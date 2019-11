F1, Gp del Messico - LIVE: Verstappen trionfa! Hamilton è campione del Mondo!

È tutto per stasera, gentili amici che ci avete seguito! Max Verstappen ha vinto il Gp del Messico, mentre Lewis Hamilton è campione del Mondo!

Raikkonen: "Sono partito bene, ma mi hanno scavalcato in molti alla prima curva, poi ho provato a recuperare sul passo, ma è solo podio"

Bottas: "Congratulazioni a Lewis e grazie al Messico! La gara è stata difficile, ma ci basta"

Verstappen: "Che partenza, che successo! Sono partito bene e poi ho controllato"

Hamilton: "Che vittoria, voglio ringraziare il team, la mia famiglia e Dio!"

Stravolto il cerimoniale, con Hamilton festeggiato dai suoi prima della festa del podio!

È festa per Lewis Hamilton, festeggiato anche dalla madre! 9 anni fa il suo primo iride, ora è tra i grandi!

Podio inedito, con Verstappen, Bottas e Raikkonen, al 91° podio in carriera.

Gran gara di Vettel da ultimo a 4° e ora lui ed Hamilton vanno in parata!

Bottas è 2°, Raikkonen 3°, ma gli applausi vanno a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, splendidi duellanti di questo mondiale e protagonisti di una splendida rimonta!

Lewis Hamilton è campione del Mondo! 4° titolo come Vettel e Prost

MAXXXXX VERSSTAPPENNN VINCE IL GP DEL MESSICOO!

71/71- Ultime curve per Verstappen che vola verso il successo, Hamilton, invece, vola verso la quarta corona iridata

71/71- ULTIMO GIRO PER MAX VERSTAPPEN, che vola verso il terzo successo

70/71- Abbassa ancora il limite Vettel in 1'18"75

69/71- Hamilton ora è 9°, mentre Vettel non vuole regalare nulla e distrugge il record in 1'18"7

68/71- Alonso decide di non buttare via un buon 10° posto e lascia andare Hamilton

68/71- Hamilton ancora una volta! Alonso ancora tiene botta, ma Hamilton passa

67/71- Alonso in difesa ora, con Hamilton a 7 decimi

67/71- Verstappen doppia Ocon, mentre nelle retrovie Alonso stacca Hamilton, ma ora Magnussen è più lontano

66/71- Alonso non molla e Hamilton deve cedere a Nando, che tiene il 9° posto

66/71- Hamilton si riavvicina ad Alonso e torna a 6/10 dallo spagnolo, che ora.siMa dovrà difendere

65/71- Verstappen abbatte il muro dell'1.19 e scende in 1'18"892

64/71- Hamilton non prende rischi e si tiene il 10° posto alle spalle di Magnussen ed Alonso, in attesa di una giusta opportunità

63/71- Hamilton in scia da Alonso, ma non riesce ad attaccare lo spagnolo

Lauda dice la sua sull'incidente al via: "Hamilton non ha colpe, ma penso sia un normale incidente, anche se non proprio tranquillo Vettel"

62/71- Rientra Sainz ai box, ritiro anche per lui! Che week-end nero per i motori Renault

61/71- Hamilton punta l'8° posto di Magnussen, come previsto dal suo ingegnere

60/71- Duello tra Magnussen ed Alonso, con Hamilton che piomba sui due

60/71- Vettel prova in tutti i modi ad attaccare il titolo, ma i 23" da Raikkonen sembrano quasi scoraggiarlo

59/71- Vettel non demore e vola in 1'19"2

58/71- Si iniziano a spegnere ancora di più le speranze di Vettel, perché Bottas è a 50"

58/71- Vettel vola! Supera Ocon ed è 4°, ora punta il podio

57/71- Principio di incendio sulla Sauber di Ericcson, che rientra ai bo,

57/71- Hamilton all'esterno su Massa, duro ed entra, 10° ora!

56/71- Hamilton preoccupato per Vettel, ma dal box lo tranquillizzano

56/71- Vettel in scia ad Ocon

56/71- Massa ed Hamilton a duello, in palio il 10° posto

55/71- Hamilton ha messo nel mirino Massa, mentre Vettel abbassa ancora il limite in 1'19"5 e si porta a 1"4 da Ocon

55/71- VETTELLL! ANCORA UN SORPASSO! Stroll si piega alla staccata della 1, ora il tedesco è 5°

54/71- Vettel prende già la scia di Stroll, spinto dal motore Mercedes.

