MotoGP - Dovizioso: "Buon feeling con il telaio, la Ducati va sempre forte in Qatar"

Seconda giornata di test in Qatar, Andrea Dovizioso chiude sempre in seconda posizione con pochi millesimi di distacco da Andrea Iannone. La fiducia del pilota forlivese cresce sempre di più, come sottolineano le sue parole: "Il feeling con il nuovo telaio è simile alla Thailandia, ha detto Dovi, ma non esattamente uguale, quindi non abbiamo ancora preso una decisione. Il mini long run però lo abbiamo fatto con quello e siamo andati abbastanza forte. Sono contento del feeling che ho con la mia moto, perché su questa pista la Ducati ha sempre funzionato abbastanza bene e quest'anno ancora di più. Siamo stati molto veloci oggi".

Secondo il vice-campione del mondo, però, c'è ancora del lavoro da fare in ottica del weekend di gara: "Il feeling è buono, ma ci sono ancora diversi aspetti su cui dobbiamo lavorare in ottica gara, anche perché in Qatar ogni giorno c'è un grip diverso e bisogna cercare di essere competitivi in tutte le condizioni. Sono molto contento però perché siamo riusciti a rispettare il programma che avevamo previsto e a fare le prove nel modo giusto. Questo è sempre molto importante e vuol dire che stiamo lavorando bene". Infine un appunto sul long run svolto ieri con le gomme soft: "L'abbiamo fatto con le morbide per capire come si comportavano. Devo dire che sono andate bene, però abbiamo fatto solo poco più della metà della distanza di gara. La velocità era molto buona, ma vediamo e continuiamo a lavorare domani".