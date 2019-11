Moto3 - Jorge Martin investito in bici: sta bene

Continua la stagione sfortunata del Team Gresini e di Jorge Martin. Il pilota spagnolo è stato investito mentre si allenava in bicicletta nella giornata di ieri, ad annunciarlo è stato lo stesso pilota attraverso un post sul proprio profilo Twitter. Fortunatamente, però, il pilota del Team Gresini non ha riportato fratture o lesioni gravi e la sua partecipazione al prossimo appuntamento del Motomondiale, ad Aragon, non è in dubbio.

¡Hola a todos! Hoy he sufrido un accidente en bicicleta y después de muchas pruebas todo está en orden... ¡Nos vemos en Aragón! #JM88 pic.twitter.com/EPmpcBZ7By — JorgeMartínAlmoguera (@88jorgemartin) 14 settembre 2017

Continua quindi la stagione sfortunata di Martin che dopo l'infortunio alla caviglia subito al Sachsenring, che lo ha estromesso dalla lotta al Mondiale, ha rischiato di compromettere il finale di stagione, non per colpa sua ovviamente. "Poteva essere un disastro, ma sto bene - ha dichiarato Martin, che poi continua -- Ho avuto molta fortuna nonostante lo shock".

Anche il Team Gresini ha potuto tirare un sospiro di sollievo. La caduta in Germania ha tolto la possibilità alla squadra italiana di lottare per il Mondiale contro Mir e Fenati, ma l'aver evitato conseguenze gravi in questo incidente permetterà a tutti di togliersi grandi soddisfazioni in questo rush finale. Il team di Fausto Gresini, infatti, si è mostrato molto competitivo nelle ultime gare, centrando anche la pole position a Misano, e con un ritrovato Bastianini, oltre a Martin che è ormai una certezza, potrà trovare anche qualche successo parziale.