54/71- Vettel soffre un po' con le gomme, ma ha preso Stroll, 8 decimi tra i due

53/71- Vettel a 1"5 da Stroll, mentre Hamilton passa Vandoorne, 11° l'inglese

53/71- Vettel a caccia di Stroll ora, Hamilton invece prova su Vandoorne

52/71- Vandoorne ora è pressato da Hamilton, all'attacco dell'11° posto

51/71- Perez ai box, forse la mescola non girava a dovere. US per lui, che rientra davanti a Magnussen

50/71- VETTEELLL! Gran sorpasso alla staccata della curva 4! È 6° ora

50/71- Vettel ci prova, ma la Force India è un missile

50/71- Vettel vicinissimo ora!

49/71- Vettel sfrutta a tutta le gomme e vola a 1"5

48/71- Vettel recupera ancora e si porta a 2"8, ma il messicano è rapidissimo sul dritto e Vettel potrebbe faticare

47/71- Vettel vola e recupera un altro secondo a Perez, 3"8 ora

47/71- TR Hamilton: "dovresti recuperare fino all'ottavo posto"

46/71- Hamilton con malizia passa Ericsson, 12°

45/71- Vettel si avvicina a Perez, 6"4 tra i due con Vettel che gira 1" più veloce del messicano

45/71- Hamilton prova l'attacco su un coriaceo Ericcson, che si difende

44/71- Hamilton si avvicina ad Ericsson ora, 1"1 tra i due

43/71- Hamilton riesce, finalmente, a superare Gasly, grazie al lungo rettilineo

43/71- Vettel in 1'19"8 prova la disperata rimonta verso il podio

42/71- Hamilton prova ad attaccare Gasly, che chiude

41/71- In Red Bull consigliano a Verstappen di gestire la vettura

40/71- Hamilton ancora più vicino a Gasly, ma non riesce a tenere il passo del francese

39/71- Hamilton si avvicina a Gasly, mentre Bottas alza i tempi e va a 12" da Verstappen

38/71- Hamilton risupera Wehrlein ed è 14°

37/71- Vettel prende la scia di Magnussen e lo attacca! 7° il tedesco, CHE RIMONTA!

37/71- Verstappen risponde a Vettel e sigla il miglior giro in 1'19"592

36/71- Vettel sigla il nuovo record del circuito, in 1'20'171"

35/71- Vettel risponde a Raikkonen e abbassa il record, portandosi a 2"8 da Magnussen

35/71- Raikkonen stampa il miglior tempo

35/71- Quando siamo a metà gara, nonostante il 16° posto, Hamilton ha il mondiale in mano

34/71- Alle spalle dei primi 3, Ocon e Stroll in Top5, con Perez e Magnussen davanti a Vettel. Alonso e Massa chiudono la Top10

33/71- Anche Vettel ai box, US per lui

33/71- Verstappen, dopo la sosta, continua a guidare la corsa, Bottas è 2°, con Raikkonen 3°

33/71- Raikkonen anche ai box

33/71- Bottas ed Hamilton anche ai box

33/71- Verstappen ai box, così come Magnussen e Vandoorne

32/71- VSC in pista! Hartley costretto al ritiro

32/71- Lotta a tre tra Gasly, Grosjean e Massa, con il brasiliano che passa

32/71- Vettel record, in 1'20"6

31/71- Vettel su Alonso, ora ha pista libera ed è 8°

30/71- Hamilton passa anche Wehrlein ed è 16°

30/71- Ericcson ai box, Vettel all'attacco di Alonso

29/71- Vettel non riesce a superare la coppia Ericcson-Alonso, mentre Hamilton è negli scarichi di Wehrlein

28/71- Mentre i primi tre proseguono, Hamilton ha superato Sainz

27/71- Vettel prova ad attaccare Alonso ed Ericcson, ma non riesce

26/71- Hulkenberg!!! Che sfortuna per il tedesco, Vettel sale al 10° posto

25/71- Vettel supera anche Vandoorne e si porta su Alonso ed Ericcson

24/71- Bottas anche doppia Hamilton, che sembra davvero in difficoltà

23/71- Vettel si avvicina alle McLaren e con pista libera gira come Bottas

22/71- Non riesce ad avvicinarsi a Sainz, Hamilton

22/71- Bandiere blu per Hamilton, con Verstappen che lo sta per doppiare

21/71- Vettel, intanto, ha superato anche Hartley ed ora è in caccia delle McLaren

21/71- Ocon ai box! Soft per lui ed è 5°! Raikkonen sale sul podio virtuale

20/71- Hulkenberg in 2"7, rientra al 7° psoto e viene richiamato Ocon

20/71- Rientra Hulkenberg, mentre Verstappen si appresa a doppiare Hamilton!

