Fernando Alonso correrà la 24 Ore di Le Mans

La voce circolava già da tempo, ma questa mattina è arrivata la conferma: Fernando Alonso sarà in pista per la 24 Ore di Le Mans. Il Campione spagnolo, già impegnato in questi giorni nella 24 Ore di Daytona, ha ricevuto il permesso dalla McLaren a disputare altre gare oltre alla Formula 1.

Come si apprende dal comunicato diramato dalla Casa di Woking, Alonso potrà partecipare a più tappe del WEC (World Endurance Championship), inclusa la gara più famosa al mondo. L’avventura nel mondiale endurance non andrà però ad intaccare l’impegno della Formula 1, che resta la priorità del due volte Campione del mondo; l’asturiano correrà infatti solamente le tappe che non coincideranno con gli eventi in calendario del campionato della massima categoria. Salterà dunque l’appuntamento del Fuji, che è in concomitanza con il Gran Premio degli USA. Tra le altre tappe del Mondiale Endurance spicca chiaramente la 24 Ore di Le Mans, evento per cui il nome di Fernando Alonso circolava già da parecchio tempo, e lo spagnolo scenderà in pista con la Toyota Gazoo Racing.

Fernando Alonso è entusiasta e afferma di essere impaziente per questa nuova avventura: “Non ho mai nascosto la mia voglia di vincere la ‘Tripla Corona’ nel motor sport, il Gran Premio di Montecarlo, la 500 miglia di Indianapolis e la 24 Ore di Le Mans. Ci abbiamo provato con la Indy lo scorso anno, eravamo vicini, ma abbiamo mancato l’obiettivo. Quest’anno ho l’opportunità, grazie alla McLaren, di correre per la vittoria a Le Mans. È una bella sfida, molte cose possono andare storte, ma sono pronto, preparato e non vedo l’ora di iniziare a lottare. Il mio accordo per correre nel WEC è stato possibile solo grazie alla comprensione e al bel rapporto che ho con McLaren. Sono molto felice che mi abbiano ascoltato e capito e questo vuol dire molto per me. In nessun modo questa sfida potrà distogliermi dal mio obiettivo principale che è la Formula 1 con la McLaren. Nel 2018 spero di essere competitivo ad ogni gara e mi sento sicuro del fatto che siamo molto vicini”.