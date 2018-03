MotoGP - Vinales: "Soddisfatto ma ci sono tante altre cose da migliorare"

Maverick Vinales ha chiuso al primo posto la prima giornata di test MotoGP in Qatar. Il pilota della Yamaha, che ha staccato di soli 51 millesimi Dovizioso, si ritiene soddisfatto dopo le ombre della Thailandia: "In Thailandia, dice Maverick, avevamo avuto dei problemi in frenata, perché il posteriore scivolava molto. Qui abbiamo provato un set-up differente e all'inizio non mi sentivo a mio agio, perché la situazione era simile. Poi abbiamo cominciato a fare delle modifiche ed ho iniziato a sentirmi meglio ad ogni uscita. Nell'ultimo run ho provato a fare parecchi giri consecutivi, cercando di concentrarmi sullo stile di guida, ed è andata abbastanza bene. La moto mi è parsa molto costante e sono riuscito a guidarla bene. Ci sono ancora molte cose da migliorare, quindi dobbiamo rimanere concentrati e continuare a lavorare. Certo, questa pista si adatta un po' meglio alla nostra moto, perché ci sono meno curve strette, ma è andata bene nelle aree che volevamo migliorare".

Lo spagnolo, come detto, è soddisfatto ma preferisce volare basso: "Dobbiamo sicuramente mantenere la calma e cercare di lavorare: domani è un altro giorno ed abbiamo alcune cose da provare. Vogliamo provare a migliorare soprattutto il freno moto, è importante per cercare di aumentare il grip al posteriore in frenata. Vediamo se domani possiamo fare un altro passo avanti". La Yamaha ha utilizzato diverse carene nella giornata di ieri ma è stata ancora un presa un decisione circa quella che verrà utilizzata nel corso della stagione: "Non ancora, ci stiamo lavorando. Quella vecchia comunque sembra quella con cui mi trovo più a mio agio, anche se non siamo ancora certi: continueremo a provarle e prenderemo una decisione alla fine dell'ultima giornata", ha detto Maverick.

Infine il pilota spagnolo sottolinea l'impossibilità, almeno per il momento, di fare paragoni con la M1 2017: "E' abbastanza diversa, ma anche le gomme sono cambiate molto. Ho sentito meno grip sulle gomme rispetto all'anno scorso, specialmente nel terzo settore. Avendo una moto diversa e delle gomme diverse è difficile fare un confronto. Di sicuro una cosa è molto buona: posso ancora fare le curve veloci con la stessa velocità di prima".