19/71- Soft per Perez, che rientra all'8°posto, davanti ad un sorprendente Ericsson, che zitto zitto è in Top10

19/71- Perez ai box! Raikkonen può spingere ora

18/71- Vettel pressa Grosjean e passa! 13°! Hamilton è 19° alle spalle di Sainz

18/71- Altro record per Verstappen, che scende in 1'20"989

17/71- Vettel ora è negli scarichi di Grosjean, ma non riesce a disfarsene subito

16/71- Gran sorpasso di Vettel su Gasly. Ora è 14°

16/71- Vettel all'attacco di Gasly e Grosjean!

16/71- Verstappen abbassa ancora il limite in 1'20"997, mentre Raikkonen è ancora bloccato dietro Perez

15/71- 5" di penalità per Grosjean!

15/71- Bottas sigla il miglior giro in 1'21, ma ci sono 5"4 tra i due

14/71- Raikkonen ancora negli scarichi di Perez, mentre Vettel è già risalito su Gasly

13/71- Hamilton intanto prova a recuperare su Sainz, 2"9 tra i due

13/71- Verstappen continua ad allungare

12/71- Vettel duro su Massa! Entra e lo passa, con il brasiliano che ha provato a buttar fuori il tedesco nel tentativo di difendersi

12/71- Verstappen in 1'21"1 allunga ulteriormente,

Non ci sarà nessuna azione nei confronti dei tre

11/71- Raikkonen attacca Perez

10/71- Massa si difende da Vettel, mentre si toccano Grosjean e Alonso, con i deviatori di flusso della Haas che volano

10/71- Intanto Verstappen, Hamilton e Vettel sono sotto investigazione per i contatti in curva 1

9/71- Raikkonen pressa Perez, mentre è lotta per l'11° posto tra Alonso e Grosjean, con lo spagnolo che supera il francese

9/71- Allunga ancora Verstappen, 3"8 su Bottas, con Ocon a 11"

8/71- Accuse di Hamilton a Vettel: "mi ha colpito di proposito"

7/71- Grosjean ed Alonso in lotta, mentre Vettel è già su Massa, 1"3 tra i due

7/71- Verstappen in 1'21"9, 3"4 per lui su Bottas

6/71- Verstappen continua a volare e gira 3/4 decimi meglio di Bottas

6/71- Ricciardo ai box, ma sembra un ritiro

5/71- Classifica scombussolata, con Verstappen che è passato indenne ed è in testa

4/71- Verstappen abbassa ancora in 1'21"5. Intanto rientra Massa e Raikkonen sale al 6°posto. Vettel 18°, Hamilton 20°

3/71- Verstappen record in 1'21"6

2/71- Sainz ai box, problemi anche per lui

2/71- Verstappen in testa, poi Bottas e Ocon, 4° Hulk e Perez. Grande partenza di Ricciardo che è già all'attacco ed è 8°

1/71- Anche Hamilton ai box, gomme Soft per lui, non senza difficoltà

1/71- Vettel già ai box! Musetto e gomme soft per lui

HAMILTONN HA FORATOOO! VETTEL HA L'ALA DANNEGGIATA

Ancora Verstappen e Vettel! Con Verstappen in testa!

PILOTI IN GRIGLIA, SALE IL ROMPBO, SI SPENGONO I SEMAFORI! VIAAAAAAA

Si spostano le vetture, tutte che puntano la griglia per lo start

900 i metri che separeranno i piloti dalla prima curva, dove si arriverà anche a 340 km/h. Partire bene sarà fondamentale!

Tutti i piloti partiranno con gomme US, ad eccezione di Alonso e Grosjean che partiranno con le Supersoft

Ci aspettano 71 giri di fuoco, per 305 km totali che decideranno le sorti di questo bellissimo mondiale!

