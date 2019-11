Moto2,  Forward con MV? Risponde Cuzari: "Spetta a loro decidere"

La stagione 2017 di Moto2 del team Forward Racing è ancora in corso e vive di momenti alti e bassi, soprattutto a causa degli infortuni occorsi ai propri piloti, Lorenzo Baldassarri e Luca Marini. Nonostante questo la stagione può considerarsi positiva, vista la presenza fissa delle moto targate Forward nelle top 10 delle gare, ma lo sguardo di Giovanni Cuzari, patron del team, è già rivolto al futuro. La prossima stagione, infatti, sarà piena di novità e la più importante, dopo il cambio dei due piloti, potrebbe essere quella riguardante la casa che curerà l'aerodinamica della Kalex arancio-nera: la MV Agusta.

La partnership con la casa varesina segnerebbe il suo clamoroso ritorno nel Motomondiale dopo oltre quarant'anni. L'inizio della partnership potrebbe riguardare l'aerodinamica della nuova Kalex, ma con il passare degli anni, le responsabilità della MV Agusta potrebbero crescere, con l'inclusione della Forward nello sviluppo del reparto corse varesino. Di questa eventuale partnership ha parlato Giovanni Cuzari, patron di Forward Racing, ai microfoni dell'edizione svizzera di Motorsport.com. Tuttavia, però, Cuzari non si è voluto sbilanciare: "Non confermo e non smentisco l’indiscrezione. Quello che posso dire è che, da parte mia, è stato semplicemente portato un progetto alla Casa motociclistica europea più vincente dell’epoca. Il resto va chiesto allo stesso Castiglioni (patron di MV, nda)".

La vicinanza tra le due parti è comunque reale e la prima prova è stata effettuata durante il Gran Premio di San Marino e della Riviera Romagnola corso a Misano qualche domenica fa. In occasione del GP di Misano, il team Forward Racing ha infatti corso con una livrea dedicata a Giacomo Agostini, pilota simbolo della MV Agusta che cinquant'anni fa si laureò campione del mondo in 500.

