffre e deve cedere a Zarco

9/23- Bautista supera anche Marquez e si porta al 5° posto. Davanti Rossi recupera qualche decimo ai primi due

8/23- Lorenzo sotto pressione, Bautista lo infila. Intanto Dovi prova ad attaccare Vinales, che si difende

7/23- Dovi è il più veloce in pista in 1'47"7 e cerca di mettere pressione a Vinales

7/23- Lorenzo largoooo! Marquez lo infila

6/23- Dovi velocissimo sul dritto, ma Vinales è bravissimo nell'ultimo tratto

5/23- Si crea un quartetto davanti con Vinales, Dovizioso, Rossi e Petrucci.

4/23- Vinales allunga, mentre sorpasso e controsorpasso tra Rossi e Dovizioso, che riesce a prendere il 2° posto

3/23- Vinalessss dentroooo! Anche Dovizioso supera Lorenzo e si porta al 3° posto

3/23- Vinales prova sul dritto, si avvicina anche Lorenzo, ma Rossi stacca fortissimo e resta davanti

2/23- Rooossiiiii!!! Si ributta dentro e costringe Lorenzo a girare largo. Si infila anche Vinales

2/23- Lorenzoooo, ancora una volta sul rettilineo del traguardo. Rossi 2°

1/23- Lorenzo si infila nuovamente su Rossi, che risponde subito dopo e si riporta in testa

1/23- Lorenzoooo sul rettilineo, ma va largo!

ROSSI! Gran partenza per lui, ma gran partenza di Lorenzo, che è terzo

CI SIAMO!

I piloti sono partiti per il giro di schieramento, andiamo a vedere il circuito del Mugello

Marquez invece ha scelto la media e spiega: "Ho scelto la Media all'anteriore, perché la parte destra della dura è più morbida. Spero che si copra un po' il cielo perché allora possiamo lottare con le Yamaha".

Questione gomme. In casa Yamaha è Galbusera a rivelare le scelte dei due piloti: "Valentino ha scelto le Hard sia davanti che dietro. Ci serve una moto stabile. Speriamo che Valentino riesca a respirare bene per 23 giri. Oggi sta un po' meglio".



Meno di 5' allo start!

Pirro, al rientro, si è piazzato al 4° posto e spera di far bene: "E' da settembre che non corro in MotoGp, ma conto di fare una bella gara..."

Andrea Dovizioso, nonostante i problemi intestinali, è speranzoso per il Gp e dichiara: "Il passo è buono, ma la gara è sempre un'altra faccenda. Credo che Valentino possa avere qualcosa in più, ma lo scopriremo solo in gara. Bisogna valutare la gestione sia del grip che delle energie, ma noi partiamo per giocarci le nostre carte. Non siamo i più veloci ma siamo lì"

Momento di massima tensione, i piloti cercano la massima attenzione. Intanto andiamo a vedere quali sono gli obiettivi dei centauri in pista

13.45 Piloti in pista

13.36 Siamo nei box della Yamaha

13.26 Dopo la vittoria di Andrea Migno nella classe Moto3, un altro italiano sale sul podio del Mugello: Matteo Pasini ha vinto in Moto 2

13.14 Valentino partirà dalla prima fila, solo un passo dietro al compagno di squadra Vinales e con accanto Dovizioso, terzo.

13.08 La Moto GP ha ricordato Hayden con 69" di silenzio al Mugello

13.00 Manca esattamente un ora alla partenza, noi di Vavel ci siamo e voi?

Punta alla vittoria, invece, il compagno di team del Dottore, Maverick Vinales: "Siamo in un bel po' lì davanti, siamo veramente molto vicini. Dobbiamo migliorare la moto se vogliamo lottare per la vittoria. Saranno decisivi gli ultimi dieci giri, come sempre. Io penso che si debba puntare alla vittoria, quindi al massimo. Soprattutto nei primi dieci giri bisognerà andare al massimo ed evitare che si possano infilare davanti le Ducati"

Il Dottore punta a fare una buona gara, soprattutto su quello che è considerata la sua pista. Rossi punta al podio, ma c'è ancora l'incognita sulla tenuta: "Mi piacerebbe moltissimo fare una bella gara e lottare per il podio, poi vediamo domani come sto. Ho un buon passo, sono competitivo perché oggi abbiamo migliorato molto il setting della moto. Mi trovo bene e sono piuttosto veloce con tutte le gomme. Parto in prima fila e quindi il posto sul podio mi piacerebbe giocarmelo".

Secondo i dati forniti dai tecnici della Brembo, nella fase di frenata in fondo alla discesa che porta alla curva San Donato è Valentino Rossi il pilota che stacca più forte. Dietro al Dottore ci sono Marquez e Vinales, poi i ducatisti.

Intanto arrivano notizie di un Andrea Dovizioso alle prese con problemi di stomaco. Il forlivese non è in grande forma (stanotte ha vomitato diverse volte), ma non dovrebbe essere in dubbio per la gara.

Intanto in Moto3 trionfo italiano! Andrea Migno trionfa in volata, battendo il connazionale Fabio DiGiannantonio, che sul traguardo è dietro per soli 37 millesimi. Chiude il podio lo spagnolo Guevara. Poi Binder, Canet e McPhee. 7° il leader del mondiale Mir. A punti anche Bulega e Bastianini, rispettivamente 10° e 11°, mentre Fenati è solo 13°.

Il via è previsto, come di consueto, alle 14, in precedenza Moto3 e Moto2. Vi forniremo qui aggiornamenti in tempo reale anche sulle due classi minori.

Tour de force per la MotoGP. Niente sosta, infatti, dopo il Gran Premio del Mugello, la prossima settimana è in programma la trasferta in Spagna, si corre sul circuito della Catalunya.

Vinales è al comando della classifica iridata con 85 punti, 17 in più di un positivo Pedrosa. Rossi staziona in terza piazza a 62. Il dottore paga lo 0 della precedente uscita, un ruzzolone nella caccia al successo.

Da valutare la tenuta, in gara, di Rossi, dopo l'incidente dei giorni scorsi. Un crescendo importante nella due giorni di prove, ora però occorre mantenersi al vertice a lungo. Non semplice dopo una rovinosa caduta.

La Yamaha guida la griglia, con Vinales in pole e un Rossi non al meglio a ridosso del compagno di team. Seguono Dovizioso e Pirro, con la Ducati, poi il binomio Honda - Marquez/Pedrosa - con Lorenzo, sempre competitivo su questo tracciato, ad aprire la terza fila. Bautista, Petrucci e Rabat ultimano la top ten.

Quello del Gp d'Italia è solo il sesto appuntamento del mondiale, ma rischia di essere già decisivo, anche perché il leader iridato Vinales è in fuga e i suoi rivali principali, chi per un motivo, chi per un altro, stanno avendo qualche intoppo di troppo

Siamo a Scarperia, tra le meravigliose colline toscane, che racchiudono un vero spettacolo ingegneristico, come l'Autodromo del Mugello.

Un cordiale saluto a tutti voi da Ciro Vassallo e dalla redazione di Vavel Italia, che vi farà compagnia durante questa domenica di motori tra le colline del Mugello