Siamo a 2200 metri sul livello del mare, nello splendido scenario di Città del Messico. Autodromo Hermanos Rodriguez, 21° in pista, 42° sull'asfalto

5' al via, vetture già in griglia, pronte a scatenarsi!

E torniamo alla lotta tra i due contendenti all'iride. Sebastian Vettel sà di non avere più il mondiale in mano, ma proverà a rendere difficile la vita di Lewis Hamilton, che, invece, vuole chiudere qui ogni discorso e lo vuol fare a suo modo: con una vittoria!

15' allo start, mentre i piloti pensano agli ultimi dettagli, noi saliamo in macchina, con SEBASTIAN VETTELL nel giro che gli ha regalato la POLE POSITIOONN NUMERO 50!

Ultimo pilota della Top10 è Felipe Massa, che guadagna la decima posizione grazie all'arretramento di Ricciardo. Il brasiliano non ha vissuto una sessione facile, ma si accontenta: "Siamo focalizzati sulla gara, siamo in lotta e questo è l'importante. Ora vediamo cosa ci porterà".

Quando manca meno di mezz'ora, 25' per la precisione, andiamo a vedere quali sono le aspettative dei team, ad eccezione dei primi tre, con Esteban Ocon che apre la strada, seguito dalle due Renault. Ocon: "In qualifica avrei potuto chiudere anche davanti a Kimi, ma va bene. Abbiamo un gran passo per la gara, un'ottima velocità di punta e c'è un bel potenziale. Spero di poter portare a casa qualcosa di buono" .



Il suo compagno Perez, padrone di casa, non ha vissuto un buon sabato, ma non sembra demotivato: "Abbiamo un gran passo qui, mi auguro una bella sfida e soprattutto vorrei regalare un bel risultato a tutti i miei tifosi"

Alle spalle di Ocon, ci saranno le due Renault di Hulkenberg e Sainz, che ha chiuso a ridosso del suo compagno, dopo l'ottimo esordio di Austin. Lo spagnolo si augura una gara combattuta e dichiara: "Si, mi aspetto una gara combattuta, ma sarà lunga. Noi ce la metteremo tutta per raggiungere il risultato migliore".



Hulkenberg, che partirà al suo fianco, si è solo augurato di poter spingere al massimo, anche perchè, per lui, sarebbe importante giungere al traguardo, dato che la sua RS17 lo abbandona da 5 Gp: "Siamo in un'ottima posizione per andare a punti, speriamo in una gara positiva e senza intoppi".

Gran Premio che sarà decisivo per l'assegnazione del titolo iridato 2017, con Lewis Hamillton che è in testa con 66 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, a cui servirebbe un miracolo per rientrare in corsa per il titolo. Hamilton sarebbe campione, di fronte a qualsiasi risultato di Vettel, nel caso in cui arrivasse tra i primi cinque.

Nel caso in cui Vettel non riuscisse a portare a casa il successo, Hamilton potrebbe accontentarsi di chiudere entro la nona posizione, mentre se Vettel non riuscisse ad andare oltre il terzo posto, Hamilton potrebbe accontentarsi del decimo posto. Se ciò non accadesse, tutto rimandato a San Paolo.

Fonte: f1 twitter

Molti ritengono la prima curva come punto focale del GP, ma non dimentichiamo che lo scorso anno fu la strategia a determinare la lotta per il terzo gradino del podio. La Pirelli ha diffuso le mescole a disposizione di ogni pilota e subito spicca l'assenza di pneumatici SuperSoft nuovi per le due Ferrari, che hanno a disposizione un solo treno, usato per altro. Invece, tra i top team, proprio i due alfieri di Maranello e Daniel Ricciardo avranno a disposizione un set di UltraSoft nuove, mentre tutti partiranno con un set di Soft nuove.

Il degrado sulla pista messicana dovrebbe essere basso e tutti dovrebbero puntare su una strategia ad una sola sosta, ma attenzione a qualche tentativo di variare, specialmente da parte di chi partirà dal fondo e vorrà provare a recuperare

Non ci sarà Daniel Ricciardo alla settima casella della griglia, poichè in Red Bull hanno deciso di sacrificare il GP messicano per sostituire sulla vettura dell'australiano alcune componenti. Il vincitore di Baku, infatti, partirà dietro alle Haas e alle due Sauber, davanti ad Hartley e alle due McLaren, tutti arretrati a causa della sostituzione di componenti. Sia Ricciardo che Hartley, però, monteranno delle componenti non aggiornate come quelle che scenderanno in pista sulle vetture di Gasly e Verstappen, che dispongono di un propulsore nuovo

Manca meno di un'ora allo start del GP e già abbiamo assistito ad un fine settimana di fuoco, in cui non sono mancate polemiche, come quelle di Toto Wolff e Valtteri Bottas nei confronti di Max Verstappen, finito sotto accusa per aver rallentato il finnico nel suo giro veloce. Alla fine, nessuna penalità per lui, con Wolff che commenta: "Diciamo che gli ultimi sette giorni non sono stati i più gloriosi se vediamo le scelte fatte”.

Durante le qualifiche, però, Sebastian Vettel è riuscito a mettersi tutti alle spalle, con un giro da urlo, che non ha lasciato scampo nè a Max Verstappen, che sembrava il favorito per la pole, nè a Lewis Hamilton, che scatterà alle spalle del rivale, dalla terza posizione.

Fonte: formula1.com

Alle spalle dei primi tre, insieme a Hamilton in seconda fila, scatterà Valtteri Bottas, che si è lamentato a lungo del comportamento di Max Verstappen nel finale di qualifica. 5° posto per Kimi Raikkonen, davanti ad un ottimo Esteban Ocon, sempre meno una sorpresa. A seguire i due piloti della Renault, Hulkenberg e Sainz, che precedono Perez e Massa, che chiude la Top10, grazie alla penalità inflitta a Ricciardo, che da 6°, scatterà dal fondo della griglia. Stesso destino per Brendon Hartley - autore di una buona qualifica - Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne, tutti arretrati per sostituzione di componenti della PU.

Fonte: f1 twitter

Continuando a parlare del circuito, sembra che l'Hermanos Rodriguez sia terra di conquista Mercedes, che ha vinto le ultime due edizioni del Gp, con Nico Rosberg e Lewis Hamilton, con il tedesco che detiene il record sul giro più veloce in gara, in 1.20.521. Circuito con tanta storia, annovera tra i pluri-vittoriosi due assi del volante come Jim Clark e Alain Prost, che vinse la famosa edizione del 1990, dove partito dal 13° posto, risalì fino alla testa della corsa.

Il circuito Hermanos Rodriguez è stato costruito agli inizi degli anni '60, in seguito ai successi dei fratelli Rodriguez. La conformazione iniziale prevedeva un tracciato di 5 km, una pista che si sviluppava all'interno di un parco alla periferia della capitale messicana. Due lunghi rettilinei, uniti da una semicurva, per poi finire nel tornante Hairpin, a cui seguiva un tratto di curve veloci, The Esses. Dopo 17 anni di assenza, il circuito rientrò nel circus con delle rivisitazioni, ad esempio il tornante Hairpin era stato sostituito da un tratto di due curve, unite da un breve rettilineo. Scomparso dal calendario mondiale nel 1991, è rientrato due anni dopo, con una conformazione ancora diversa. Il tratto delle Esses è stato sostituito da curve più spigolose, mentre la famosa curva Peraltada è stata sostituita da un tratto di strette curve a gomito, che passa nello splendido scenario dello stadio di Città del Messico. Il circuito attuale è lungo 4304 metri e prevede il lungo rettilineo principale, seguito da una chicane, che ha sostituito la veloce curva già esistente. Le curve ora sono 17, di cui 10 a destra e 7 a sinistra.

Fonte: FIA

I piloti terranno il piede sull'acceleratore per il 54% del giro, ma ciò influirà sull'usura dei freni, che qui sono molto sollecitati. Il downforce è basso e potremmo avere un nuovo record di velocità, visto che è uno dei circuiti più rapidi del calendario, insieme a Monza, anche se il tracciato messicano richiede un carico più alto e le vetture, nonostante la crescita di potenza, non sembrano in grado di raggiungere i picchi dello scorso anno.

Buonasera a tutti i lettori di Vavel Italia! Benvenuti alla diretta del Gran Premio del Messico, che scatterà alle ore 20.00